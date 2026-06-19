[gaikokujin] detenido en flagrancia

Estudiante denuncia tocamiento en tren de Saitama: un peruano detenido

📍Saitama | 20 de junio

Un hombre de 59 años, de nacionalidad peruana y residente en la ciudad de Kawagoe, prefectura de Saitama, fue detenido por la Policía Prefectural de Saitama bajo sospecha de haber cometido un acto de índole sexual contra una estudiante de secundaria dentro de un tren de la línea Tōbu Tōjō.

Según la información difundida por las autoridades, el hecho ocurrió alrededor de las 5:35 de la tarde del 17 de junio en un tren que circulaba entre las estaciones de Asakadai y Shiki. La estudiante se encontraba de pie dentro del vagón cuando, presuntamente, el hombre se acercó por detrás y mantuvo contacto físico indebido durante varios minutos.

La joven se percató de la situación y, de acuerdo con la investigación, sujetó el brazo del sospechoso hasta llegar a la estación de Shiki, donde ambos descendieron del tren. Personal ferroviario observó la situación y alertó a la policía mediante una llamada de emergencia.

Agentes de la comisaría de Niiza acudieron al lugar y realizaron la detención en flagrancia. Durante los interrogatorios, el sospechoso negó las acusaciones y declaró que únicamente hubo un contacto accidental con la parte inferior del cuerpo de la estudiante.

La policía continúa investigando las circunstancias exactas del incidente y recopilando testimonios y pruebas para determinar lo ocurrido. Hasta el momento, el caso se encuentra en etapa de investigación y no existe una sentencia judicial firme.

Las autoridades japonesas recuerdan a los pasajeros que cualquier comportamiento considerado acoso sexual o contacto físico no consentido dentro del transporte público puede constituir un delito grave. Las empresas ferroviarias y la policía mantienen campañas permanentes para fomentar la denuncia inmediata de este tipo de hechos.

⚖️ Marco legal y sanciones en Japón

Punto legal Explicación sencilla Cargo reportado 不同意わいせつ罪 — fudōi waisetsu-zai, delito de acto indecente sin consentimiento. Base legal principal Artículo 176 del Código Penal japonés. Castiga realizar actos indecentes cuando la víctima no puede formar, expresar o mantener claramente su voluntad de no consentir, por violencia, miedo, sorpresa u otras circunstancias. Sanción posible De 6 meses a 10 años de pena de拘禁刑 — kōkin-kei, una pena privativa de libertad prevista en la norma actual. Importante La detención no significa culpabilidad automática. La fiscalía debe decidir si acusa formalmente y un tribunal determina la responsabilidad. Menores de edad Si la víctima es menor de 16 años, la ley también contempla reglas especiales de protección dentro del mismo artículo 176. En trenes y espacios públicos Casos de tocamiento pueden investigarse como delito penal grave o, según la conducta y la prefectura, bajo ordenanzas contra actos molestos. En este caso concreto, la policía lo reportó como fudōi waisetsu.

📝 Vocabulario clave (Palabras que debes saber)

Japonés Rōmaji Significado 不同意わいせつ fudōi waisetsu acto indecente sin consentimiento 現行犯逮捕 genkōhan taiho arresto en flagrancia 容疑 yōgi sospecha / cargo investigado 110番 hyakutōban número de emergencia policial 駅員 ekiin empleado de estación 東武東上線 Tōbu Tōjō-sen línea Tobu Tojo 志木駅 Shiki-eki estación Shiki 容疑を否認 yōgi o hinin negar la acusación

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