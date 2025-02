[kinenbi] ninshin no hi

TOKIO.- El ninshin no hi – (妊娠の日) es una conmemoración japonesa establecida el 4 de febrero por la empresa Junbie Co., Ltd., con sede en el barrio de Ginza de la capital nipona.

Origen y significado

La elección del 4 de febrero se basa en un juego de palabras en japonés:

•妊 (にん / Nin) → Relacionado con “embarazo”.

•娠 (しん / Shin) → También vinculado al embarazo.

•2 (に / Ni) y 4 (し / Shi) → Se leen como “Nin-Shin” (妊娠), que significa “embarazo” en japonés.

De esta manera, se seleccionó el 4 de febrero como una fecha simbólica para reflexionar sobre la maternidad y promover la preparación física y emocional para el embarazo.

Objetivos

El establecimiento de este día conmemorativo responde a la creciente conciencia sobre la importancia de la salud preconcepcional y el bienestar materno. Entre los objetivos principales de la jornada se encuentran:

1.Fomentar el acceso a información sobre fertilidad y embarazo.

•Muchas mujeres desconocen la importancia de prepararse físicamente antes del embarazo. Esta fecha busca concientizar sobre hábitos saludables que pueden mejorar la fertilidad y reducir riesgos en la gestación.

2.Promover productos y servicios que apoyen la maternidad.

•Empresas como Junbie han desarrollado suplementos y recursos para ayudar a las mujeres a optimizar su salud reproductiva antes de quedar embarazadas.

3.Crear conciencia sobre la planificación familiar y el apoyo postparto.

•No solo se trata de lograr el embarazo, sino también de garantizar un posparto saludable y una transición armoniosa a la maternidad.

EL DATO

Esta fecha fue registrada en 2016 por la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos (日本記念日協会) con el objetivo de apoyar a las mujeres desde la preconcepción hasta el posparto, brindándoles información y productos para mejorar su bienestar.

