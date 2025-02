[kinenbi] sábado 22 de febrero

TOKIO.- ¿Qué se celebra o conmemora hoy sábado 22 de febrero en el Japón?

Neko no hi – 猫の日 ( Día del gato)

Instaurada en 1987 (Showa 62) por iniciativa de la Japan Pet Food, entidad que congrega a las empresas que fabrican o comercializan alimentos para mascotas.

La fecha se eligió debido a que el 22 de febrero es 22-2 que en japonés se pronuncia “ni-ni-ni” similar a la onomatopeya nipona relacionada al maullar de los gatos.

Por ello, los establecimientos comerciales expenden todo tipo de productos relacionados al felino. Incluso algunas personas llevan a sus gatos a santuarios sintoístas para que les celebren oficios con el objetivo de desearles buena salud y larga vida.

A diferencia de occidente, en el Japón la onomatopeya del gato es “nya” y no “miau”.

Ninja no hi – 忍者の日 (Día del ninja)

Establecido en 2015 (Heisei 27) por Graphics and Designing Co., Ltd., empresa dedicada al diseño y producción de tiendas, espacios y restaurantes con temática ninja.

Los ninja llamados también “shinobi no mono” no son producto de la ficción sino que si existieron en la antigüedad. Eran un grupo militar de mercenarios nipones muy temidos por su alto nivel de entrenamiento.

Según la tradición nipona, estos guerreros silenciosos, siempre vestidos de negro y trabajando en las sombras descienden de un demonio que era mitad hombre y mitad cuervo.

La fecha es resultado de la combinación de palabras 「ニン(2)ニン(2)ニン(2)」:「”nin-nin-nin”」.

Oden no hi – おでんの日 ( Día del orden)

Se celebra los días 22 de cada mes. Establecido en 2007 (Heisei 19) por Koshino Odenkai, entidad con sede en Niigata, para promover su consumo en el Japón.

El ODEN es un plato preparado en un NABE (olla) , infaltable durante la estación invernal en los hogares, aunque se consume durante todo el año.

Sus orígenes se remontan a la época del DENGAKU, un plato que consistía en elaborar pinchos de tofu y konnyaku, los cuales se untaban en miso y se asaban.

Desde la era Meiji se los condimenta con caldo dashi en salsa de soja. Los ingredientes se cuecen durante cierto tiempo en este caldo y luego se degustan aderezados con karashi (mostaza japonesa).

La fecha es resultado de la combinación de palabras 「2(ふー)2(ふー)2(ふー)」:

「ふーふーふー」que remite a la onomatopeya “fu-fu-fu” que se utiliza cuando se sopla para bajar la temperatura a la sopa caliente.

KYŌ WA NAN NO HI

¿Qué ocurrió un día como hoy?

En 2009 (año 21 de la era Heisei), Japón logró un hito significativo en los premios de la Academia de Estados Unidos, con «Okuribito» (Despedidas) ganando el premio a la Mejor Película Extranjera, y «La maison en petits cubes» (Tsumiki no Ie) obteniendo el premio a Mejor Cortometraje de Animación, marcando la primera vez que películas japonesas ganaron en estas categorías.

En 2004 (año 16 de Heisei), en el contexto de la gran fusión de la era Heisei, se realizó una encuesta entre los residentes de la aldea de Yamaguchi en la prefectura de Nagano, resultando en un apoyo mayoritario para la fusión con la ciudad de Nakatsugawa en la prefectura de Gifu. Este evento marcó la primera fusión interprefectural bajo este proceso de consolidación.

En 1989 (año 1 de Heisei), Ryuichi Sakamoto ganó el premio Grammy al Mejor Álbum de Música para Película o Televisión, convirtiéndose en el primer japonés en ganar este premio y el Oscar en años consecutivos, habiendo ganado el Oscar el año anterior.

También en 1989 (año 1 de Heisei), se descubrió en la prefectura de Saga el sitio de Yoshinogari, el cual es uno de los mayores asentamientos del período Yayoi tardío rodeado por un foso, en Japón.

En 1987 (año 62 de la era Showa), el artista y cineasta estadounidense Andy Warhol falleció a los 58 años. Warhol fue una figura central en el movimiento del arte pop y dejó un legado duradero en el arte y la cultura visual.

