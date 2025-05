[sakkā] sueño roto por segundo año

📍Arabia Saudita| 4 de mayo de 2025

En la madrugada del domingo , se disputó en la gran final del AFC Champions League Elite (ACLE), el nuevo torneo continental que reunió a los clubes más poderosos de Asia.



En esta ocasión, el representante japonés Kawasaki Frontale enfrentó al poderoso Al-Ahli Saudi, club local lleno de estrellas internacionales.

El partido terminó 2-0 a favor del equipo saudí, que celebró su primer título continental, mientras Kawasaki se quedó a un paso de la gloria en una jornada marcada por el esfuerzo, el desgaste y la mala fortuna.

Una final en terreno hostil y con desgaste acumulado

Desde esta edición, el torneo cambió su formato: los cuartos de final, semifinal y final se juegan como partidos únicos y en sede neutral (aunque en este caso fue en casa de Al-Ahli).

Kawasaki Frontale llegó a este partido tras haber disputado tres encuentros intensos en tan solo cinco días, lo que afectó notablemente su rendimiento físico.

Aun así, el técnico decidió alinear de inicio a figuras como Ienaga Akihiro y Wakisaka Yasuto, dos de los referentes ofensivos.

En cambio, Al-Ahli llegó descansado y repitió el mismo once de las semifinales, con nombres de talla mundial: el brasileño Roberto Firmino (ex Liverpool), el arquero Édouard Mendy (ex Chelsea), el defensor Roger Ibañez, el mediocampista Franck Kessié (ex Barcelona y Milan), Riyad Mahrez (ex Manchester City) y el delantero Ivan Toney.

Un primer tiempo letal para los saudíes

El partido comenzó de forma cautelosa, con ambos equipos priorizando la seguridad defensiva.

Sin embargo, fue Al-Ahli quien logró romper el equilibrio en el minuto 35: Galeno, tras recibir un pase en el borde izquierdo del área, sacó un disparo curvado e imparable que se coló en el ángulo superior derecho. Golazo.

Solo siete minutos después, un duro golpe para los japoneses: Miura Sota sufrió una lesión de rodilla y salió del campo, dejando momentáneamente a su equipo con un jugador menos. Al-Ahli aprovechó esta superioridad: Firmino lanzó un centro medido y Kessié, completamente solo, marcó el segundo de cabeza.

Kawasaki luchó hasta el final, pero no alcanzó

Para el segundo tiempo, Kawasaki hizo cambios ofensivos: entraron Yamada Arata, Ozeki Yuto e Ito Tatsuya buscando reactivar el ataque.

De hecho, el equipo logró aumentar su presencia en el área rival y generar algunas ocasiones, pero les faltó precisión y suerte. Los disparos se fueron desviados o fueron controlados por el arquero Mendy.

Al final, Al-Ahli mantuvo el 2-0 y celebró su primera conquista continental, coronando el proyecto multimillonario del fútbol saudí.

Kawasaki, por su parte, volvió a experimentar el dolor de caer en la final, tal como le ocurrió la temporada pasada a Yokohama F. Marinos, también derrotado por un club saudí.

Resúmen del partido

•Marcador final: Al-Ahli Saudi 2 – 0 Kawasaki Frontale

•Goles:

•35’ Galeno (Al-Ahli)

•42’ Franck Kessié (Al-Ahli)

¿Por qué es relevante esta derrota para Japón?

El fútbol japonés ha sido tradicionalmente fuerte en Asia, y sus clubes están acostumbrados a llegar lejos en torneos continentales.

Sin embargo, esta es la segunda temporada consecutiva en que un equipo japonés pierde en la final ante uno saudí, lo que refleja el crecimiento deportivo y económico del fútbol saudí, que ha fichado a jugadores de élite para dominar la región.



