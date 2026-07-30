La tierra vuelve a temblar en Kyūshū

Nagasaki registró la mayor intensidad; el movimiento se sintió en ocho prefecturas del oeste de Japón

📍Tokio | 30 de julio

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que a las 22:47 del jueves se registró un nuevo terremoto de magnitud (M) 4,8 con epicentro en la región de Kumamoto (熊本県熊本地方), en la isla de Kyūshū.

El sismo tuvo una profundidad aproximada de 20 kilómetros y alcanzó una intensidad máxima de Shindo 4 (震度4). La JMA confirmó que no existe riesgo de tsunami, ya que el movimiento ocurrió en una zona continental.

Este nuevo evento ocurre apenas dos días después del fuerte terremoto que afectó Kumamoto, por lo que mantiene la atención de las autoridades y de miles de residentes que todavía viven bajo una intensa vigilancia sísmica.

📍 Lo más importante: la intensidad sísmica (Shindo)

En Japón, la población presta mayor atención al Shindo (震度) que a la magnitud.

Mientras la magnitud mide la energía liberada por el terremoto, el Shindo indica qué tan fuerte se sintió la sacudida en cada ciudad o localidad, siendo el dato más útil para conocer el impacto real sobre la población.

En este evento:

Shindo 4: sacudida fuerte; objetos pueden caer de estanterías y muchas personas sienten claramente el movimiento.

Shindo 3: movimiento claramente perceptible dentro de edificios; algunos objetos ligeros pueden desplazarse.

Shindo 2: sacudida moderada.

Shindo 1: movimiento leve.

📍 Región con la mayor intensidad

🔴 Shindo 4

Prefectura de Nagasaki (長崎県)

Región

Península de Shimabara

Ciudad

Unzen (雲仙市)

Fue la única ciudad donde la JMA registró Shindo 4, convirtiéndose en la zona con la sacudida más intensa de este terremoto.

🟠 Shindo 3

Prefectura de Kumamoto

Regiones afectadas:

Kumamoto

Aso

Kuma

Amakusa–Ashikita

Principales ciudades:

Kumamoto (distritos Chūō, Higashi, Nishi, Minami y Kita)

Yatsushiro

Tamana

Yamaga

Kikuchi

Uto

Kami-Amakusa

Uki

Amakusa

Kōshi

Mashiki

Nishihara

Minami Aso

Hikawa

Ashikita

Kuma, entre otras.

Prefectura de Nagasaki

Shimabara

Isahaya

Minamishimabara

Prefectura de Fukuoka

Región de Chikugo

Ciudades principales:

Kurume

Yame

Miyama

Prefectura de Kagoshima

Nagashima

🟡 También se sintió en otras prefecturas

La JMA registró intensidades entre Shindo 1 y Shindo 2 en:

Saga

Ōita

Miyazaki

Yamaguchi

Esto demuestra que el movimiento fue percibido en una amplia parte del oeste de Japón, aunque con menor intensidad.

📌 Datos oficiales del terremoto

Fecha: 30 de julio de 2026

Hora: 22:47 (hora de Japón)

Epicentro: Región de Kumamoto

Latitud: 32,7° N

Longitud: 130,7° E

Profundidad: 20 km

Magnitud: M4,8

Intensidad máxima: Shindo 4

Tsunami: No hay riesgo.

¿Por qué Unzen sintió el sismo con mayor fuerza?

Aunque el epicentro estuvo en la región de Kumamoto, las características geológicas del área y la propagación de las ondas sísmicas hicieron que la ciudad de Unzen, en la península de Shimabara (prefectura de Nagasaki), registrara la mayor intensidad (Shindo 4). Este tipo de diferencias es habitual en Japón y explica por qué localidades alejadas del epicentro pueden experimentar sacudidas más intensas que otras más cercanas.

🇯🇵 Recomendaciones para los residentes

Las autoridades japonesas recuerdan:

Mantener la calma ante posibles réplicas.

Asegurar muebles y objetos que puedan caer.

Revisar la información únicamente a través de fuentes oficiales.

Preparar una linterna, agua, medicamentos y documentos importantes.

Evitar difundir rumores en redes sociales.

📚 Términos clave

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