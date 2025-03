[honmyō kōhyō] Rola reveló su verdadero nombre

TOKIO.- La modelo y estrella japonesa Rola (ローラ) sorprendió a sus seguidores al revelar su verdadero nombre: Erí Satō (佐藤えり). Pero eso no fue lo único que llamó la atención.

También anunció que ha comenzado un camino en la agricultura, dedicándose a cultivar arroz y verduras en la prefectura de Niigata, la tierra natal de su madre.

🌱 Su nueva vida en la agricultura

A través de una publicación en Instagram, Rola explicó que lleva un tiempo aprendiendo a cultivar alimentos en Niigata.

Su compromiso no es pasajero: viaja todos los meses para trabajar en el campo y conocer el proceso desde la raíz.

🎯 ¿Por qué este cambio de rumbo?

La modelo explicó que su reflexión comenzó al darse cuenta de algo simple pero profundo:

📝 «Nos alimentamos todos los días, pero no sabemos quién cultiva nuestra comida ni cómo llega a nosotros.»

Este pensamiento la llevó a valorar el esfuerzo de los agricultores y a preguntarse cómo podría contribuir.

Su deseo no solo es aprender a cultivar, sino también compartir sus experiencias y fomentar la autosuficiencia alimentaria en Japón.

Mensaje

8 de marzo

En Niigata, donde descansan mis ancestros de la familia Satō, decidí comenzar a cultivar granos, arroz y verduras en el campo. Por cierto, mi nombre real es Satō Eri. A partir de ahora, visitaré Niigata cada mes y pasaré aproximadamente un año aprendiendo sobre agricultura.

Me di cuenta de que la comida que disfruto todos los días llega a mí gracias a que alguien la cultiva, alguien la transporta, y en cada paso dependo de otras personas. Por eso, quiero vivir la experiencia de sembrar desde cero, trabajar la tierra con mis propias manos y aprender más sobre la gratitud y el amor. Al mismo tiempo, cuando pienso en la baja tasa de autosuficiencia alimentaria de Japón y en los problemas con los pesticidas, siento el deseo de compartir lo que aprenda sobre la agricultura natural con las nuevas generaciones. Me gustaría transmitir, a mi manera, tanto la belleza como los desafíos de este proceso. Por cierto, se dice que la tasa de autosuficiencia alimentaria de Tokio es prácticamente del 0% 🥺🌱.

En marzo, antes de comenzar, dediqué dos días a cuestionarme a mí misma y escribir mis pensamientos en papel.

¿Por qué quiero hacer esto?

¿Cómo quiero hacerlo?

¿Cuánto tiempo quiero dedicarle?

¿Con quién quiero hacerlo?

Por ejemplo, pensé en cuántos granos integrales me gustaría comer a la semana, lo anoté y calculé los números mediante multiplicaciones y divisiones. Así, pude visualizar cuántos kilos de arroz necesitaré en un año, lo que a su vez me ayudó a determinar el tamaño del terreno que debo trabajar.

No soy buena en matemáticas, pero tras dos días de cálculos intensivos junto con el señor Ōshima, pude verlo con claridad. Nunca había hecho algo así, así que me sorprendí. También aprendí que plasmar metas de manera estructurada, con palabras y números, no es solo importante en la agricultura, sino en muchos aspectos de la vida cotidiana.

¡Gracias, Ōshima-san! 🙏 Y espero seguir contando con tu guía de aquí en adelante ☺️🌱.

🍚 El problema de la autosuficiencia alimentaria en Japón

Uno de los temas que más preocupan a Rola es el bajo índice de autosuficiencia alimentaria del país.

Japón importa la mayor parte de su comida, y esto lo hace vulnerable a problemas como la inflación o interrupciones en la cadena de suministro.

🔎 DATO IMPACTANTE: Rola mencionó que la tasa de autosuficiencia alimentaria en Tokio es aproximadamente del 0%.

Esto significa que la capital japonesa casi no produce sus propios alimentos y depende por completo de otras regiones y países.

🌍 Impacto de su mensaje

El compromiso de Rola con la agricultura ha generado una gran conversación en redes sociales. Su decisión refleja una tendencia global: cada vez más figuras públicas se involucran en temas ambientales y sostenibles.

📌 ¿Por qué esto es importante para Japón?

La población de agricultores está envejeciendo. Muy pocos jóvenes quieren dedicarse al campo, lo que pone en riesgo el futuro de la producción local.

Muy pocos jóvenes quieren dedicarse al campo, lo que pone en riesgo el futuro de la producción local. El consumo de alimentos importados aumenta. Japón necesita depender menos de otros países para garantizar su seguridad alimentaria.

Japón necesita depender menos de otros países para garantizar su seguridad alimentaria. El uso de pesticidas y métodos de cultivo poco sostenibles es una preocupación creciente.

Al visibilizar estos temas, Rola podría inspirar a más personas a interesarse en la agricultura, la alimentación consciente y la sostenibilidad.

🌍 El año pasado ya había dado un adelanto

📢 ¿Quién es Rola?

Para entender la magnitud de este cambio en su vida, es importante conocer su trayectoria. Rola nació en 1990 en Tokio, pero pasó parte de su infancia en Bangladesh, país de origen de su padre.

Su madre tiene raíces japonesas y rusas, lo que le dio una apariencia única que, junto con su personalidad carismática, la hizo destacar en la televisión japonesa.

Desde los años 2010, fue una de las celebridades más populares en Japón, trabajando como modelo, talento de programas de variedades y actriz.

Posteriormente, se mudó a Los Ángeles para enfocarse en la moda y el activismo ambiental.

🔎 En resumen…

✔️ Rola ha revelado su verdadero nombre y una nueva faceta de su vida.

✔️ Ahora se dedica a la agricultura en Niigata, cultivando arroz y verduras.

✔️ Su interés nació al darse cuenta de la dependencia de Japón en las importaciones de alimentos.

✔️ Quiere aprender sobre la producción de alimentos y concienciar sobre su importancia.

✔️ Su mensaje ha generado un impacto positivo y podría influir en más jóvenes a valorar la agricultura.

Este giro en su vida nos deja una lección importante: conocer de dónde viene nuestra comida y valorar el trabajo detrás de cada alimento es un paso clave hacia un futuro más sostenible. 🌱💚

©NoticiasNippon