Sacudida de magnitud moderada alerta a Ishikawa y se siente hasta Toyama y Niigata

📍Tokyo, 5 de septiembre

La mañana del lunes a las 08:24 (hora local), un terremoto de magnitud 4.3 se registró en la región de Noto (能登), prefectura de Ishikawa.

Datos :

•Epicentro: latitud 37.4°N, longitud 137.1°E

•Profundidad: aprox. 10 km

•Intensidad máxima:Shindo 3 (escala sísmica japonesa)

•Autoridad emisora: Agencia Meteorológica de Japón (気象庁)

•Tsunami: no hay riesgo

📍 Áreas con mayor sacudida (Shindo 3)

•Ishikawa: Wajima (輪島市), Noto (能登町)

En estas localidades, los temblores se sintieron claramente: objetos colgantes se balancearon, ventanas vibraron y algunas personas fueron despertadas por el movimiento.

🔎 Áreas con sacudidas moderadas (Shindo 2)

•Ishikawa: Nanao, Komatsu, Kaga, Hakui, Kahoku, Hakusan, Nomi, Hodatsushimizu, Nakano, Anamizu, Suzu

•Toyama: Toyama, Takaoka, Himi, Oyabe, Nanto, Imizu

•Fukui: Awara

•Gifu: Shirakawa-go

🔎 Áreas con temblor leve (Shindo 1)

•Incluyó sectores de Kanazawa, Kaga, Shirakawa-go, Niigata (Joetsu, Myoko, Itoigawa, Nagaoka, Izumozaki), además de zonas en Fukui y el norte de Gifu.

🧭 Contexto: región de Noto en tensión

La península de Noto lleva más de un año bajo constante actividad sísmica desde el gran terremoto del 1 de enero de 2024, que dejó más de 240 víctimas.

•Estos sismos de menor magnitud, como el de hoy, forman parte de una secuencia sísmica prolongada.

•Aunque M4.3 es un evento moderado, recuerda a la población la fragilidad de la región y la importancia de estar preparados.

🛡️ Recomendaciones de seguridad

•Revisar objetos en estanterías y asegurar muebles pesados.

•Confirmar rutas de evacuación hacia zonas seguras en caso de réplicas mayores.

•Mantener cargado el celular y tener a la mano agua y linterna.

•Escuchar reportes oficiales de la Agencia Meteorológica de Japón y NHK.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.

