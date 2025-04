[shinshōhin] THE ichigo furapechīno supesharu Ver.

📍Tokio | 28 de abril de 2025

La cadena Starbucks Coffee ha anunciado el lanzamiento de una versión especial de su popular bebida “THE ichigo furapechīno ( THE 苺(いちご / ichigo)フラペチーノ”, dentro de su nueva campaña de verano 2025 en Japón.

A partir del 2 de mayo (viernes), estará disponible en tiendas Starbucks de todo el país (con algunas excepciones) una bebida aún más intensa y lujosa: “THE ichigo furapechīno supesharu Ver. (THE 苺 フラペチーノ スペシャル Ver.”).





¿Qué es «THE ichigo furapechīno (THE 苺 フラペチーノ)»?

Lanzado inicialmente como una bebida que buscaba “superar a la propia fresa”, el “THE ichigo furapechīno (THE 苺 フラペチーノ)” original conquistó al público japonés por su sabor auténtico y su textura única.

La fórmula consiste en:

Un frappé a base de jugo natural de fresa , sin utilizar leche en su mezcla (excepto en la crema batida), para resaltar la pureza de la fruta.

Una capa de gelatina de fresa colocada en el fondo del vaso, diseñada para brindar una sensación de frescura y jugosidad al beber.

Este diseño minimalista y concentrado en la fruta fue muy bien recibido, en línea con la tendencia en Japón de buscar sabores naturales, frescos y menos procesados.





¿Qué novedades trae el «supesharu Ver.» (“スペシャル Ver.”)?

La nueva versión eleva aún más la experiencia de la bebida:

Sobre la clásica crema batida se añade una generosa salsa de fresas con trozos de fruta real .

Y como toque final, se incorpora una gelatina suave y jugosa de fresa, elaborada con jugo natural, que ofrece una textura “plop-plop” (ぷるぷる) muy popular entre los consumidores japoneses.

El resultado es una bebida que ofrece múltiples capas de sensaciones:

La frescura natural de la fresa,

La cremosidad de la crema batida,

La jugosidad de la salsa con pulpa,

Y el divertido crujido blando de la gelatina.

Desde el primer sorbo, el cliente siente como si estuviera mordiendo una fresa fresca y madura, una experiencia buscada deliberadamente por Starbucks para sorprender y emocionar.





Detalles de la venta

Producto: THE ichigo furapechīno supesharu Ver. ( THE 苺 フラペチーノ スペシャル Ver.”)

Tamaño disponible: Solo Tall (el mediano estándar).

Precio: Para llevar: 776 yenes Consumo en tienda: 790 yenes

Fecha de lanzamiento: A partir del 2 de mayo (viernes) hasta el 27 de mayo (martes) de 2025 Fin de ventas anticipado si se agota el stock.

Dónde: Todas las tiendas Starbucks de Japón (excepto algunas sucursales seleccionadas).

Venta anticipada para miembros: Los socios de Starbucks Rewards podrán pedirlo en exclusiva a través de Mobile Order & Pay los días 30 de abril (miércoles) y 1 de mayo (jueves) .







¿Por qué tanta importancia a la fresa en Starbucks?

La fresa (いちご, ichigo) ocupa un lugar especial en la cultura gastronómica japonesa.

Se asocia con lujo accesible , ternura y frescura de temporada .

Cada año, la primavera y el inicio del verano ven un boom de productos de fresa , desde dulces tradicionales hasta bebidas innovadoras.

El público japonés valora mucho las experiencias de sabor que evocan fruta «de verdad», sin sabores artificiales excesivos.

En este contexto, Starbucks ha adaptado su estrategia:

Ofrecer ediciones limitadas altamente fotogénicas , ideales para redes sociales como Instagram y TikTok.

Crear productos que no solo saben bien, sino que emocionan, sorprenden o invitan a compartir.

El “THE ichigo furapechīno ( THE 苺(いちご / ichigo)フラペチーノ” en 2024 fue uno de los productos más exitosos de Starbucks en Japón, agotándose en varias regiones antes del fin del período previsto.

Por eso, para 2025, la marca apuesta por una versión aún más premium, dirigida a quienes buscan una experiencia aún más intensa.

Además, la estrategia de acceso anticipado a través de Starbucks Rewards busca fidelizar aún más a sus clientes frecuentes, incentivando el uso de su plataforma de pedidos móviles.





Atención al cliente





Para consultas sobre disponibilidad y detalles, Starbucks Japón pone a disposición los siguientes canales:

Teléfono gratuito (dentro de Japón): 0120-336-388 (de 10:00 a 18:00, todos los días del año)

Desde líneas IP o internacionales: +81-3-5745-5890





En síntesis

El lanzamiento del “THE ichigo furapechīno supesharu Ver. (THE 苺 フラペチーノ スペシャル Ver.”) no es solo una nueva bebida: representa cómo Starbucks Japan domina el arte de interpretar los deseos del consumidor japonés, combinando temporada, nostalgia, innovación y placer visual en un solo producto.

Esta edición limitada promete ser uno de los grandes éxitos del verano, especialmente para los fanáticos de la fresa y de las experiencias de sabor excepcionales.

