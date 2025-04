[taiho] registran vivienda de Hirosue Ryoko

TOKIO.- La actriz japonesa Hirosue Ryoko (広末涼子), conocida por su larga trayectoria en el cine y la televisión, se encuentra en medio de una seria investigación policial.

Hace unos días fue arrestada recientemente en flagrancia por un presunto caso de agresión y hoy, las autoridades realizaron una inspección en su vivienda en Tokio, vinculada además a un accidente de tráfico en el que estuvo involucrada días atrás.

🔍 Cateo en su casa y traslado al tribunal

En la mañana del 10 de abril, la policía de la prefectura de Shizuoka llevó a cabo un registro domiciliario en la residencia de Hirosue en Tokio, como parte de la investigación sobre el accidente de tráfico.

Las autoridades buscan determinar por qué ocurrió el accidente y en qué condiciones conducía la actriz en ese momento.

Al mismo tiempo, Hirosue fue trasladada desde la comisaría de Hamamatsu Nishishō a la sede del Tribunal de Distrito de Hamamatsu, ya que la fiscalía presentó una solicitud formal para prolongar su detención (en japonés, «勾留請求», es decir, “petición de detención preventiva”).

Actualmente, el tribunal está evaluando esa solicitud. Si se aprueba, Hirosue permanecerá detenida por más días para continuar con la investigación. Pero si el juez rechaza la petición, podría quedar en libertad en las próximas horas.

🎥 Alta expectación frente al tribunal y la comisaría

La situación ha generado una fuerte cobertura mediática. Periodistas y cámaras de televisión se encuentran apostados fuera del tribunal y de la comisaría, esperando captar imágenes tanto si la actriz es devuelta a la estación policial como si es liberada.

Si se llegara a ordenar su libertad, se espera que Hirosue ofrezca alguna declaración pública al salir, lo que incrementa aún más la atención sobre el caso.

🚗 Investigación del accidente y comportamiento inusual

Uno de los focos principales de la investigación es el comportamiento de Hirosue justo antes del accidente de tráfico.

Según las declaraciones recogidas durante las investigaciones, momentos antes del accidente, la actriz se detuvo en la estación de servicio “Hamamatsu Service Area”, en la autopista.

🗣️ Un grito extraño y solitario

Varios testigos informaron que en ese lugar y aproximadamente a las 4 de la tarde, una persona estuvo gritando de forma inusual durante aproximadamente un minuto. El sonido, según las fuentes, era similar a una vocal alargada, como una “o” (お〜〜〜〜), emitida en voz alta y continua.

El testimonio destaca que no se trataba de un grupo de personas haciendo ruido, como ocurre a veces con jóvenes, sino de una sola persona gritando sola durante un tiempo prolongado. No se identificó a esa persona directamente, pero no hubo más comportamientos extraños después de ese momento, lo que sugiere la posible implicación de Hirosue.

La policía está evaluando si este comportamiento podría indicar que la actriz no estaba en condiciones normales al momento de conducir, lo que podría tener consecuencias legales más graves.

📌 Resumen del caso hasta ahora

Aspecto investigado Estado actual Caso de agresión Arresto en flagrancia. La fiscalía solicitó detención prolongada. Accidente de tráfico Investigación en curso. Se analiza su estado mental/emocional al conducir. Registro domiciliario Realizado el 10 de abril por la mañana en Tokio. Comportamiento extraño Posible episodio de gritos previos al accidente en un área de descanso. Estado legal de Hirosue A la espera de decisión judicial sobre su permanencia detenida o liberación.

👀 ¿Qué se espera ahora?

Las próximas horas serán claves. El tribunal debe decidir si la actriz continuará detenida o si podrá regresar a su casa. Además, los investigadores seguirán profundizando en lo que ocurrió tanto en el supuesto caso de agresión como en el accidente automovilístico, incluyendo un análisis más detallado de su estado psicológico al momento de los hechos.

La figura de Ryoko Hirosue, que durante años fue sinónimo de éxito y elegancia en el mundo del entretenimiento japonés, se ve ahora envuelta en un complejo proceso legal que podría tener consecuencias importantes para su carrera y su vida personal.

⚖️ Marco legal aplicable al caso de Ryoko Hirosue

⚖️ PARTE 1: El delito de “agresión” (傷害, しょうがい / shōgai)

En Japón, el delito de agresión con lesiones está regulado en el Artículo 204 del Código Penal japonés (刑法204条).

📘 ¿Qué dice la ley?

「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

“Quien cause lesiones físicas a otra persona será castigado con hasta 15 años de prisión o una multa de hasta 500,000 yenes.”

✅ ¿Qué cuenta como “lesión”?

Golpear, empujar o causar dolor físico real , incluso sin que haya sangre o huesos rotos.

Si hay marcas visibles, moretones o se requiere atención médica, el caso es más grave.

En el caso de Ryoko Hirosue, fue arrestada en flagrancia, lo que quiere decir que la policía la detuvo justo cuando ocurría o acababa de ocurrir el hecho violento.

🚓 PARTE 2: Detención y “勾留請求” (kou-ryuu seikyuu)

🕐 ¿Cuánto tiempo puede estar detenida una persona?

En Japón, después de que alguien es arrestado:

Primer arresto (逮捕, taiho): La policía puede retener a la persona hasta 72 horas (3 días). Solicitud de detención preventiva (勾留請求, kōryū seikyū): Antes de que pasen las 72 horas, la fiscalía puede pedirle a un juez que permita detener a la persona por hasta 10 días más .

Esto se usa para investigar más a fondo, interrogar al sospechoso o reunir pruebas. Posible extensión de 10 días adicionales: Si el caso es complicado, el juez puede permitir otros 10 días, haciendo un total de hasta 23 días de detención sin juicio.

En este momento, la fiscalía ya pidió al tribunal que se le otorgue esta detención preventiva a Hirosue. El juez debe decidir si lo aprueba o no.

🚗 PARTE 3: Accidente de tráfico y condiciones de manejo

Dependiendo de lo que se confirme en la investigación del accidente, Hirosue podría enfrentar cargos bajo estas leyes:

🔸 1. Ley de tránsito vial (道路交通法, Dōro kōtsū-hō)

Si se prueba que causó el accidente por imprudencia, negligencia o conducción peligrosa, se puede aplicar una sanción administrativa o penal.

🔸 2. Conducción bajo alteración mental o emocional

Si se demuestra que conducía bajo un estado mental alterado, sin estar bajo el efecto de drogas o alcohol, pero con comportamiento extraño, podría recibir una pena por negligencia grave.

🧠 Si se llega a considerar que tenía una alteración mental seria, los abogados defensores podrían solicitar una evaluación psiquiátrica.

Dependiendo del resultado, el tribunal puede decidir si fue responsable de sus actos o no.

📌 En resumen: ¿Qué leyes se aplican?

Tema Ley o artículo aplicable Posibles consecuencias Agresión con lesiones Código Penal Art. 204 Hasta 15 años de cárcel o multa de 500,000¥ Detención preventiva Código de Procedimiento Penal Hasta 23 días de detención sin juicio Accidente de tráfico Ley de tránsito vial Multa, suspensión de licencia, o pena penal Posible incapacidad mental Evaluación médica bajo supervisión judicial Podría reducir o cambiar la responsabilidad ©NoticiasNippon