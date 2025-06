[kinenbi] wagashi no hi

📍Tōkyō | 16 de junio de 2025

Cada 16 de junio se celebra en Japón el “Día del Wagashi” (和菓子の日,Wagashi no hi ), también conocido como “Día de Kashō” (嘉祥の日, Kashō no hi ), una fecha que conecta la historia imperial, la salud pública y la rica tradición repostera japonesa.

Es una tradición dulce con historia milenaria para celebrar la salud y la buena fortuna en Japón.

🏯 Origen imperial y simbología del “16”

La historia se remonta al año 848 (era Kashō 元年), cuando el emperador Ninmyō (仁明天皇, Ninmyōten’nō ), guiado por una revelación divina, realizó una ofrenda de 16 dulces y pasteles de arroz (菓子・餅, Kashi • mochi) al santuario imperial.

Su propósito: alejar las epidemias y atraer la buena fortuna y la salud para la nación.

Desde entonces, esta práctica de ofrendar dulces el 16 de junio se transmitió en la corte y fue adoptada por la clase samurái durante el período Edo (1603–1868), quienes incluso compraban dulces con 16 monedas ese día como amuleto de buena suerte.

🍵 “Wagashi”: mucho más que dulces

Los wagashi (和菓子) son dulces tradicionales japoneses elaborados principalmente con ingredientes naturales como arroz, pasta de judía azuki, alga agar y azúcar.

Están profundamente ligados a las estaciones del año, la ceremonia del té, y los rituales religiosos o festividades japonesas.

Su estética delicada y su simbolismo cultural los hacen parte integral del alma culinaria de Japón.

📅 ¿Por qué se celebra hoy?

La conmemoración moderna fue establecida en 1979 por la Asociación Nacional del Wagashi de Japón (全国和菓子協会), con sede en Shibuya, Tokio.

Su propósito es promover y preservar la cultura del wagashi, transmitir su historia, y revalorizar su rol en la dieta y cultura japonesa, especialmente en un contexto donde la dieta occidental y la repostería extranjera ganan cada vez más terreno.

🎎 Celebraciones contemporáneas

Durante el 16 de junio y fechas cercanas, se realizan eventos culturales y degustaciones en lugares emblemáticos como el Santuario Meiji Jingu en Tokio, donde se regalan wagashi a los visitantes. Algunas escuelas y tiendas tradicionales también enseñan a elaborarlos o los venden en presentaciones especiales conmemorativas.

🌿 Curiosidades adicionales del 16 de junio

Además de los wagashi, existe la creencia de que los ciruelos encurtidas con frutos (嘉祥の梅, Ume de Kashō) recolectados el 16 de junio— tienen poderes protectores. Se decía que comerlos antes de un viaje o momento importante podía alejar los peligros y enfermedades.

✅ Reflexión

Más allá de lo dulce, el Día del Wagashi es una forma de celebrar la salud, la gratitud y la belleza estacional japonesa. También es una oportunidad para reconectar con los valores tradicionales, en medio del Japón moderno.

¿Y tú? ¿Has probado wagashi como el daifuku, el yōkan o el nerikiri?

Este 16 de junio puede ser una excusa deliciosa para saborear la historia de Japón.

©NoticiasNippon