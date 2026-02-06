[sutābakkusu]  nuevo gesto ecológico

Menos papel, más costo: la nueva política ambiental de Starbucks

📍Tōkyō | 6 de febrero

A partir del 18 de febrero, el café cotidiano en Japón tendrá un pequeño, pero simbólico ajuste. Starbucks Coffee Japan (スターバックス コーヒー ジャパン) anunció que cerca del 70 % de sus tiendas a nivel nacional aplicarán un aumento de precios en parte de su menú estándar, junto con una medida que marca un giro visible en la experiencia de llevar café a casa: las bolsas de papel para llevar dejarán de ser gratuitas en todo el país.

El ajuste de precios será moderado, pero constante. Algunos productos subirán entre 5 y 30 yenes. El caso más representativo es el tall “Starbucks Latte”, que pasará de 495 a 500 yenes, cruzando por primera vez la barrera psicológica de los 500 yenes. El Brewed Coffee también se encarece, de 420 a 440 yenes. Los precios incluyen impuestos, y algunas tiendas quedarán fuera del ajuste, aunque serán la minoría.

La empresa explicó que la decisión responde principalmente al aumento sostenido de los costos de materias primas, una presión que no es exclusiva de Starbucks y que se ha extendido a buena parte del sector de alimentos y bebidas en Japón. En un contexto de inflación moderada pero persistente, incluso marcas históricamente cautelosas con los precios comienzan a trasladar parte del impacto al consumidor.

Más allá del precio del café, el cambio más visible llegará al momento de salir de la tienda. Las bolsas de papel para llevar, hasta ahora gratuitas, costarán 11 yenes por pedido en todas las tiendas. Starbucks afirma que el objetivo no es solo cubrir costos, sino reducir el uso de bolsas y disminuir la carga ambiental, alineándose con políticas de sostenibilidad que ya han transformado otros aspectos del consumo cotidiano en Japón.

La medida, aunque pequeña en monto, refleja un cambio de época: el café de cadena deja de ser solo una rutina accesible y se convierte también en un espacio donde el precio, la conciencia ambiental y la inflación se cruzan en gestos cotidianos. Para muchos clientes, pagar 11 yenes más por una bolsa será casi imperceptible; para otros, será un recordatorio silencioso de que incluso los hábitos más normales están cambiando poco a poco.

📘 Marco legal y normativo

Kanji Rōmaji Traducción Desglose y significado 容器包装リサイクル法 Yōki Hōsō Risaikuru-hō Ley de reciclaje de envases y embalajes Marco legal que regula la reducción, reutilización y reciclaje de envases como bolsas, botellas y empaques. Incentiva a empresas a disminuir el uso de materiales desechables. 有料化 Yūryōka Cobro / paso a sistema de pago Medida administrativa y comercial que convierte un servicio antes gratuito en uno de pago para reducir su uso y concientizar al consumidor. 価格改定 Kakaku kaitei Revisión de precios Ajuste oficial de precios por razones económicas como inflación, costos logísticos o materias primas. No implica abuso si se comunica de forma transparente. 環境負荷 Kankyō fuka Carga ambiental Impacto negativo sobre el medio ambiente generado por actividades humanas o empresariales, como el uso excesivo de papel o plástico. 原材料高騰 Genzairyō kōtō Aumento de costos de materias primas Fenómeno económico ligado a mercados globales que suele justificar subidas de precios en alimentos y bebidas.

🧠 Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Traducción Explicación clara 有料化 Yūryōka Cobro / paso a sistema de pago Convertir un servicio que antes era gratuito en uno pagado. En Japón se usa con frecuencia como herramienta de política ambiental para reducir el uso de recursos, como bolsas o envases. 環境配慮 Kankyō hairyo Consideración ambiental Concepto habitual en comunicados oficiales y empresariales para justificar medidas que buscan reducir el impacto ecológico, aunque impliquen costos adicionales para el consumidor. 定番商品 Teiban shōhin Producto estándar / clásico Artículos fijos y representativos del menú. Cuando estos productos suben de precio, el impacto social y simbólico es mayor que en ediciones limitadas.

