Bajo el cielo azul, la magia de la primavera florece en Chubu

📍Tokyo | 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo, en el Día del Equinoccio de Primavera (春分の日), se ha anunciado la apertura de los cerezos Somei Yoshino en la ciudad de Shizuoka, seis días antes que el año pasado. Este es el séptimo lugar del país en el que se ha registrado la floración, después de los reportes de Tokio y Hiroshima. La llegada temprana de la primavera ha tomado por sorpresa a muchos, pues el clima cálido de las últimas semanas ha acelerado el crecimiento de los brotes de sakura.

Detalles de la floración

La floración en Shizuoka se ha dado cuatro días antes que la media histórica y seis días antes que en 2025. El aumento de las temperaturas a lo largo de esta semana, con máximas superando los 15°C, favoreció el proceso. Las previsiones indican que esta floración se extenderá rápidamente hacia otras regiones. La primavera parece llegar con fuerza, y el clima de hoy ha impulsado el florecimiento de los cerezos en muchas zonas del país.

Predicciones para la temporada 2026

La temporada de floración de los cerezos de este año se prevé más temprana en muchas áreas de Japón, tanto en el oeste como en el este, con el norte del país registrando un inicio rápido. Después de un mes de febrero récord en cuanto a calor, los brotes de sakura han comenzado a florecer más temprano que lo habitual. Aunque en marzo las temperaturas han sido más moderadas, las altas temperaturas de principios de año han impulsado la floración de las especies más tempranas.

En las próximas semanas, la sakura avanzará desde el sur hacia el norte, alcanzando las regiones de Tohoku en abril, y para finales de abril, la sakura alcanzará Hokkaido, con su floración coincidiendo con la temporada de la Golden Week.

Fechas clave para los puntos emblemáticos

Kumamoto : 25 de marzo.

Arashiyama (Kyoto) : 26 de marzo.

Parque Hirosaki (Aomori): 14 de abril.

El pronóstico es que en el oeste y este de Japón la floración alcanzará su máximo esplendor entre una y dos semanas después de la apertura. En el norte, se espera que el pico de la floración llegue unos cinco días después de la apertura.

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