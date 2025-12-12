La magnitud no alcanzó el umbral… la inquietud sí

📍 Tōkyō / 12 de diciembre

“No es un ‘terremoto posterior’.

Pero tampoco es momento de bajar la guardia.”

A las 12:50 del mediodía del 12 de diciembre, el reloj institucional del Japón volvió a marcar una hora delicada.

En una sala sobria, sin dramatismo innecesario pero con palabras medidas al milímetro, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) ofreció una conferencia de prensa clave tras el sismo de magnitud 6.7 ocurrido frente a la costa oriental de Aomori, acompañado por observaciones de tsunami en distintas regiones del norte del país.

El mensaje central fue claro, casi quirúrgico:

Este terremoto NO entra en la categoría de kōhatsu jishin (後発地震 , terremoto posterior).

Pero esa aclaración, lejos de tranquilizar por completo, vino acompañada de otra advertencia igual de importante:

la actividad sísmica sigue activa y la preparación no puede relajarse.

🧭 Qué significa realmente “no es un terremoto posterior”

El responsable de explicar el matiz técnico fue Shinji Kiyomoto, director de planificación para sismos y tsunamis de la JMA.

Según detalló, el término kōhatsu jishin dentro de la actual “Información de advertencia de terremotos posteriores en Hokkaidō–Sanriku” se aplica exclusivamente a sismos de clase muy superior, es decir:

Magnitud 8 o mayor

Capaces de generar escenarios de impacto catastrófico a gran escala

El evento de este viernes, aunque fuerte y perceptible en amplias zonas, no alcanza ese umbral técnico.

👉 Conclusión oficial:

Este sismo no amplía ni reinicia el periodo formal de “advertencia por terremotos posteriores”.

🌊 El mar no está en calma: advertencia clara sobre el tsunami

Si bien la tierra dio el susto, fue el océano el que mantuvo la tensión.

La JMA fue enfática:

En las zonas con Tsunami chūihō (津波注意報 , alerta de tsunami) ❌ No ingresar al mar

❌ No acercarse a la costa

Las corrientes siguen siendo rápidas y peligrosas

Hasta que la alerta sea levantada, el riesgo persiste

Kiyomoto explicó que, si la situación continúa estabilizándose, el levantamiento de la alerta podría evaluarse dentro de 1 a 2 horas, pero subrayó que no hay garantías inmediatas.

📈 Por qué se activó la alerta de tsunami después

Uno de los puntos más sensibles fue la actualización de la magnitud:

El sismo fue anunciado inicialmente como M6.5 Con ese dato, no se activó de inmediato la alerta de tsunami Tras un análisis más profundo de las ondas sísmicas: La magnitud se corrigió a M6.7

Con ese nuevo valor, sí se cumplieron los criterios para emitir la alerta

👉 Un recordatorio importante para la ciudadanía:

la información sísmica es dinámica, y las decisiones se ajustan conforme los datos se afinan.

⚠️ Actividad sísmica aún activa: el verdadero mensaje de fondo

Más allá de etiquetas técnicas, la JMA dejó claro el panorama general:

Desde el gran sismo del 8 de diciembre (M7.5) : La actividad sísmica se ha intensificado El área afectada se ha expandido hacia el este

Ya se han registrado varios sismos de magnitud 6

El evento de hoy es uno más dentro de esa secuencia

👉 El ciclo no ha terminado.

Por eso, aunque el periodo oficial de la advertencia por terremotos posteriores sigue siendo de una semana desde el día 8, la agencia insiste:

Revisen su preparación.

No esperen a la próxima sacudida.

