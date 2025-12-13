[tenki yohō] El invierno toma Japón

Un domingo para mirar por la ventana: Japón bajo lluvia, nieve y bajas temperaturas

📍Tōkyō | 13 de diciembre

Una masa de aire frío, reforzada por el paso de varios sistemas de baja presión, está provocando un descenso marcado de las temperaturas en casi todo el archipiélago japonés este domingo 14 de diciembre. La combinación de viento helado, alta humedad y precipitaciones generalizadas configura un escenario plenamente invernal, por lo que las autoridades recomiendan extremar las precauciones al desplazarse y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos.

El país despierta así dividido entre lluvias intensas, nevadas severas y breves momentos de sol débil. Mientras el oeste queda cubierto por un frente húmedo que avanza desde China, el norte permanece bajo temperaturas negativas y episodios cercanos a tormentas de nieve. En el centro —incluida Tokio— predomina un gris continuo que podría evolucionar en lluvia fría e incluso nieve en zonas montañosas, complicando aún más la movilidad y la sensación térmica.

🗺️ Previsión por Regiones

A continuación, se presenta un análisis detallado de las condiciones meteorológicas esperadas en las principales regiones de Japón:

1. Hokkaido (Norte)

Ciudad Máx/Mín (°C) Prob. Precipitación Condiciones Previstas Sapporo (札幌) 0 / -5 90% Nieve y Lluvias Gélidas. Se espera un día muy frío con la probabilidad de nieve o aguanieve casi asegurada. Las temperaturas se mantendrán bajo cero durante la noche. Kushiro (釧路) 2 / -11 90% Heladas Intensas y Nieve. Con la temperatura mínima cayendo hasta los − 1 1 ∘ C , se anticipa una jornada gélida. La alta probabilidad de precipitación apunta a la caída de nieve.

Consejo: Abrigo extremo, uso de neumáticos de invierno y mucha cautela en el manejo.

2. Tohoku y Kanto-Koshin (Este y Centro-Este)

Ciudad Máx/Mín (°C) Prob. Precipitación Condiciones Previstas Sendai (仙台) 9 / 0 90% Lluvia y Frío. Temperaturas más bajas que días anteriores, con una alta probabilidad de lluvia y cielos parcialmente soleados. Tokio (東京) 10 / 2 80% Lluvia Fuerte y Ambiente Frío. Se espera un día fresco con precipitaciones significativas. Las máximas apenas alcanzan los 1 0 ∘ C .

3. Hokuriku y Chubu (Centro-Oeste y Tokai)

Ciudad Máx/Mín (°C) Prob. Precipitación Condiciones Previstas Niigata (新潟) 11 / 2 70% Fuertes Lluvias. La zona de la costa del Mar de Japón experimentará lluvia y temperaturas frescas. Kanazawa (金沢) 10 / 5 90% Lluvia Persistente. Muy alta probabilidad de precipitación en una jornada fresca. Nagoya (名古屋) 14 / 7 90% Lluvia y Sol Intermitente. Alta probabilidad de lluvia combinada con periodos de sol.

Consejo: Prestar atención a los avisos de tráfico debido a la lluvia intensa, especialmente en las carreteras costeras.

4. Kinki, Chugoku y Shikoku (Oeste)

Ciudad Máx/Mín (°C) Prob. Precipitación Condiciones Previstas Osaka (大阪) 14 / 8 90% Lluvia y Sol. Día de contrastes con alta probabilidad de lluvia y momentos soleados. Hiroshima (広島) 11 / 4 90% Lluvia y Frío. Bajas temperaturas para la región y lluvia casi asegurada. Kochi (高知) 14 / 9 90% Lluvia Fuerte y Templado. Las temperaturas mínimas son más altas que en otras zonas, pero la probabilidad de lluvia es máxima.

Consejo: Días ideales para actividades bajo techo. Revisar canalones y desagües para prevenir inundaciones menores.

5. Kyushu (Suroeste)

Ciudad Máx/Mín (°C) Prob. Precipitación Condiciones Previstas Fukuoka (福岡) 12 / 8 80% Lluvia y Cielos Nublados. Se anticipa un día húmedo y fresco. Kagoshima (鹿児島) 13 / 10 70% Lluvia y Sol. Temperaturas relativamente suaves para la época, pero con alta probabilidad de lluvia.

Consejo: Llevar calzado impermeable. A pesar de las temperaturas más altas, la humedad incrementa la sensación de frío.

6. Okinawa (Islas del Sur)

Ciudad Máx/Mín (°C) Prob. Precipitación Condiciones Previstas Naha (那覇) 20 / 18 60% Lluvia Aislada y Cálido. Se mantiene el ambiente tropical, con las temperaturas más altas del país, aunque con posibilidad de chubascos.

Consejo: Seguir monitoreando el pronóstico ante cualquier cambio súbito en la dirección del viento y la intensidad de la lluvia.

