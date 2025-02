[jishin jōhō] sismo en Nagano

TOKIO.- La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó sobre un sismo de regular intensidad y magnitud en el archipiélago nipón.

Datos principales del sismo

Fecha y hora: 9 de febrero de 2025, 10:59 a.m. (hora local)

9 de febrero de 2025, 10:59 a.m. (hora local) Epicentro: Sur de la prefectura de Nagano (Latitud: 35.8°N, Longitud: 137.4°E)

Sur de la prefectura de Nagano (Latitud: 35.8°N, Longitud: 137.4°E) Profundidad: Aproximadamente 10 km

Aproximadamente 10 km Magnitud estimada: 3.5

3.5 Tsunami: No se espera riesgo de tsunami

No se han reportado daños ni interrupciones en los servicios, y al no existir riesgo de tsunami, las autoridades no han emitido alertas adicionales.

Sin embargo, se recomienda precaución ante posibles réplicas y verificar estructuras en caso de nuevos movimientos telúricos.

Shindo

El terremoto alcanzó una intensidad máxima de Shindo 3 en algunas zonas de la prefectura de Gifu. La escala Shindo utilizada en Japón mide el impacto del sismo según la percepción humana y los efectos en estructuras, en lugar de basarse solo en la magnitud.

Áreas con intensidad Shindo 3 o superior

Prefectura de Gifu: Shindo 3: Región este de Mino



Ciudades y municipios con intensidad Shindo 3

Gifu: Nakatsugawa

Áreas con intensidad Shindo 2 o 1

Prefectura de Gifu: Shindo 2: Nakatsugawa , Gero Shindo 1: Takayama , Nakatsugawa, Gujo , Gero

Prefectura de Nagano: Shindo 2: Ōtaki Shindo 1: Shiojiri , Agematsu, Minami-Kiso, Kiso



Análisis y contexto

Este terremoto tuvo una magnitud relativamente baja (M3.5) y una profundidad somera de 10 km, lo que explica que haya sido perceptible en la región cercana al epicentro.

El impacto fue moderado, con una intensidad máxima de Shindo 3, suficiente para ser sentido dentro de edificios, pero sin generar daños estructurales significativos.

La zona afectada, que abarca partes del sur de Nagano y el este de Gifu, es parte de una región sísmicamente activa debido a la interacción de placas tectónicas, principalmente la Placa Euroasiática y la Placa Filipina. No es raro que ocurran sismos de esta magnitud en la región.

EL DATO

Reportaremos los sismos de intensidad 3 o superior que se registren en el país.

