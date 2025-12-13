[tenki yohō] El invierno toma Japón

Un domingo para mirar por la ventana: Japón bajo lluvia, nieve y bajas temperaturas
📍Tōkyō | 13 de diciembre
Una masa de aire frío, reforzada por el paso de varios sistemas de baja presión, está provocando un descenso marcado de las temperaturas en casi todo el archipiélago japonés este domingo 14 de diciembre. La combinación de viento helado, alta humedad y precipitaciones generalizadas configura un escenario plenamente invernal, por lo que las autoridades recomiendan extremar las precauciones al desplazarse y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos.
El país despierta así dividido entre lluvias intensas, nevadas severas y breves momentos de sol débil. Mientras el oeste queda cubierto por un frente húmedo que avanza desde China, el norte permanece bajo temperaturas negativas y episodios cercanos a tormentas de nieve. En el centro —incluida Tokio— predomina un gris continuo que podría evolucionar en lluvia fría e incluso nieve en zonas montañosas, complicando aún más la movilidad y la sensación térmica.
🗺️ Previsión por Regiones
A continuación, se presenta un análisis detallado de las condiciones meteorológicas esperadas en las principales regiones de Japón:
1. Hokkaido (Norte)
Consejo: Abrigo extremo, uso de neumáticos de invierno y mucha cautela en el manejo.
2. Tohoku y Kanto-Koshin (Este y Centro-Este)
3. Hokuriku y Chubu (Centro-Oeste y Tokai)
Consejo: Prestar atención a los avisos de tráfico debido a la lluvia intensa, especialmente en las carreteras costeras.
4. Kinki, Chugoku y Shikoku (Oeste)
Consejo: Días ideales para actividades bajo techo. Revisar canalones y desagües para prevenir inundaciones menores.
5. Kyushu (Suroeste)
Consejo: Llevar calzado impermeable. A pesar de las temperaturas más altas, la humedad incrementa la sensación de frío.
6. Okinawa (Islas del Sur)
Consejo: Seguir monitoreando el pronóstico ante cualquier cambio súbito en la dirección del viento y la intensidad de la lluvia.
