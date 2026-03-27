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[cerezos en flor] Shimane, Kagoshima, Kobe y Nagasaki

PorNoticiasNippon

Mar 27, 2026 #Agencia Meteorológica de Japón, #Cerezos En Flor, #Hanami, #Japón, #Noticias Nippon, #Primavera En Japón, #Sakura

Efímero y eterno: El viaje del frente floral que une a todo Japón en una sola mirada

 

📍Tokyo | 27 de marzo

La primavera consolida su presencia en el archipiélago japonés. Hasta las 17:00 horas de este viernes, los observatorios meteorológicos de Matsue (Shimane), Kobe (Hyogo), Nagasaki y Kagoshima han oficializado el inicio de la floración de los cerezos (Somei Yoshino).

Tras el punto de partida marcado el pasado 16 de marzo en Gifu, Kochi y Kofu, el número de puntos en floración ha ascendido a 31 estaciones en apenas una semana, demostrando un avance constante del «Sakura Zensen» (frente de floración) hacia el norte.

Reporte de floración: 27 de marzo

A continuación, el estado detallado de las ciudades que se sumaron hoy a la temporada:

Ciudad (Observatorio) Comparación con el promedio Comparación con 2025
Matsue 2 días antes Misma fecha
Kobe (Zoo de Oji) Fecha promedio Misma fecha
Nagasaki 4 días después 3 días después
Kagoshima 1 día después 3 días después

 

Estado Actual:

  •  En floración (31 puntos): Desde el sur en Kagoshima hasta el centro en Ibaraki y Tochigi.

  • En plena floración / Mankai (2 puntos): Kofu y Gifu.

Proyecciones: Un «estallido de flores» para la próxima semana

Se espera que las temperaturas se mantengan entre normales y superiores al promedio durante los próximos días. Esto acelerará el crecimiento de los brotes, llevando a gran parte del oeste y este de Japón hacia su punto de máximo esplendor (mankai).

  • Región de Kanto y Tokai: La explosión de color comenzará este fin de semana.

  • Sexto y Oeste de Japón: La mayoría de las áreas entrarán en fase de plena floración a partir de la próxima semana.

  • Norte de Japón: Se prevé que el frente llegue al sur de Tohoku la próxima semana, alcanzando Hokkaido hacia finales de abril.

¿Cuándo será el mejor momento para el Hanami?

Debido a las altas temperaturas, el tiempo entre la primera flor y la plena floración se ha reducido. En Kofu, el pico se alcanzó el 24 de marzo (9 días antes de lo habitual), siendo el primer lugar del país en llegar al mankai este año.

Fechas estimadas de plena floración (Mankai):

  • Nagoya: 27 de marzo

  • Tokio (Ueno): 28 de marzo

  • Kioto (Arashiyama): 31 de marzo

  • Osaka: 1 de abril

  • Aomori (Hirosaki): 18 de abril

 

Anexo

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