[kinenbi] azuki no hi

En Japón, cada primer día del mes tiene un sabor especial a tradición y bienestar.



Es el “Azuki no hi – あずきの日 (Día del Azuki), una efeméride establecida por la empresa Imuraya Group Co., Ltd., con sede en la ciudad de Tsu, prefectura de Mie, famosa por elaborar productos como el “yude azuki” (azuki cocido) y mezclas para preparar el clásico arroz festivo con azuki conocido como osekihan.

Esta conmemoración, que se repite mensualmente, no es un simple homenaje a una legumbre.

Es una invitación a reconectar con las raíces culturales japonesas, a través de un alimento ancestral que ha acompañado generaciones y ha nutrido tanto el cuerpo como el alma del pueblo nipón.

Un ritual ligado a la luna y a la vida cotidiana

El origen de esta efeméride se remonta a una costumbre tradicional: en Japón, las familias solían preparar arroz con azuki los días 1 y 15 de cada mes. ¿Por qué esas fechas?

Porque estaban marcadas por las fases de la luna: el día 1 era el comienzo del ciclo lunar (luna nueva), y el 15, el momento de la luna llena.

Ambas eran ocasiones importantes que se celebraban en los hogares japoneses con alimentos considerados simbólicos o de buena fortuna.

El osekihan, con su característico color rojizo, se asociaba con la alegría, la salud y la protección.

Este calendario lunar no solo guiaba las labores agrícolas, sino también las prácticas alimenticias y espirituales del Japón tradicional.

Por eso, mantener viva esta costumbre hoy es, de algún modo, reconectarse con el ritmo natural y familiar del pasado.

Azuki: un pequeño grano con un gran legado

El azuki (小豆), que literalmente significa “frijol pequeño”, ha estado presente en la historia japonesa desde tiempos prehistóricos.

Se han encontrado rastros de azuki en yacimientos arqueológicos de la era Jōmon, y también aparece mencionado en textos antiguos como el Kojiki, donde los mitos sobre el origen de los granos se mezclan con la religión y el poder de los dioses.

Hoy en día, el azuki no solo es un alimento tradicional, sino también un símbolo de continuidad cultural.

Un impulso a la salud y a los buenos hábitos

La efeméride fue oficialmente reconocida en 2007 por la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos, y no se trata solo de preservar la cultura: también busca promover hábitos alimenticios saludables.

Este modesto grano rojo es una bomba nutricional:

•Aporta proteínas de alta calidad

•Es rico en vitaminas del grupo B

•Contiene hierro, zinc, potasio, fósforo y fibra

•Tiene saponina, un compuesto que ayuda a aliviar la tos, mejorar la digestión, eliminar líquidos, combatir la resaca y estimular la producción de leche materna

En otras palabras, comer azuki regularmente puede ser una forma sencilla y natural de cuidar la salud.

Hokkaido: el corazón del cultivo de azuki en Japón

Aunque el azuki es conocido en todo el país, más del 75% del azuki japonés se cultiva en Hokkaidō, al norte del archipiélago. Este clima frío y limpio favorece una producción de alta calidad que abastece tanto a industrias como a hogares que mantienen viva la tradición.

Las variedades más conocidas son el dainagon (grano grande), el chūnagon (mediano) y el shōnagon (pequeño), cada una con usos específicos en la gastronomía.

Más allá del 1 de cada mes: otras fechas con dulzura tradicional

Imuraya, la empresa impulsora del Día del Azuki, también ha promovido otras fechas relacionadas con la cultura dulce japonesa:

•8 de febrero: Día del “Zenzai” y el “Oshiruko” (dos tipos de sopa caliente de azuki)

•1 de julio: Día del “Azuki Bar” (helado de azuki muy popular en verano)

•10 de octubre: Día del “Yawamochi Ice” (helado con mochi y azuki)

•22 de agosto: “Día de todos los An-Butter”, una celebración del pan o dulces que combinan anko (pasta de azuki) y mantequilla

Cada una de estas fechas busca rescatar la relación emocional y sensorial que los japoneses tienen con este pequeño pero poderoso ingrediente.

Un recordatorio mensual de identidad y cuidado personal

En tiempos donde el ritmo acelerado y los hábitos modernos tienden a desplazar los rituales del pasado, el Día del Azuki aparece como un puente entre generaciones. Comer un plato de osekihan o disfrutar de un dulce de azuki el primer día de cada mes puede parecer simple, pero en realidad es un acto profundo: celebrar la vida, la memoria y la salud.

Así, este humilde frijol rojo se convierte, una vez al mes, en protagonista de una tradición que sigue latiendo fuerte en el corazón de Japón.

