[shibō kiji] Itagaki Mizuki

TOKIO.- El mundo del entretenimiento japonés está de luto. Hoy jueves, la familia del actor Itagaki Mizuki confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram que el joven artista falleció en un accidente inesperado. Tenía tan solo 24 años.





¿Quién era ?

Itagaki Mizuki(板垣瑞生) fue un actor muy querido, conocido por su talento desde muy joven. Había participado en películas, series y dramas televisivos, y tenía una base sólida de seguidores, especialmente entre la juventud.

Formaba parte de la agencia Stardust Promotion, una de las más reconocidas en el mundo artístico japonés, hasta que anunció su salida en abril de 2024.





Lo que se sabía antes de su muerte

En abril de 2024, Itagaki publicó en su cuenta de Instagram que había dejado su agencia y que había estado hospitalizado , aunque no reveló el motivo ni detalles sobre su salud .

Antes de esto, el 9 de marzo de 2024 , su club de fans fue cerrado repentinamente , lo que generó preocupación y rumores en redes sociales.

Desde finales de enero de 2025, su paradero era desconocido, lo que también despertó inquietud entre seguidores y medios, aunque la familia y su entorno guardaron silencio.





¿Qué se sabe del fallecimiento?

La noticia fue confirmada oficialmente por su familia , que usó la función “Stories” de su cuenta de Instagram para anunciarlo.

Indicaron que se trató de un accidente no previsto , aunque no han dado detalles sobre el lugar, fecha exacta o las circunstancias del hecho.

La familia pidió respeto y privacidad en este momento tan doloroso.





Triste mensaje

【Aviso】

Nos dirigimos a ustedes para informar que el actor Itagaki Mizuki ha fallecido debido a un accidente inesperado.

En vida, agradecemos sinceramente a todos los fans que lo apoyaron con tanto cariño, así como a todas las personas relacionadas que lo acompañaron en su camino.

Desde finales de enero de este año, se encontraba desaparecido debido a una enfermedad mental que venía enfrentando desde el año pasado. Con la colaboración de la policía y de sus amistades, se continuó con la búsqueda, pero hace unos días, la policía nos notificó que su cuerpo sin vida fue hallado en Tokio.

A todos los fans que estuvieron preocupados durante este tiempo, les pedimos nuestras más sinceras disculpas por no haber podido informarles antes.

Él siempre trabajó con dedicación en sus actividades artísticas con el deseo de hacer sonreír y brindar alegría a todos. Justo cuando estaba empezando a dar pasos hacia su recuperación, cerrar el telón de su vida de esta manera repentina y dolorosa debió ser, sin duda, algo muy lamentable también para él.

Nos duele profundamente no haber podido despedirnos adecuadamente de todos los fans y personas que lo apoyaron, y sentimos que esto no habría sido su deseo. Por ello, decidimos informarles de esta manera.

Nos haría felices si pudieran recordar con cariño las actividades que Itagaki Mizuki realizó hasta ahora.

Muchas gracias por todo el apoyo y afecto que le brindaron.

Con gratitud,

La familia





Reacciones y sentimiento público

Esta noticia ha causado gran impacto en redes sociales y entre sus fans, quienes venían siguiendo con preocupación su silencio y desaparición. Muchos expresan su tristeza por la muerte prematura de un actor con gran futuro, destacando su calidez, su mirada expresiva y el talento que mostró desde adolescente.





Un joven talento japonés con una carrera prometedora

Itagaki Mizuki fue un actor y modelo japonés nacido el 25 de octubre de 2000 en Tokio. Ingresó al mundo del espectáculo desde muy joven y rápidamente fue ganando reconocimiento por su carisma y talento actoral.

🎬 Inicios en el entretenimiento

Itagaki debutó en el cine en 2014 con apenas 13 años, cuando obtuvo un papel importante en la película «The Boy and the Beast» (Bakemono no Ko), una obra animada muy popular en Japón donde participó en la parte de actuación de voz.

En ese mismo año, fue seleccionado como miembro del grupo M!LK, un proyecto de la agencia Stardust Promotion, especializada en formar talentos jóvenes. Con este grupo participó en conciertos, videos musicales y programas de televisión, ganando muchos fans adolescentes.

🌟 Carrera actoral destacada

A medida que crecía, fue participando en más producciones tanto de cine como televisión. Algunos de sus trabajos más destacados incluyen:

«Solomon’s Perjury» (ソロモンの偽証, 2015) : una película basada en una novela de misterio escolar. Fue uno de sus primeros papeles protagónicos en el cine.

«My Little Monster» (となりの怪物くん, 2018) : comedia romántica donde interpretó a uno de los personajes secundarios.

«Ousama ni Sasagu Kusuriyubi» (王様に捧ぐ薬指, 2023): serie de televisión donde tuvo un papel llamativo en una historia de amor y conflictos familiares.

Además, actuó en varias obras de teatro, participaciones en dramas especiales, videoclips musicales y campañas publicitarias.

🌀 Un camino difícil

En abril de 2024, anunció su salida de la agencia Stardust y reveló que estaba internado por problemas de salud (sin dar detalles específicos en ese momento). Desde entonces, había estado alejado del mundo público.

Sus redes sociales dejaron de actualizarse, y los fans empezaron a preocuparse tras el cierre repentino de su club de fans oficial en marzo de 2024. Lamentablemente, en abril de 2025, su familia confirmó su fallecimiento tras una desaparición de varios meses.





Reflexión final

La pérdida de Mizuha Itagaki deja un vacío en el corazón de muchos. Su trayectoria breve, pero significativa, marcó a una generación de espectadores que ahora lamenta su partida sin haber obtenido explicaciones claras. En Japón, este tipo de casos también reabre el debate sobre la presión que sufren los jóvenes artistas, el acceso a la salud mental y la necesidad de entornos más protectores para talentos emergentes.

