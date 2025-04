[jishin jōhō] sismo en hokkaidō

📍Tokio | 28 de abril de 2025

Por la tarde de hoy lunes un sismo de magnitud moderada sacudió el norte de Japón, sin causar daños ni generar alerta de tsunami, según informaron las autoridades.

La Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) reportó que el temblor se produjo a las 15:37 horas (hora local). El epicentro se localizó frente a las costas de Urakawa (浦河沖), en la región sur de Hokkaido, a una latitud de 41.9° norte y una longitud de 142.5° este.

La profundidad del hipocentro (punto donde se originó el movimiento) fue de aproximadamente 60 kilómetros, y la magnitud estimada del sismo fue de 4.2.

📈 Intensidad del temblor:

El sismo alcanzó una máxima intensidad de Shindo 2 en la escala sísmica japonesa (que mide la fuerza del movimiento en la superficie, diferente de la magnitud que mide la energía liberada).

Una intensidad de Shindo 2 se considera leve:

Algunas personas que están en reposo pueden llegar a sentirlo.

Objetos colgados, como lámparas, pueden oscilar ligeramente.

No suele provocar daños a infraestructuras ni alterar las actividades cotidianas.

📍 Localidades donde se sintió el sismo:

En Hokkaido:

Shindo 2 : Urakawa-chō (浦河町) en la zona de Shiomi (潮見) Samani-chō (様似町) en el distrito de Sakae-chō (栄町)*

Shindo 1 : Partes de Hakodate, Ebetsu, Shiraoi, Niikappu, Urakawa, Erimo, Shinhidaka y Urahoro, entre otros.



En Aomori:

Shindo 1 : Partes de Hachinohe (八戸市), Mutsu (むつ市) y Higashidori (東通村).



(* indica estaciones de observación de intensidad sísmica que no son operadas directamente por la Agencia Meteorológica.)

🌊 Riesgo de tsunami:

La Agencia Meteorológica aclaró que no existe riesgo de tsunami asociado a este movimiento sísmico.

🧠 Contexto:

La zona de Urakawa se encuentra en una región sísmicamente activa, debido a su proximidad a la línea de subducción donde la Placa del Pacífico se introduce debajo de la Placa de América del Norte.

Este tipo de interacción tectónica es responsable de la mayoría de los grandes terremotos en el norte de Japón.

Aunque la magnitud de 4.2 es considerada moderada a pequeña, y la profundidad intermedia de 60 km ayudó a que el movimiento se percibiera en un área amplia pero sin provocar daños, siempre se mantiene la vigilancia porque en zonas activas como esta, pueden registrarse réplicas o movimientos mayores.

En Japón, los sistemas de monitoreo de sismos están altamente desarrollados, permitiendo enviar alertas tempranas incluso antes de que se sienta el movimiento en algunas zonas. En este caso, el evento fue demasiado pequeño para activar alarmas masivas, pero se monitorea continuamente el área.

🔎 En síntesis:

El sismo de hoy en Urakawa se enmarca dentro de la actividad sísmica habitual de Japón.

No causó daños, no generó tsunami y se trató de un movimiento que, si bien perceptible en varias localidades de Hokkaido y Aomori, no afectó la vida diaria de los residentes.

Las autoridades recomiendan siempre mantener la calma y recordar las medidas de seguridad ante futuros movimientos telúricos.

¿Qué significa la intensidad de un sismo en Japón?

En Japón, no solo se informa la magnitud del terremoto (por ejemplo, 5,0 como el de hace unos minutos), sino también la intensidad sísmica o “shindo” en japonés.

Esta escala indica cuánto se sintió el temblor en diferentes lugares, no cuánta energía liberó (eso es la magnitud).

Escala de intensidad sísmica japonesa (shindo)

•Shindo 1 (uno):

Muy leve. Algunas personas apenas lo sienten si están quietas, especialmente en pisos altos.

•Shindo 2 (dos):

Ligero. Se siente como un leve bamboleo. Puede notarse dentro de casa, pero no suele causar miedo ni daño.

•Shindo 3 (tres):

Moderado. Se siente claramente dentro de edificios. Los objetos colgantes pueden moverse. Las personas se despiertan si están durmiendo.

•Shindo 4 (cuatro):

Fuerte. Las ventanas pueden vibrar. Algunas personas se asustan. Los objetos inestables pueden caerse.

•Shindo 5- (cinco menor):

Bastante fuerte. Muchas personas sienten miedo. Algunos muebles se mueven. Puede haber objetos caídos.

•Shindo 5+ (cinco mayor):

Muy fuerte. Algunas personas no pueden mantenerse de pie. Riesgo de caída de estanterías o televisores.

•Shindo 6- y 6+ (seis menor y mayor):

Peligroso. Muy difícil mantenerse de pie. Daños estructurales leves a moderados en viviendas mal construidas.

•Shindo 7 (siete):

Extremadamente fuerte. Grandes daños. Solo ocurre en terremotos muy severos como el de Tohoku en 2011.

¿Qué es la magnitud?

La magnitud mide la energía total liberada por el terremoto. Es igual en todo Japón.

Se usa una escala logarítmica (cada número representa aproximadamente 32 veces más energía que el anterior).

Por ejemplo:

•Un terremoto de magnitud 4.0 es leve.

•Uno de 5.0 es moderado.

•Uno de 6.0 puede causar daños serios si es superficial y cerca de áreas habitadas.

¿La profundidad del sismo importa?

!Sí, mucho!

•Sismos superficiales (menos de 30 km de profundidad): se sienten más fuertes aunque tengan magnitud baja.

•Sismos profundos (más de 100 km): se sienten más suaves en la superficie, aunque sean grandes.

📘 ¿Sismo, seísmo, temblor o terremoto?

Muchas veces usamos estas palabras como si fueran lo mismo, pero aunque están muy relacionadas, tienen matices que vale la pena aclarar.

1. Sismo

Qué es: Es el término técnico más general.

Origen: Del griego seismós, que significa “sacudida”.

Uso: Se usa en geología para cualquier movimiento de la corteza terrestre.

Ejemplo: Un sismo de magnitud 4.5 se registró en el norte de Japón.

2. Seísmo

Qué es: Es simplemente una variante de “sismo”, más usada en España.

Uso: En la práctica, es lo mismo que “sismo”, solo cambia el uso regional.

Ejemplo: En los noticieros españoles o textos científicos europeos, suelen hablar de “seísmos”.

3. Temblor

Qué es: Es la forma coloquial de decir “sismo”.

Uso: Es la palabra más común en el habla diaria en América Latina.

Matiz: Se suele usar para movimientos ligeros o moderados, que no causan grandes daños.

Ejemplo: “¿Sentiste el temblor de esta mañana?”

4. Terremoto

Qué es: También es un sismo, pero fuerte y con daños considerables.

Uso: Se reserva para eventos más destructivos o de gran magnitud.

Ejemplo: El terremoto de 2011 en Tohoku que causó miles de muertes.

Conclusión:

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contextocambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

