[shinshōhin] UT ākaibu sūpāmario

📍Tōkyō | 29 de abril de 2025

La marca japonesa UNIQLO, reconocida por su ropa funcional y asequible, ha relanzado este martes una de sus colecciones más exitosas dentro de la línea UT(ユーティー).



Se trata de la serie dedicada al universo de Super Mario, uno de los íconos más importantes de los videojuegos japoneses y del mundo.

Esta reedición forma parte del proyecto “UT Archive”, una iniciativa de UNIQLO que recupera camisetas con diseños populares del pasado que tuvieron gran acogida por parte del público.

En esta ocasión, se trata de una colección de camisetas gráficas inspiradas en el mundo de Super Mario, originalmente lanzada en años anteriores, que vuelve a estar disponible a partir de hoy, 29 de abril de 2025, coincidiendo además con el feriado nacional japonés del Día de Shōwa(昭和の日), dentro de la Golden Week.

¿Qué ofrece esta colección?

La colección consta de:

6 modelos de camisetas para adultos

•Precio: 1,500 yenes (impuestos incluidos)

•Tallas: XS a 4XL

•Diseños que incluyen ilustraciones de Mario, Yoshi, Goombas(クリボー), y los clásicos tubos verdes(土管)

6 modelos para niños (KIDS)

•Precio: 990 yenes

•Tallas adaptadas al público infantil

¿Por qué es importante?

Esta reedición no solo es un movimiento comercial de UNIQLO, sino también un ejemplo de cómo la cultura pop japonesa se recicla y se celebra, tanto dentro como fuera del país. Mario, el personaje creado por Nintendo hace más de 40 años, sigue siendo una figura presente en la vida de muchas generaciones.

UNIQLO aprovecha esta conexión emocional para ofrecer camisetas que combinan diseño simple, nostalgia y accesibilidad económica.

Además, esta estrategia de relanzamiento en fechas clave como la Golden Week responde al comportamiento del consumidor japonés, que tiende a buscar productos especiales o ediciones limitadas durante los días festivos.

Detalles adicionales

•Algunos modelos se presentan en colores como rosa y azul, con ilustraciones grandes, simpáticas y muy visuales.

•La venta comenzó hoy en la tienda en línea de UNIQLO y en la mayoría de tiendas físicas de Japón, aunque en algunas ubicaciones específicas, el inicio puede variar.

•Como es habitual con ediciones especiales, se espera que muchos modelos se agoten rápidamente, especialmente en las tallas más populares.

Contexto cultural: Super Mario y UNIQLO

La figura de Mario no necesita introducción: ha sido embajador de la industria de los videojuegos desde su debut en los años 80. Desde entonces, ha protagonizado más de 200 títulos y su imagen está profundamente asociada con la infancia de millones de personas.

Por otro lado, UNIQLO ha sabido posicionarse como una marca que no solo vende ropa, sino también historias y valores culturales. A través de la línea UT(UNIQLO T-shirt), ha trabajado con artistas, diseñadores y franquicias como Pokémon, One Piece, Shingeki no Kyojin, Studio Ghibli, y por supuesto, Nintendo.

En síntesis

Este relanzamiento de la colección Super Mario UT no solo representa una oportunidad para quienes no pudieron adquirir las camisetas en el pasado, sino también una muestra más de cómo la industria japonesa combina con éxito la moda, la cultura y la tecnología para crear productos con alto valor emocional.

