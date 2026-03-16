El mar de Iyo- Nada vuelve a recordar la constante actividad tectónica de Japón

📍 Tōkyō | 16 de marzo

Un sismo moderado sorprendió a residentes del oeste de Japón durante la madrugada del 16 de marzo, cuando a las 05:25 de la mañana se registró un movimiento telúrico con intensidad máxima Shindo 3 en la prefectura de Ehime, según informó la Agencia Meteorológica de Japón.

El epicentro se localizó en el mar de Iyo-Nada, una zona del mar interior de Seto, situada entre las islas de Shikoku y Honshu. El temblor ocurrió a una profundidad aproximada de 50 kilómetros y alcanzó una magnitud estimada de 4.0.

Las autoridades confirmaron rápidamente que no existe riesgo de tsunami, aunque el movimiento sí fue percibido en diversas regiones del oeste del país.

Intensidad sísmica observada

Shindo 3

Prefectura de Ehime

Ciudad principal afectada: Ikata

En esta localidad costera de la región sur de Ehime, el temblor se sintió con mayor claridad, aunque sin reportes inmediatos de daños.

Shindo 2

El movimiento también fue percibido de forma moderada en varias zonas del oeste de Japón.

Prefectura de Ehime

Matsuyama

Uwajima

Yawatahama

Ozu

Seiyo

Prefectura de Hiroshima

Ciudad de Otake

Prefectura de Yamaguchi

Hofu

Iwakuni

Yanai

Shunan

Sanyo Onoda

Suo Oshima

Prefectura de Oita

Ciudad de Oita

Bungo Takada

Kunisaki

Himeshima

Shindo 1

Sacudidas leves se registraron en un área más amplia del oeste del archipiélago japonés.

Prefecturas donde se percibió el temblor:

Ehime

Hiroshima

Yamaguchi

Oita

Kochi

Fukuoka

Miyazaki

En ciudades como Hiroshima, Kure, Yamaguchi, Shimonoseki, Beppu y Takachiho, el movimiento fue débil pero perceptible para algunas personas en reposo.

Contexto sísmico

La zona del mar interior de Seto es una región donde ocasionalmente se producen sismos moderados debido a la interacción de varias placas tectónicas que afectan al arco japonés. Aunque estos movimientos suelen ser de magnitud moderada, pueden sentirse en múltiples prefecturas debido a la geografía cerrada del mar interior.

Los especialistas recuerdan que incluso los temblores de Shindo 3 o menor forman parte de la actividad sísmica normal de Japón, uno de los países con mayor monitoreo geológico del mundo.

Las autoridades recomiendan a la población mantener la calma y estar atentos a posibles réplicas menores, especialmente en las zonas costeras de Ehime y prefecturas cercanas.

Balance preliminar:

Magnitud: 4.0

Epicentro: Iyo-Nada

Profundidad: 50 km

Intensidad máxima: Shindo 3

Tsunami: No hay riesgo

📘 Términos clave del reporte sísmico

Kanji Rōmaji Desglose Significado 地震 jishin 地 (tierra) + 震(temblor) Terremoto 震源地 shingenshi 震(temblor) + 源(origen) + 地 (lugar) Epicentro 震度 shindo 震(temblor) + 度(grado) Intensidad sísmica en Japón 深さ fukasa 深(profundo) + さ(medida) Profundidad 規模 kibo 規(escala) + 模(modelo) Magnitud 津波 tsunami 津(puerto) + 波 (ola) Ola gigante generada por sismo

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.



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