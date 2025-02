[shinshōhin] Apple iPhone 16e

COPERTINO.- Apple ha presentado un nuevo modelo de iPhone llamado iPhone 16e, que reemplaza a la tradicional línea iPhone SE.

Aunque en el pasado Apple usaba la denominación SE (Special Edition) para sus modelos más accesibles, en esta ocasión ha optado por un nombre diferente, alineándolo con la familia iPhone 16.

¿Qué es el iPhone 16e y en qué se diferencia del iPhone SE?

El iPhone 16e se basa en el diseño del iPhone 14, lo que supone un cambio significativo con respecto a los iPhone SE anteriores.

Hasta ahora, los SE mantenían el diseño clásico con botón de inicio y Touch ID, pero el 16e abandona estas características:

Sin botón de inicio : No hay más Touch ID, ahora solo se puede desbloquear con Face ID .

: No hay más Touch ID, ahora solo se puede desbloquear con . Pantalla más grande : Pasa de 4.7 pulgadas (como el iPhone SE 2 y SE 3) a 6.1 pulgadas , igual que el iPhone 14.

: Pasa de 4.7 pulgadas (como el iPhone SE 2 y SE 3) a , igual que el iPhone 14. Sin Dynamic Island: A diferencia del iPhone 16 estándar, el 16e no incluye esta función en la pantalla.

¿Por qué se llama iPhone 16e y no iPhone SE (4ª generación)?

El cambio de nombre responde a dos razones principales:

Nuevo diseño y adiós a SE

La línea SE se caracterizaba por mantener diseños más antiguos, pero el iPhone 16e introduce una estética más moderna basada en el iPhone 14. Al alejarse del concepto de «Special Edition», Apple decidió eliminar la denominación SE. Compatibilidad con Apple Intelligence

Una de las principales razones para incluir el «16» en el nombre es que el iPhone 16e es compatible con Apple Intelligence, el nuevo sistema de inteligencia artificial de Apple. Este sistema permite: Resumir y corregir textos.

Generar imágenes personalizadas.

Crear emojis a partir de descripciones.

Mejorar la capacidad de Siri con ChatGPT integrado.

Para poder usar Apple Intelligence, un iPhone necesita al menos un procesador A17 o superior. El iPhone 16e cuenta con el chip A18, el mismo que el iPhone 16 estándar. En cambio, modelos anteriores como el iPhone 15 y 15 Plus (con A16 Bionic) no son compatibles porque su potencia no es suficiente para procesar IA de manera eficiente.

¿Qué significa la «e» en iPhone 16e?

Apple no ha explicado oficialmente el significado de la letra «e», pero hay varias teorías:

«Entry» (entrada) : Un modelo de entrada a la gama iPhone 16.

: Un modelo de entrada a la gama iPhone 16. «Economy» (económico) : Un iPhone más accesible en comparación con otros de la línea 16.

: Un iPhone más accesible en comparación con otros de la línea 16.

Conclusión: Un cambio estratégico importante

El iPhone 16e representa una nueva estrategia de Apple: adiós al SE y bienvenida a una gama más moderna, pero accesible.

Al incluirlo dentro de la familia iPhone 16, Apple refuerza su apuesta por la inteligencia artificial y se asegura de que incluso su modelo más económico esté preparado para el futuro.

Síntesis

Fecha de lanzamiento y precio

Lanzamiento: 28 de febrero.

28 de febrero. Reservas: A partir del 21 de febrero.

A partir del 21 de febrero. Precio: Desde 99,800 yenes en Japón

Desde en Japón Opciones de almacenamiento: 128GB, 256GB y 512GB.

Especificaciones clave

Pantalla: 6.1 pulgadas Super Retina XDR , protegida por Ceramic Shield .

, protegida por . Cámara principal: 48MP , con zoom óptico de 2x.

, con zoom óptico de 2x. Face ID: Desbloqueo facial mediante la cámara frontal.

Desbloqueo facial mediante la cámara frontal. Batería y carga: Soporta carga inalámbrica y USB-C, pero no es compatible con MagSafe .

Soporta y USB-C, pero . Modem: Incluye el Apple C1, un desarrollo propio de Apple.

Funciones adicionales

Resistencia: Certificación IP68 , lo que garantiza resistencia al polvo y agua.

Certificación , lo que garantiza resistencia al polvo y agua. Conectividad satelital: Permite emergencias SOS, mensajería y la función “Buscar” vía satélite en caso de no contar con señal móvil.

Permite en caso de no contar con señal móvil. Botón de acción: Un botón lateral configurable para atajos, incluyendo el uso de la cámara.

Video de presentación

