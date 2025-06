[kinenbi] Chichi no hi

📍Tōkyō | 15 de junio de 2025

Este domingo, Japón se une a muchas otras partes del mundo para celebrar el Chichi no hi – 父の日 – Día del Padre, una fecha que, aunque no tiene raíces japonesas, ha echado profundas raíces en la cultura contemporánea.

En tiendas, floristerías y hogares de todo el país, se multiplican los gestos de agradecimiento hacia los padres: desde la entrega de rosas amarillas hasta regalos como camisas, corbatas, cerveza artesanal o simplemente un mensaje lleno de afecto.

📜 Origen de la celebración: una historia de amor filial

La historia del Día del Padre comenzó en 1910 en Spokane, Estados Unidos, cuando Sonora Smart Dodd, una joven profundamente agradecida con su padre viudo que crió solo a seis hijos, propuso que también los padres merecieran un día de reconocimiento, como ya ocurría con las madres.

La primera ceremonia en honor a los padres se celebró en junio, mes del nacimiento del padre de Sonora.

Años más tarde, el presidente Lyndon Johnson oficializó el tercer domingo de junio como el Día del Padre en 1966, y fue reconocido formalmente como festividad nacional en EE.UU. en 1972.

La costumbre fue adoptada también por Japón, que desde la posguerra comenzó a incorporar diversas celebraciones extranjeras en la vida familiar y comercial del país.

🌹 Rosa roja si vive, blanca si ya no está

Una de las tradiciones que más ha perdurado es la del uso de rosas como símbolo de agradecimiento.

En sus inicios, los jóvenes de la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA) llevaban una rosa roja si su padre vivía, y una blanca si había fallecido.

En Japón, con el paso del tiempo, se ha popularizado el regalo de rosas amarillas —símbolo de alegría y gratitud— así como girasoles, que representan admiración.

🎁 Cambian los regalos, pero no la intención

En los centros comerciales y supermercados japoneses, la campaña por el Día del Padre ha estado presente desde inicios de junio.

Se promocionan desde artículos clásicos como pañuelos, relojes o camisas, hasta productos gourmet, sets de sake o incluso experiencias de bienestar como masajes o comidas familiares.

Para muchos jóvenes, especialmente quienes viven lejos, una videollamada sincera también se ha vuelto el “regalo” más importante.

En redes sociales, el hashtag #父の日 (Chichi no Hi) ya ha empezado a recopilar mensajes de agradecimiento, dibujos infantiles y reflexiones de adultos que recuerdan a sus padres con nostalgia o humor.

Por otro lado, el día 13 de cada mes ha sido designado como “el día del papá” en clave japonesa, por el juego de palabras 「お父(とう)さん(13)」, promoviendo que no solo se le agradezca una vez al año, sino también de forma constante.

👨‍👧 En una sociedad japonesa que envejece rápidamente y donde las relaciones familiares han cambiado, el Día del Padre es también una oportunidad para reconectar emocionalmente.

No importa si el regalo es costoso o modesto, lo importante —dicen los propios padres entrevistados en las calles de Osaka— es escuchar un “gracias por todo”.

Y tú, ¿ya pensaste en cómo agradecerle hoy a tu papá, esté cerca o en la memoria?



