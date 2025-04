[kinenbi] Kurafutobīru / bīru no hi

TOKIO.- Cada 23 de abril, en Japón se celebra el Día de la Cerveza Artesanal (ji-bīru no hi • 地ビールの日 o Kurafutobīru no hi • クラフトビールの日) y también simplemente el Día de la Cerveza (bīru no hi • ビールの日).

Esta fecha no solo honra a la cerveza como bebida, sino que también busca destacar el valor de las cervezas artesanales producidas localmente.

Además, se relaciona con un importante hito histórico en la historia de la cerveza a nivel mundial.

¿Quién creó esta celebración y desde cuándo existe?

•Esta fecha fue establecida en 1999 por el Comité de Selección del Día de la Cerveza Artesanal, encabezado por la Asociación de Cerveza Artesanal de Japón (Nihon-chi bīru kyōkai • 日本地ビール協会).

•A partir del año 2000, se comenzó a conmemorar oficialmente.

•La fecha fue elegida entre más de 500 propuestas enviadas por el público.

•En abril de 1999, se celebró una ceremonia inaugural para conmemorar la decisión.

¿Por qué se eligió el 23 de abril? ¿Qué ocurrió ese día?

El 23 de abril de 1516, el Rey Guillermo IV de Baviera (Wilhelm IV) en Alemania promulgó una ley histórica llamada “Reinheitsgebot” o Ley de Pureza de la Cerveza.

Esta ley estipulaba que solo podían usarse agua, malta de cebada o trigo, lúpulo y levadura para producir cerveza. Fue la primera vez en el mundo que se definió de forma clara qué ingredientes debía tener una verdadera cerveza.

Desde 1995, Alemania celebra también este día como el “Día de la Cerveza Alemana”.

¿Qué es la “Cerveza Artesanal” o “地ビール”?

地ビール (ji-bīru) significa literalmente “cerveza local”. Se refiere a cervezas producidas en pequeñas fábricas, con métodos más artesanales, ingredientes seleccionados y a menudo sabores únicos que reflejan la región donde se elaboran.

En Japón, este concepto comenzó a crecer a partir de 1994, cuando se reformó la Ley de Impuestos al Alcohol (Shuzeihō • 酒税法). La reforma redujo el mínimo de producción anual de cerveza de 2000 kilolitros a solo 60 kilolitros, lo cual permitió que muchas pequeñas cervecerías empezaran a operar en todo el país.

¿Qué es el “Día de la Cerveza Artesanal” (Kurafutobīru no hi • クラフトビールの日)?

•Es una versión más reciente y más enfocada en el término internacional “craft beer”.

•Fue redefinido y oficialmente reconocido en 2023 por la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos.

•Lo promueve un grupo de organizaciones que incluye:

•La Asociación de Cerveza Artesanal de Japón,

•La Asociación Japonesa de Periodistas Cerveceros,

•Y la Kurabi ren • クラビ連, un consejo conjunto de la industria cervecera artesanal.

Su propósito es unir a todos los involucrados: desde agricultores que producen los ingredientes, fabricantes de maquinaria, cerveceros, distribuidores, tiendas, hasta los amantes de la cerveza.

Otros días relacionados con bebidas en Japón:

•1er viernes de agosto: Día Mundial de la Cerveza (World Beer Day)

•8 de marzo: Día del dispensador de cerveza

•16 de noviembre: “Buen día para tomar buena cerveza” (Ī bīru nomi no hi • いいビール飲みの日)

•Cada 20 del mes: Día del Vino

En síntesis

Esta conmemoración no es solo una excusa para brindar, sino también una oportunidad para reconocer el trabajo artesanal, promover la economía regional y valorar la cultura cervecera tanto en Japón como en el mundo.

Así que si hoy 23 de abril te tomas una cerveza artesanal, recuerda que estás celebrando siglos de historia, el espíritu innovador de los pequeños productores y una bebida que une culturas.

