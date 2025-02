[EE.UU] fin de concesiones a Venezuela

WASHINGTON.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el miércoles (jueves en Tokio) que revertirá las concesiones petroleras otorgadas a Venezuela por la administración de Joe Biden en 2022.



La decisión se basa en la supuesta falta de avances del gobierno de Nicolás Maduro en materia de reformas electorales y retorno de migrantes venezolanos desde EE.UU.

Contexto y antecedentes

1. Acuerdo petrolero de 2022

El 26 de noviembre de 2022, la administración Biden otorgó una licencia especial a la petrolera Chevron para expandir su producción en Venezuela y exportar crudo al mercado estadounidense. Esta licencia fue la única emitida en ese momento y representó un relajamiento parcial de las sanciones impuestas contra el sector energético venezolano durante la administración Trump.

La medida buscaba:

•Incentivar reformas democráticas en Venezuela.

•Amortiguar el impacto de los altos precios del petróleo tras la invasión rusa a Ucrania.

•Reducir la dependencia del crudo ruso.

A pesar de este alivio parcial, Biden reimpuso en abril de 2024 sanciones más amplias al sector petrolero venezolano, argumentando que Maduro no cumplió con las condiciones electorales prometidas. Sin embargo, la licencia de Chevron y otras autorizaciones para petroleras extranjeras no fueron revocadas.

2. Política de “máxima presión” de Trump

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump implementó una estrategia de sanciones severas contra Venezuela, especialmente dirigidas a la industria petrolera, el principal motor económico del país. Esto incluyó:

•Bloqueo de activos venezolanos en EE.UU.

•Prohibición de transacciones con PDVSA, la petrolera estatal.

•Sanciones secundarias a empresas extranjeras que hicieran negocios con el régimen de Maduro.

El objetivo era asfixiar económicamente al gobierno de Maduro y forzar su salida del poder, pero las sanciones también agravaron la crisis humanitaria en Venezuela.

3. Migración y diplomacia en el contexto actual

A inicios de febrero de 2025, Trump afirmó que Maduro había aceptado repatriar migrantes venezolanos que se encontraban en EE.UU. de manera ilegal. Este anuncio se produjo después de una reunión en Caracas entre el enviado estadounidense Richard Grenell y Maduro, en la cual también se logró la liberación de seis ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

Sin embargo, en su reciente declaración, Trump acusó a Maduro de no cumplir con los compromisos migratorios acordados, lo que habría influido en su decisión de terminar las concesiones petroleras.

Implicaciones y análisis

1. Impacto en el sector energético

•La decisión de Trump podría derivar en una revocación de la licencia de Chevron, lo que afectaría la producción y exportación de crudo venezolano a EE.UU.

•Esto podría empujar a Venezuela a buscar más compradores en China e India, sus principales mercados alternativos.

•En EE.UU., una menor importación de crudo venezolano podría generar presiones en los precios de la gasolina, especialmente en estados que dependen de este tipo de petróleo pesado.

2. Consecuencias políticas para Venezuela

•Maduro podría endurecer su discurso contra EE.UU., argumentando que las sanciones son parte de una “guerra económica” contra su gobierno.

•La falta de ingresos petroleros podría agravar la crisis económica y social, lo que a su vez podría provocar nuevas olas migratorias.

•Las elecciones presidenciales venezolanas de 2024 ya han sido señaladas como altamente cuestionadas, por lo que este endurecimiento de sanciones podría aumentar la presión internacional sobre Maduro.

3. Posible repercusión en las elecciones de EE.UU.

•Trump busca diferenciarse de Biden adoptando una postura más agresiva contra Maduro, apelando a sectores conservadores y al electorado de origen venezolano en Florida.

•Biden, por su parte, ha tratado de mantener una postura intermedia, sancionando a Venezuela sin afectar el suministro de crudo, pero la decisión de Trump podría forzarlo a adoptar una postura más dura.

Mensaje de Trump

“Estamos revirtiendo las concesiones que el corrupto Joe Biden le otorgó a Nicolás Maduro, de Venezuela, en el acuerdo de transacción de petróleo, fechado el 26 de noviembre de 2022, y que también tienen que ver con las condiciones electorales dentro de Venezuela, las cuales no han sido cumplidas por el régimen de Maduro. Además, el régimen no ha estado transportando de regreso a Venezuela, con la rapidez acordada, a los criminales violentos que enviaron a nuestro país (los buenos y viejos EE.UU.). Por lo tanto, ordeno que el ineficaz y no cumplido “Acuerdo de Concesión de Biden” sea terminado a partir de la opción de renovación del 1 de marzo. ¡Gracias por su atención a este asunto!

Conclusión

La decisión de Trump de revocar el acuerdo petrolero con Venezuela es una señal clara de que busca retomar la política de “máxima presión” contra Maduro. Este movimiento podría afectar tanto a la economía venezolana como a la industria petrolera estadounidense.

En términos políticos, esto también podría influir en el escenario electoral de EE.UU., dado que Venezuela es un tema clave para ciertos votantes latinos, especialmente en Florida. Mientras tanto, en Venezuela, Maduro podría utilizar esta medida como un argumento para reforzar su discurso contra Washington.

En el corto plazo, habrá que observar si esta decisión se traduce en una revocación formal de la licencia de Chevron, lo que marcaría un cambio definitivo en la relación entre EE.UU. y Venezuela bajo un eventual nuevo mandato de Trump.

