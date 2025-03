[jibun jishin wo kyōiku] China Anne McClain

HAWÁI.- China Anne McClain, actriz conocida por su trabajo en Disney, se vio envuelta en una polémica tras publicar un video donde acariciaba una tortuga marina dormida.

Su hermana, Sierra McClain, grabó el momento, el cual generó indignación en redes sociales y llevó a que incluso el gobernador de Hawái, Josh Green, respondiera públicamente instándola a informarse sobre las leyes y normativas ambientales del estado.

Después de la reacción negativa, McClain eliminó el video y emitió una disculpa pública, afirmando que no tenía conocimiento de las regulaciones que protegen a estos animales.

Reacción Pública y Respuesta del Gobierno de Hawái

El gobernador de Hawái, Josh Green, comentó en la publicación original, según reportaron Hawaii News Now y The New York Post:

“Aloha China, te insto a que te eduques sobre las leyes de Hawái y la importancia de proteger nuestra vida marina antes de visitar nuestras islas. Por favor, elimina este video y hazlo mejor.”

Su comentario reflejó el descontento de muchos residentes y activistas medioambientales, quienes vieron la acción de McClain como una falta de respeto hacia la fauna local y la cultura hawaiana.

Por su parte, el Departamento de Tierras y Recursos Naturales de Hawái (DLNR) enfatizó que, aunque tocar las tortugas no necesariamente es ilegal, sí contradice las directrices de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. Estas entidades recomiendan que los humanos mantengan una distancia mínima de 10 pies (aproximadamente 3 metros) de las tortugas marinas.

Video



Disculpas de China Anne McClain y su Familia

China Anne McClain, su hermana Sierra y su padre, Michael McClain, ofrecieron disculpas en diferentes declaraciones:

China Anne McClain:

•Reconoció su error y dijo que no sabía que tocar las tortugas estaba prohibido.

•Aseguró que nunca cruzaría esas líneas de manera intencional y expresó su amor por los animales y la cultura hawaiana.

•En un video de disculpa publicado en Instagram el 5 de marzo, McClain enfatizó:

“Moral de la historia: No toques las tortugas.”

Sierra McClain:

•Dijo que respeta a los residentes de Hawái y su compromiso con la conservación del medio ambiente.

•Afirmó que en futuros viajes tomarán precauciones para evitar situaciones similares.

Michael McClain (padre de China y Sierra):

•Subrayó que su hija no era consciente de las regulaciones y agradeció a las autoridades por hacerles saber sobre la normativa ambiental.

•Expresó que su familia ama y respeta Hawái y lamenta cualquier daño causado.

El director de comunicaciones del DLNR, Dan Dennison, reconoció la sinceridad de las disculpas de la familia McClain y pidió a la gente que no exigiera sanciones contra ellos, enfatizando que su error debía servir como aprendizaje para otros turistas.

Lecciones y Regulaciones sobre la Protección de Tortugas en Hawái

Si bien tocar tortugas marinas en Hawái no es técnicamente un delito, las autoridades han dejado claro que cualquier acción que pueda dañar o alterar el comportamiento de los animales podría derivar en sanciones estatales o federales.

Además, las normativas establecen que los turistas deben:

•Mantener al menos 3 metros de distancia de las tortugas.

•No tocar, perseguir ni alimentar a estos animales.

•No bloquear su acceso al océano, especialmente a las crías.

•Quienes violen estas normas pueden enfrentar multas de hasta 100.000 dólares.

El gobernador Green subrayó que la educación es clave para la preservación del ecosistema de Hawái, y espera que este incidente sirva como recordatorio de la importancia de respetar la vida silvestre y las normas culturales de la región.

Conclusión

El caso de China Anne McClain resalta la importancia de la conciencia ambiental entre los turistas.

Aunque su acción no tuvo intención maliciosa, generó una fuerte reacción en Hawái, donde las tortugas marinas son protegidas con especial cuidado.

Su disculpa fue bien recibida por las autoridades, pero el incidente deja una lección clara: conocer y respetar las regulaciones locales es fundamental al visitar cualquier destino.

©NoticiasNippon