Historia de solidaridad que une a Japón y Vietnam

Cinco trabajadores vietnamitas se convierten en héroes en Kumamoto: rescatan con sus propias manos a una anciana atrapada entre los escombros

📍Kumamoto | 30 de julio

En medio del dolor provocado por el terremoto en la prefectura de Kumamoto, una historia de valentía y humanidad ha tocado el corazón de muchas personas en Japón y Vietnam.

Esta vez, los protagonistas no llevan uniforme de rescate ni herramientas especiales. Son cinco trabajadores vietnamitasque viven en la ciudad de Yatsushiro (八代市) y que, al ver una situación de emergencia, no dudaron ni un segundo en ayudar.

La escena fue desesperante: una vivienda había quedado destruida por el fuerte movimiento sísmico y una mujer japonesa de 90 años permanecía atrapada bajo los restos de la casa.

Al enterarse de lo ocurrido, los cinco trabajadores vietnamitas acudieron rápidamente al lugar. Junto a vecinos de la zona comenzaron a retirar, con sus propias manos, pedazos de madera, bloques y otros escombros (がれき) que impedían llegar hasta la anciana.

Poco a poco… centímetro a centímetro… lograron abrir un camino.

Finalmente, la mujer pudo ser rescatada con vida.

Uno de los trabajadores contó a medios vietnamitas que en aquel momento no pensaban en el peligro ni en ellos mismos. Solo tenían una idea:

“Lo único que queríamos era salvar a la señora lo antes posible.”

Una frase sencilla, pero que resume perfectamente lo ocurrido. En situaciones difíciles, muchas veces aparecen gestos que muestran lo mejor de las personas.

Este rescate también refleja una realidad que se vive cada vez más en Japón: la convivencia entre ciudadanos japoneses y extranjeros. Durante una emergencia, la ayuda no entiende de nacionalidades. Todos pueden convertirse en una fuerza de apoyo para la comunidad.

💔 La comunidad vietnamita también sufre una pérdida

Sin embargo… esta historia de esperanza llega acompañada de una noticia dolorosa.

La Embajada de Vietnam en Japón confirmó que un aprendiz técnico vietnamita de 24 años (技能実習生・Ginō Jisshūsei) perdió la vida durante el terremoto.

El joven trabajaba en una fábrica y, según la información difundida, quedó atrapado después de que una grúa se desplomara durante el movimiento sísmico.

Además, medios estatales vietnamitas informaron que una mujer vietnamita residente en la ciudad de Uki (宇城市)resultó herida después de que una pared de su vivienda colapsara.

🤝 Más de 6.000 vietnamitas viven en Kumamoto

La prefectura de Kumamoto cuenta actualmente con más de 6.000 residentes vietnamitas, entre trabajadores, aprendices técnicos y estudiantes internacionales.

Ante la tragedia, el Gobierno de Vietnam expresó sus condolencias al pueblo japonés y señaló que está trabajando junto a las autoridades japonesas y los gobiernos locales para apoyar a los ciudadanos vietnamitas afectados.

En momentos como este, la solidaridad se vuelve un puente entre países.

La historia de estos cinco trabajadores vietnamitas deja un mensaje muy claro: frente a un desastre natural, una mano extendida puede marcar la diferencia entre la desesperación y la esperanza.

A veces, los héroes no aparecen con grandes discursos… simplemente están ahí, ayudando cuando más se les necesita.

⚖️ Marco legal: asistencia durante desastres en Japón

En Japón, durante una emergencia causada por un desastre natural, todas las personas tienen derecho a recibir ayuda, sin importar su nacionalidad o situación migratoria.

La atención y rescate son coordinados principalmente por:

消防 (Shōbō) → Bomberos y servicios de emergencia.

→ Bomberos y servicios de emergencia. 警察 (Keisatsu) → Policía.

→ Policía. 自衛隊 (Jieitai) → Fuerzas de Autodefensa de Japón, cuando son enviadas a las zonas afectadas.

→ Fuerzas de Autodefensa de Japón, cuando son enviadas a las zonas afectadas. Gobiernos locales y prefecturales bajo la Ley Básica de Gestión de Desastres (災害対策基本法・Saigai Taisaku Kihon-hō).

Además, las embajadas extranjeras trabajan junto a las autoridades japonesas para:

Confirmar la situación de sus ciudadanos.

Brindar asistencia consular.

Coordinar apoyo y protección para las personas afectadas.

En una emergencia, Japón y las comunidades extranjeras que viven en el país enfrentan juntos el desafío de reconstruir y proteger vidas.

📘 Términos clave

Japonés Rōmaji Español ベトナム人 Betonamujin Persona vietnamita 技能実習生 Ginō Jisshūsei Aprendiz técnico extranjero 地震 Jishin Terremoto 被災 Hisai Ser afectado por un desastre 倒壊 Tōkai Derrumbe / colapso がれき Gareki Escombros 救助 Kyūjo Rescate 救助活動 Kyūjo Katsudō Operación de rescate 八代市 Yatsushiro-shi Ciudad de Yatsushiro 宇城市 Uki-shi Ciudad de Uki 在日ベトナム人 Zainichi Betonamujin Vietnamitas residentes en Japón 駐日ベトナム大使館 Chūnichi Betonamu Taishikan Embajada de Vietnam en Japón 哀悼 Aitō Condolencias 支援 Shien Apoyo / asistencia

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