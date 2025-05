[jishin jōhō] sismo en Okinawa

📍Tōkyō | 22 de mayo de 2025

Un sismo de magnitud 4.0 se registró la tarde de este jueves frente a la costa de la isla principal de Okinawa.

El epicentro se localizó en el mar, cerca de Kumejima, a una profundidad de aproximadamente 60 kilómetros, según informó la Agencia Meteorológica de Japón .

🌍 ¿Dónde fue exactamente?

El epicentro se ubicó en el área marina conocida como Okinawa Hontō Kinkai (沖縄本島近海), con coordenadas:

Latitud: 26.1 grados norte

Longitud: 126.8 grados este

A pesar de estar bajo el mar, la sacudida se sintió claramente en varias zonas de Kumejima (久米島町).

📊 ¿Qué tan fuerte se sintió?

El nivel de intensidad sísmica más alto registrado fue de 震度2 (shindo 2), una intensidad leve, pero perceptible para algunas personas en interiores.

🟡 Shindo 2: Kumejima-chō, barrio Shamadō (謝名堂)

⚪️ Shindo 1: Kumejima-chō, barrios Yamashiro (山城) y Higa (比嘉) (*este último medido por una estación no oficial de la JMA)



🌊 ¿Hubo alerta de tsunami?

No.

La JMA confirmó que no existe riesgo de tsunami, ya que la magnitud y profundidad del sismo no fueron suficientes para generar movimientos importantes en el mar.

🧠 ¿Debo preocuparme? ¿Qué significa este sismo?

Este tipo de movimientos son relativamente comunes en la región de Okinawa, ubicada cerca del límite entre las placas tectónicas Filipina y del Pacífico. Aunque no son necesariamente peligrosos por sí solos, recuerdan la importancia de estar siempre preparados.

Un sismo de magnitud 4.0 como este puede sentirse levemente, pero rara vez causa daños. Su profundidad (60 km) ayudó a que el impacto fuera menor, incluso si fue claramente percibido en algunas casas y oficinas de Kumejima.

🏠 Consejo para residentes:

Si bien este temblor no generó daños ni alertas, es buena práctica verificar tus rutas de evacuación, tener una mochila de emergencia lista y repasar en familia qué hacer en caso de un sismo más fuerte.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

EL DATO

Reportaremos los sismos con intensidad 3 o superior o magnitud 4 o superior.

