[kome kiki] konbini excluidas del reparto directo

Las tres cadenas de tiendas de conveniencia más grandes de Japón —Seven-Eleven Japan, FamilyMart y Lawson— quedaron fuera del reparto directo de arroz de reserva del gobierno, según reportan medios locales.

Aunque las tres empresas mostraron interés en participar del esquema especial de venta, solo una parte fue aceptada por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF), lo que ha generado inquietud sobre la equidad y la transparencia del proceso.

🏪 ¿Qué intentaban hacer las konbinis?

Las tiendas de conveniencia (konbini) se han vuelto parte fundamental de la vida diaria en Japón, especialmente para personas mayores, estudiantes y trabajadores extranjeros. Ofrecen acceso rápido a alimentos, bebidas y artículos esenciales, incluso en zonas rurales donde escasean otros supermercados.

Con los precios del arroz al alza, las cadenas buscaban aliviar el bolsillo del consumidor ofreciendo arroz del gobierno a precios reducidos. Por ejemplo, FamilyMart planeaba vender arroz a 432 yenes por kilo desde principios de junio, una cifra considerablemente menor que el precio promedio actual en el mercado.

🚫 ¿Por qué fueron rechazadas?

Aunque el Ministerio no dio explicaciones públicas claras, se sospecha que las empresas no cumplieron con todos los requisitos formales. Uno de los principales criterios era que las empresas debían demostrar capacidad para manejar al menos 10.000 toneladas de arroz al año. No está claro si se trató de un fallo en la documentación o una interpretación estricta de los criterios por parte del gobierno.

Además, Lawson intentó presentar su solicitud después de que el ministerio detuviera el proceso el 27 de mayo en la noche, debido a la avalancha de aplicaciones, por lo que fue automáticamente excluida.

⏩ ¿Qué pasará ahora?

El gobierno anunció que reabrirá el proceso el 30 de mayo, pero esta vez solo para pequeñas y medianas empresas minoristas. Según declaraciones a la prensa, las tres cadenas están considerando postular nuevamente en esta nueva ronda, aunque aún no se sabe si serán elegibles ni cómo se definirá esa condición de «pequeña empresa» en su caso.

La decisión del MAFF ha despertado críticas desde varios sectores, incluyendo consumidores, organizaciones civiles y medios de comunicación, que señalan la necesidad urgente de mayor claridad y transparencia en cómo se seleccionan los participantes de estos programas de ayuda.

“Estamos en un momento donde la inflación alimentaria está afectando a todos, y especialmente a los más vulnerables. Que empresas con capacidad de distribución nacional queden fuera del proceso sin una explicación pública, es muy preocupante”, comentó un experto en política alimentaria.

📦 ¿Qué es el arroz de reserva estatal?

El arroz en cuestión forma parte de las reservas estratégicas del gobierno japonés, conocido como 「政府備蓄米」(seifu bichikumai), una especie de “despensa nacional” que se mantiene para casos de emergencia, desastres naturales o subidas excesivas de precio. Parte de ese arroz puede salir al mercado en situaciones extraordinarias, como la actual, para estabilizar precios y garantizar el acceso a este alimento básico.

Este sistema ha sido usado tras terremotos, tifones y también durante crisis económicas. Por eso tiene un valor simbólico y práctico muy fuerte para la población japonesa.

🧭 Conclusión

Este caso no solo expone las tensiones entre el gobierno y el sector minorista, sino que abre un debate mayor sobre la gestión pública de los recursos alimentarios, especialmente en un país altamente dependiente de importaciones y vulnerable a desastres naturales.

En un momento de incertidumbre económica, la gente necesita saber que las reglas son claras y que el acceso a bienes esenciales se maneja con justicia y sentido común.

