[jishin jōhō] sismo en Aomori

📍Tōkyō | 27 de mayo de 2025

La noche del martes, a las 21:23 horas un sismo de magnitud 4.1 sacudió levemente la zona frente a la costa oriental de la prefectura de Aomori, en el extremo norte de Honshu.

Según el informe oficial de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el movimiento fue superficial, con una profundidad estimada de 50 km, y no generó alerta de tsunami.

¿Dónde se sintió el temblor?

El movimiento telúrico alcanzó una intensidad máxima de Shindo 2 (escala sísmica japonesa, que mide la intensidad local del temblor) en el pueblo de Higashidōri (東通村), en Aomori, concretamente en la zona montañosa de Sunagomata.

Además, se registraron sacudidas leves (Shindo 1) en diversas localidades de Aomori, como:

•La ciudad portuaria de Hachinohe, donde se sintió en el área de Minato y Nango,

•Mutsu, en la zona rural de Kanemagari,

•Noheji, Rokkasho y otras áreas costeras expuestas a la actividad sísmica frecuente.

El temblor también se percibió en:

•El sur de Hokkaidō (Hakodate, área de Tomari),

•Y el norte de la prefectura de Iwate (Kuji, zona de Edanazawa).

¿Fue peligroso?

No. A pesar de que se sintió en distintas regiones del noreste del país, la magnitud fue baja y no se han reportado daños, heridos ni interrupciones de servicios esenciales. Tampoco hubo deformaciones en la línea costera ni señales de tsunami, por lo que no fue necesaria ninguna evacuación.

¿Por qué tiembla en esta zona?

Japón está ubicado en una de las zonas sísmicas más activas del mundo, donde convergen varias placas tectónicas. En particular, la costa este de Aomori está muy cerca de la trinchera de Japón, un punto de fricción entre la placa del Pacífico y la placa de América del Norte, donde se generan regularmente terremotos.

Aunque este evento fue menor, forma parte de una serie de sismos recurrentes que ayudan a liberar energía acumulada en las fallas. Estos movimientos, si bien no peligrosos por sí solos, sirven como recordatorio de que la tierra está en constante movimiento.

¿Qué deben hacer los residentes y extranjeros?

Aunque no se trató de un sismo fuerte, se recomienda a la población:

•Verificar objetos en estanterías, especialmente en zonas montañosas o rurales donde el temblor puede haber sido más perceptible.

•Tener lista una mochila de emergencia y revisar los puntos de evacuación más cercanos, sobre todo si vives cerca del mar.

•Mantenerse informados a través de alertas de la JMA, TV local o apps como NHK World o Yurekuru.

En resumen:

Este temblor fue una sacudida suave, sin consecuencias graves, pero un recordatorio más de que en Japón, siempre hay que estar preparados.

Incluso los movimientos más leves pueden anticipar otros mayores, aunque en este caso no se prevé actividad sísmica anormal.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

EL DATO

Reportaremos los sismos con intensidad 3 o superior o magnitud 4 o superior.

©NoticiasNippon