El mar de Iyo-Nada vuelve a recordar la constante actividad tectónica de Japón
📍 Tōkyō | 16 de marzo
Un sismo moderado sorprendió a residentes del oeste de Japón durante la madrugada del 16 de marzo, cuando a las 05:25 de la mañana se registró un movimiento telúrico con intensidad máxima Shindo 3 en la prefectura de Ehime, según informó la Agencia Meteorológica de Japón.
El epicentro se localizó en el mar de Iyo-Nada, una zona del mar interior de Seto, situada entre las islas de Shikoku y Honshu. El temblor ocurrió a una profundidad aproximada de 50 kilómetros y alcanzó una magnitud estimada de 4.0.
Las autoridades confirmaron rápidamente que no existe riesgo de tsunami, aunque el movimiento sí fue percibido en diversas regiones del oeste del país.
Intensidad sísmica observada
Shindo 3
Prefectura de Ehime
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Ciudad principal afectada: Ikata
En esta localidad costera de la región sur de Ehime, el temblor se sintió con mayor claridad, aunque sin reportes inmediatos de daños.
Shindo 2
El movimiento también fue percibido de forma moderada en varias zonas del oeste de Japón.
Prefectura de Ehime
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Matsuyama
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Uwajima
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Yawatahama
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Ozu
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Seiyo
Prefectura de Hiroshima
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Ciudad de Otake
Prefectura de Yamaguchi
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Hofu
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Iwakuni
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Yanai
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Shunan
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Sanyo Onoda
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Suo Oshima
Prefectura de Oita
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Ciudad de Oita
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Bungo Takada
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Kunisaki
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Himeshima
Shindo 1
Sacudidas leves se registraron en un área más amplia del oeste del archipiélago japonés.
Prefecturas donde se percibió el temblor:
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Ehime
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Hiroshima
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Yamaguchi
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Oita
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Kochi
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Fukuoka
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Miyazaki
En ciudades como Hiroshima, Kure, Yamaguchi, Shimonoseki, Beppu y Takachiho, el movimiento fue débil pero perceptible para algunas personas en reposo.
Contexto sísmico
La zona del mar interior de Seto es una región donde ocasionalmente se producen sismos moderados debido a la interacción de varias placas tectónicas que afectan al arco japonés. Aunque estos movimientos suelen ser de magnitud moderada, pueden sentirse en múltiples prefecturas debido a la geografía cerrada del mar interior.
Los especialistas recuerdan que incluso los temblores de Shindo 3 o menor forman parte de la actividad sísmica normal de Japón, uno de los países con mayor monitoreo geológico del mundo.
Las autoridades recomiendan a la población mantener la calma y estar atentos a posibles réplicas menores, especialmente en las zonas costeras de Ehime y prefecturas cercanas.
Balance preliminar:
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Magnitud: 4.0
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Epicentro: Iyo-Nada
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Profundidad: 50 km
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Intensidad máxima: Shindo 3
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Tsunami: No hay riesgo
📘 Términos clave del reporte sísmico
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Kanji
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Rōmaji
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Desglose
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Significado
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地震
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jishin
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地 (tierra) + 震(temblor)
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Terremoto
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震源地
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shingenshi
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震(temblor) + 源(origen) + 地 (lugar)
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Epicentro
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震度
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shindo
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震(temblor) + 度(grado)
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Intensidad sísmica en Japón
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深さ
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fukasa
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深(profundo) + さ(medida)
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Profundidad
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規模
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kibo
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規(escala) + 模(modelo)
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Magnitud
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津波
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tsunami
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津(puerto) + 波 (ola)
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Ola gigante generada por sismo
De interés…
Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.
NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.
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