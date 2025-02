[ukuraina shinkō] fracasó cumbre EE.UU. – Ucrania

WASHINGTON.- El 28 de febrero (1 de marzo en Japón), el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunieron en la Casa Blanca para discutir un acuerdo de recursos que formaba parte del paquete de apoyo estadounidense.

Sin embargo, la reunión se convirtió en un enfrentamiento verbal desde el inicio, lo que llevó a la cancelación de la conferencia de prensa conjunta y a la salida abrupta de Zelenski sin firmar ningún acuerdo.

Puntos clave del conflicto

1.Desacuerdo sobre la estrategia hacia Rusia

•Trump busca un acuerdo con Rusia y considera que la firma del tratado de recursos es un paso necesario para justificar el apoyo estadounidense a Ucrania.

•Zelenski, en cambio, rechaza la idea de que Putin pueda ser frenado con concesiones económicas y argumenta que Rusia seguirá con su agresión sin importar los acuerdos.

2.Intercambio de declaraciones duras

•Zelenski afirmó que Putin odia a los ucranianos y busca la destrucción total de Ucrania, sugiriendo que el acuerdo no es suficiente para detenerlo.

•Esto enfureció a Trump y a su vicepresidente J.D. Vance, quienes calificaron la actitud de Zelenski de desagradecida y contraproducente.

•Trump le dijo directamente: “Tienes que estar más agradecido. Sin nosotros, no tienes cartas para negociar”, sugiriendo que Ucrania depende totalmente del apoyo estadounidense.

3.Amenaza de EE.UU. de retirarse del conflicto

•Trump advirtió a Zelenski que si no aceptaba el acuerdo, EE.UU. podría retirar su respaldo, lo que significaría que Ucrania enfrentaría sola a Rusia.

•También insinuó que la postura de Zelenski estaba aumentando el riesgo de un conflicto mayor, incluso una Tercera Guerra Mundial.

Consecuencias inmediatas

•Fracaso del acuerdo de recursos

Sin la firma del tratado, el futuro del apoyo económico y militar de EE.UU. a Ucrania queda en duda.

•Reacción del gobierno de EE.UU.

La secretaria del Tesoro, Bessent, criticó a Zelenski diciendo que había cometido un “auto-gol diplomático”, al rechazar un trato que, según ella, habría fortalecido la relación bilateral y dado una señal de estabilidad a la comunidad internacional.

También dejó en claro que ahora depende de Trump decidir si seguirá negociando con Ucrania.

Reacción Trump

“Tuvimos una reunión muy significativa en la Casa Blanca hoy. Se aprendieron muchas cosas que nunca podrían haberse entendido sin una conversación bajo tal fuego y presión. Es sorprendente lo que surge a través de la emoción, y he determinado que el presidente Zelenskyy no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero ventaja, quiero PAZ.

Él faltó el respeto a los Estados Unidos de América en su preciada Oficina Oval. Puede regresar cuando esté listo para la paz.

Donald J. Trump

Presidente de los Estados Unidos”

Reacción Zelenskyy

“Gracias, América, gracias por su apoyo, gracias por esta visita. Gracias a @POTUS (presidente de los Estados Unidos), al Congreso y al pueblo estadounidense.

Ucrania necesita una paz justa y duradera, y estamos trabajando exactamente para eso.”

Análisis: ¿Qué significa esto para el conflicto en Ucrania?

1.Mayor incertidumbre para Ucrania

La falta de acuerdo significa que Ucrania podría enfrentar dificultades para asegurar financiamiento y apoyo militar en el futuro.

Si EE.UU. se aleja, Ucrania tendría que depender más de Europa, donde algunos países han mostrado fatiga con la guerra.

2.Refuerzo de la postura de Trump

Trump ha dejado claro que no quiere un conflicto prolongado y prefiere una solución negociada con Rusia.

Su administración puede usar el fracaso de la cumbre para presionar a Zelenski a aceptar concesiones.

3.Ventaja para Rusia

Si EE.UU. reduce su apoyo, Putin podría sentirse más confiado para seguir con sus operaciones en Ucrania o negociar en términos favorables para Rusia.

Conclusión

La reunión entre Trump y Zelenski terminó en un duro enfrentamiento y dejó en el aire el futuro del apoyo estadounidense a Ucrania.

Mientras Trump presiona para un acuerdo con Rusia, Zelenski insiste en que no se puede confiar en Putin y que el conflicto no terminará con simples concesiones económicas.

Esta crisis diplomática aumenta la incertidumbre sobre el futuro de la guerra y la posición de EE.UU. en el conflicto.

©NoticiasNippon