[kinenbi] Sutoretchiueru no hi

En el silencio de un estiramiento profundo, comienza la paz interior

📍Tōkyō | 7 de octubre

Cada 7 de octubre en Japón se celebra el “Día del Stretch Well”, una fecha dedicada a redescubrir la flexibilidad física y mental. El origen de este día proviene de un juego de palabras: el número 10（じゅう）y 7（なん） pueden leerse como “jūnan（柔軟）”, que significa flexible.

La empresa nobitel 株式会社, con sede en Shinjuku (Tokio), instauró este día para recordarnos que en una sociedad cada vez más rígida y estresante, aflojar el cuerpo también libera la mente.

🏢 La visión detrás del movimiento

Fundada en 1993, nobitel se ha convertido en un referente del bienestar en Japón. Su visión es simple pero poderosa:

“Hacer más grande el futuro de las personas.”

Con esa meta, la compañía impulsa hábitos que ayudan a envejecer de forma joven y saludable, una idea que se refleja en su misión de “revolucionar los hábitos de envejecimiento”.

Entre sus proyectos más destacados están:

Dr.stretch , una cadena con más de 200 tiendas en todo el mundo , líder en el sector del estiramiento asistido.

Tennis365 , un portal deportivo con más de 10 millones de visitas mensuales .

El resort THE SCENE, que combina naturaleza, relajación y bienestar.

Estos espacios no solo ofrecen servicios físicos: buscan crear experiencias integrales donde el cuerpo se activa y la mente encuentra descanso.

🌿 Del músculo al espíritu: una filosofía de vida

“Stretch Well” no es solo una técnica; es una filosofía moderna del autocuidado japonés.

La idea es que cada estiramiento libera tensiones acumuladas, no solo en los músculos, sino también en las emociones.

El ritmo urbano, las horas frente a pantallas y el sedentarismo hacen que muchas personas vivan “encogidas” sin notarlo.

Por eso, esta conmemoración promueve dedicar unos minutos al día a “abrir el cuerpo” como símbolo de abrirse también a la vida y a los demás.

💡 Reflexión final

En una era donde todo parece correr más rápido que nosotros, el Día del Stretch Well nos invita a pausar, respirar y reconectar.

Estirar el cuerpo es también estirar el tiempo: un acto de resistencia amable contra el estrés y la rigidez del mundo moderno.

©NoticiasNippon