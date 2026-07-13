“Menos noticias falsas, más transparencia”

Japón aprueba una nueva ley para combatir la desinformación electoral en redes sociales

Tōkyō | 13 de Julio

El Parlamento japonés aprobó una nueva ley destinada a fortalecer las medidas contra la desinformación durante los procesos electorales en redes sociales. La norma fue aprobada el día 13 en una sesión plenaria de la Cámara de Consejeros (Senado japonés), con mayoría de votos a favor.

La iniciativa fue presentada conjuntamente por seis grupos políticos: el Partido Liberal Democrático (自民党), Nippon Ishin no Kai (日本維新の会), el 中道改革連合 (coalición reformista de centro), el Partido Democrático del Pueblo (国民民主党), Sanseitō (参政党) y Team Mirai (チームみらい). Su objetivo principal es reducir el impacto de las noticias falsas y la información manipulada que pueden influir en la decisión de los votantes.

Japón busca establecer este nuevo marco antes de las elecciones locales unificadas previstas para 2027. En los últimos años, el aumento de publicaciones falsas, vídeos manipulados y contenidos creados con inteligencia artificial generó preocupación sobre la posibilidad de alterar la opinión pública durante las campañas electorales.

⚖️ ¿Qué cambia con esta nueva ley?

La nueva legislación establece que los usuarios de internet no deben publicar información falsa o errónea cuando saben que puede ser engañosa.

Además, las plataformas digitales deberán adoptar medidas para facilitar la eliminación o gestión de publicaciones problemáticas. La ley no ordena eliminar automáticamente todos los contenidos considerados falsos, sino que busca que las empresas tengan sistemas más rápidos y efectivos para actuar.

Entre las medidas previstas se encuentra impedir que cuentas maliciosas obtengan beneficios económicos mediante la difusión de información extrema o falsa con el objetivo de aumentar visitas, generar publicidad o manipular tendencias.

Por ejemplo, una cuenta que publique rumores falsos sobre un candidato para conseguir millones de visualizaciones podría ser objeto de restricciones económicas por parte de la plataforma.

🤖 Inteligencia artificial bajo vigilancia electoral

Uno de los puntos más destacados es el uso de inteligencia artificial generativa.

Las imágenes y vídeos creados mediante IA deberán indicar claramente que fueron producidos con esta tecnología. La intención es evitar que los ciudadanos sean engañados por vídeos falsos que imitan rostros, voces o declaraciones de candidatos.

Japón busca proteger la transparencia electoral sin limitar excesivamente la libertad de expresión. Por ello, la ley no establece castigos penales para quienes incumplan estas reglas.

🚨 Marco legal

Japonés Rōmaji Significado 選挙時のSNS対策法 Senkyo-ji no SNS taisaku-hō Ley de medidas contra problemas en redes sociales durante elecciones 偽情報 Gijōhō Información falsa, desinformación 誤情報 Gojōhō Información incorrecta o equivocada 削除措置 Sakujō sochi Medidas de eliminación de contenido 事業者 Jigyōsha Empresas operadoras de plataformas 生成AI Seisei AI Inteligencia artificial generativa 表示義務 Hyōji gimu Obligación de indicar o etiquetar 自由な言論空間 Jiyū na genron kūkan Espacio libre de expresión

⚖️ Sanciones y responsabilidades

Medida Contenido ❌ No hay multas ni prisión La ley no establece castigos directos para usuarios que publiquen información falsa 📱 Responsabilidad de plataformas Las empresas deben crear mecanismos para responder ante contenidos dañinos 💰 Control de beneficios Se busca impedir ganancias obtenidas mediante campañas falsas o manipuladoras 🤖 Etiquetado de IA Los contenidos generados por IA deberán indicar su uso 🗳️ Protección electoral El objetivo es reducir la influencia de información engañosa sobre los votantes

🔎 Términos clave

Término Lectura Explicación sencilla SNS Esu Enu Esu Redes sociales como X, Instagram, TikTok o YouTube 選挙運動 Senkyo undō Actividad de campaña electoral 有権者 Yūkensha Persona con derecho a votar 投票判断 Tōhyō handan Decisión al momento de votar 拡散 Kakusan Difusión o viralización 悪質アカウント Akushitsu akaunto Cuenta maliciosa 広告収入 Kōkoku shūnyū Ingresos por publicidad AI生成画像 AI seisei gazō Imagen creada con inteligencia artificial

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