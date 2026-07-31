Aeon Mall suspende eventos tras la tragedia de Kumamoto

Centros comerciales cancelan conciertos, exposiciones y festivales mientras avanzan las inspecciones de emergencia

Tokio | 31 de julio

La vida cotidiana en Japón volvió a sentir el impacto de una tragedia ocurrida en Kumamoto.

Tras la explosión registrada en Aeon Mall Kumamoto, ocurrida después de un fuerte terremoto y que dejó 7 personas fallecidas, varios centros comerciales Aeon Mall de todo Japón comenzaron a cancelar eventos programados para agosto.

Pero esta vez hay un detalle importante…

No se trata simplemente de una “autocensura” ni de suspender actividades por precaución sin más. La compañía explicó que la prioridad es concentrar todos sus esfuerzos en la revisión urgente de instalaciones, la verificación de seguridad y la respuesta ante posibles riesgos.

En otras palabras: antes de abrir las puertas para un concierto, una exposición o un festival… primero hay que asegurarse de que el lugar sea completamente seguro.

🚨 Una ola de cancelaciones llega a diferentes regiones de Japón

Desde finales de julio, varios eventos anunciaron cambios de programación o cancelaciones.

Uno de los casos más destacados fue la exposición itinerante de la popular serie médica “TOKYO MER”, que mostraba vestuario y objetos utilizados durante la producción.

El evento, previsto entre el 8 y el 23 de agosto, fue cancelado en varios centros comerciales:

Aeon Mall Suzuka (Mie)

(Mie) Aeon Mall Rinku Sennan (Osaka)

(Osaka) Aeon Mall Kurashiki (Okayama)

(Okayama) Aeon Mall Fukuoka (Fukuoka)

(Fukuoka) Aeon Mall Wakayama (Wakayama)

Los organizadores explicaron que la decisión fue tomada después de analizar “la situación general actual”.

🎤 Conciertos y espectáculos también afectados

La suspensión también alcanzó al mundo del entretenimiento.

La cantante japonesa Hitomi Shimatani anunció que fue cancelado el evento especial previsto para el 8 de agosto en Aeon Mall Rinku Sennan, donde tenía programada una presentación y una sesión de fotografías con sus seguidores por el lanzamiento de su nuevo sencillo.

La organización señaló que está considerando una posible fecha alternativa.

También quedaron suspendidas actividades de otros artistas:

El comediante Yoshio Kojima , con presentaciones previstas en Aeon Mall Yamato-Koriyama (Nara) y Aeon Mall Nagoya Chaya (Aichi) .

, con presentaciones previstas en y . El grupo idol Rough×Laugh , que tenía programado un evento de lanzamiento en Aeon Mall Makuhari New City (Chiba) .

, que tenía programado un evento de lanzamiento en . El evento de radio TOKAI RADIO DAY, con participación de artistas como Leo Ieiri, previsto en Aeon Mall Nagoya Dome-mae.

Además, Aeon Mall Kashihara (Nara) canceló varios eventos, incluyendo espectáculos de fuegos artificiales previstos para agosto.

🏢 ¿Qué está haciendo Aeon Mall después del accidente?

La empresa explicó que, tras lo ocurrido en Kumamoto, inició una revisión general de sus instalaciones en todo Japón.

Las medidas incluyen:

✅ Inspección urgente de edificios y equipos.

✅ Revisión de protocolos de emergencia.

✅ Coordinación entre la sede central y cada centro comercial.

✅ Suspensión temporal de algunos eventos para garantizar la seguridad.

Aeon aclaró que cada centro comercial tomó la decisión final sobre sus actividades, considerando las condiciones particulares de cada lugar.

⚠️ El accidente de Kumamoto cambió la situación

Según la información difundida por Aeon, la explosión en Aeon Mall Kumamoto, ocurrida el 28 de julio de 2026, tuvo lugar aproximadamente 90 minutos después de un terremoto que alcanzó intensidad máxima 7 en la escala japonesa Shindo.

Tras el accidente, el presidente de Aeon, Akio Yoshida, informó que se inició una inspección simultánea de instalaciones en todo el país.

El objetivo es claro:

Que los grandes centros comerciales japoneses puedan responder de manera segura ante futuros terremotos, emergencias o desastres naturales.

Porque en Japón, donde los terremotos forman parte de la realidad diaria, la prevención no es un detalle… es una responsabilidad.

📌 Marco legal y seguridad en Japón

¿Puede una empresa cancelar eventos por motivos de seguridad?

Sí.

En Japón, los operadores de instalaciones privadas tienen la responsabilidad de proteger la seguridad de clientes, trabajadores y visitantes.

Cuando existe un posible riesgo, una empresa puede tomar medidas como:

Suspender temporalmente actividades .

. Realizar inspecciones preventivas después de accidentes o desastres .

. Limitar el uso de instalaciones hasta confirmar que son seguras.

Aunque una cancelación pueda generar pérdidas económicas o molestias para visitantes y organizadores, la prioridad en una situación de emergencia es evitar daños humanos.

Como se suele decir en Japón:

安全第一 (Anzen daiichi) — “La seguridad es lo primero”.

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