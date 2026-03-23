El despertar del cerezo se acelera en Japón

📍Tokyo | 20 de marzo

La primavera japonesa cobra fuerza. En la jornada de hoy, los observatorios meteorológicos locales han confirmado oficialmente el inicio de la floración de los cerezos (kaika) en Kumamoto, Kioto y Kumagaya (Saitama), marcando un avance significativo del «Frente de Cerezos» (sakura zensen) a lo largo del archipiélago.

El estado actual de la floración

Desde que el pasado 16 de marzo se diera el pistoletazo de salida en las prefecturas de Kochi, Gifu y Yamanashi, el número de puntos de observación que han reportado flores abiertas ha ascendido a 13 localidades. Aunque todavía no se registra ningún punto en «plena floración» (mankai), el ritmo de los últimos siete días indica que la temporada alta está a la vuelta de la esquina.

Reporte oficial de hoy (23 de marzo):

Kumamoto: 1 día después del promedio histórico; coincide con la fecha del año pasado.

Kioto (Castillo de Nijo): 3 días antes del promedio; 4 días antes que el año pasado.

Kumagaya: 4 días antes del promedio; 4 días antes que el año pasado.

Hasta el momento, ciudades como Tokio, Yokohama, Nagoya y Hiroshima ya han iniciado su proceso, mientras que el norte de Japón y Hokkaido aún aguardan la llegada de las primeras flores.

Pronóstico semanal: Una explosión de color

Se espera que esta semana las temperaturas se mantengan entre los valores promedio y ligeramente superiores, lo que acelerará drásticamente el crecimiento de los brotes. En el oeste y este de Japón, la floración será masiva en los próximos días.

De acuerdo con las proyecciones de Weathernews, tras la aparición de las primeras flores, el estado de plena floraciónsuele alcanzarse en un periodo de entre 7 y 10 días en las regiones del centro y sur. Sin embargo, en el norte (Tohoku y Hokkaido), este proceso es mucho más rápido, tardando apenas unos 5 días debido al cambio brusco de temperatura.

Fechas estimadas para la «Plena Floración» (Mankai):

Parque Ueno Onshi (Tokio): 26 de marzo.

Castillo de Kumamoto (Kumamoto): 30 de marzo.

Arashiyama (Kioto): 31 de marzo.

Recomendación para los visitantes

Este año, mientras que en el centro y este de Japón la floración es de normal a muy temprana, en Kyushu el proceso se ha mostrado algo más lento de lo habitual. Por el contrario, en Hokkaido, se prevé que el mankai llegue hasta una semana antes de lo normal, por lo que se recomienda a quienes planeen realizar el tradicional hanami (observación de flores) que consulten las actualizaciones diarias y organicen sus visitas con antelación.

Actualmente, aunque los cerezos de la variedad Somei Yoshino (la más común) apenas comienzan a abrirse, otras variedades como los Shidare-zakura (cerezos llorones) ya están en flor en diversos puntos del país.

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