[amerika] Visas en suspenso, vidas en espera

De la promesa al bloqueo: la nueva barrera migratoria de EE. UU. golpea a América Latina

📍Washington | 14 de enero (15 en Tōkyō)

La administración del presidente Donald Trumpt vuelve a cerrar una puerta que para miles de familias latinoamericanas ha sido, durante décadas, símbolo de futuro.

A partir del 21 de enero, el gobierno del presidente Donald Trump suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una medida que, aunque presentada como “técnica y temporal”, tiene un impacto humano inmediato y profundo.

Entre los países afectados figuran Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Nicaragua y Uruguay, junto a naciones de África, Medio Oriente, Europa del Este y Asia.

En consulados estadounidenses de São Paulo, Bogotá, La Habana o Ciudad de Guatemala, el anuncio cayó como un balde de agua fría. Familias que llevaban meses —o años— esperando entrevistas, trabajadores seleccionados por empresas, padres que buscaban reunirse con sus hijos, vieron de pronto cómo sus expedientes quedaban “en pausa indefinida”. No se trata de visas de turismo, sino de residencias permanentes: el sueño de establecerse legalmente en Estados Unidos queda congelado en un limbo administrativo.

⚖️ Marco legal

1. Base jurídica: “Public Charge” (Carga Pública)

La Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE. UU. permite negar residencia a quien pueda depender de ayudas públicas. La administración Trump reactiva e interpreta de forma más estricta este criterio para frenar procesos en bloque.

2. Facultad del Departamento de Estado

El Ejecutivo puede suspender trámites consulares por razones de “seguridad nacional” o “interés público”, sin necesidad de aprobación del Congreso inmediata.

3. Diferencia clave: visas de inmigrante vs. turista

La medida no afecta visas de turismo o negocios (B1/B2), solo a quienes buscan residencia permanente (green card).

4. Revisión y filtrado ampliado

Incluye verificación reforzada de antecedentes, redes sociales y capacidad económica del solicitante y su patrocinador.

5. Posibles litigios

Organizaciones civiles podrían impugnar la medida por discriminación indirecta y violación al principio de reunificación familiar.

