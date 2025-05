[atenige] estadounidense detenido en Okinawa

📍Naha | 27 de mayo de 2025

Una vez más, Okinawa se ve sacudida por un hecho que reaviva el debate sobre la presencia militar estadounidense en la isla.

En la mañana del último sábado, un joven soldado de la Infantería de Marina de Estados Unidos (USMC), de apenas 20 años, causó un accidente de tránsito en una transitada carretera de Naha, donde resultaron heridos cuatro miembros de una familia japonesa, incluidos dos niños, y posteriormente huyó del lugar dejando abandonado su vehículo.

¿Qué ocurrió?

A las 10:30 de la mañana, el soldado identificado como Ivan Garcia Martinez, asignado a Camp Hansen, conducía por la Ruta Nacional 58 en Naha cuando chocó su automóvil contra una furgoneta familiar, donde viajaban cinco personas.

El impacto fue fuerte. En la furgoneta viajaban una niña de 10 años y un niño de 7, quienes resultaron con heridas leves, al igual que otros dos familiares adultos. La familia herida quedó en el lugar sin asistencia, mientras que el conductor militar abandonó su automóvil y escapó a pie.

Un grupo de policías locales que ya patrullaban la zona montó un operativo de búsqueda inmediata y logró ubicar y arrestar al sospechoso una hora después, en los alrededores del lugar del accidente.

Lo que dijo el soldado

Según declaraciones de la policía, el joven marine admitió haber provocado el accidente, pero negó que haya huido con intención de evitar responsabilidades, alegando que “no dejó de ayudar”.

Sin embargo, las autoridades recalcaron que su comportamiento sí constituye una fuga del lugar del hecho (ひき逃げ, hikihige), ya que dejó el sitio del accidente sin contactar con emergencias ni prestar auxilio a las víctimas.

El agravante: estaba presuntamente ebrio

El caso se agrava aún más porque, al momento del arresto, la prueba de alcoholemia realizada al soldado arrojó un nivel de alcohol en el aliento de aproximadamente el doble del límite legal en Japón, lo cual podría constituir un delito de conducción bajo los efectos del alcohol (飲酒運転, inshu unten).

Impacto social y sensibilidad en Okinawa

Este caso no es un hecho aislado. Okinawa ha vivido una larga historia de fricciones sociales con respecto a la presencia militar estadounidense.

Aunque solo representa el 0.6% del territorio japonés, Okinawa alberga más del 70% de las instalaciones militares estadounidenses en el país.

La población local ha expresado repetidamente su preocupación por crímenes, accidentes y abusos cometidos por personal militar extranjero, especialmente cuando involucran a civiles japoneses y menores.

El hecho de que el implicado haya sido un soldado joven, posiblemente ebrio, y que huyó del lugar tras herir a niños, ha provocado una fuerte indignación pública, y ya hay voces exigiendo explicaciones y responsabilidades claras por parte de Estados Unidos.

Marco legal aplicable en Japón

1. Delito de fuga del lugar del accidente (ひき逃げ)

•Código Penal Japonés (刑法) artículo 211, y

•Ley de tránsito vial japonesa (道路交通法)

Si un conductor causa lesiones o la muerte y abandona el lugar del accidente sin brindar asistencia, se le considera culpable de fuga (ひき逃げ), incluso si admite el hecho más tarde.

Sanción:

•Hasta 10 años de prisión

•Multas de hasta 1 millón de yenes

2. Conducción bajo efectos del alcohol (飲酒運転)

•Ley de tránsito vial japonesa artículo 117-2

En Japón, el límite legal de alcohol es 0.15 mg/L en aire espirado. Superar ese límite, especialmente si provoca un accidente, se considera delito grave.

Sanción por conducción ebria con lesiones:

•Hasta 15 años de prisión

•Multas severas y cancelación del permiso de conducir

3. Conducción negligente con resultado de lesiones (過失運転致傷)

•Ley de castigo por actos de conducción peligrosa (危険運転致死傷罪等に関する法律)

Este delito cubre los casos donde la conducción descuidada causa lesiones.

Sanción:

•Hasta 5 años de prisión o multa de hasta 1 millón de yenes

¿Puede ser juzgado en Japón siendo militar estadounidense?

Sí. Aunque los militares estadounidenses en Japón están bajo el Acuerdo de Estatus de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), este no les otorga inmunidad absoluta.

Si el delito se cometió fuera de servicio (off duty) y fuera de una base militar, las autoridades japonesas tienen derecho a procesar penalmente al implicado.

Este ha sido un punto sensible en Okinawa, ya que en algunos casos pasados, Estados Unidos ha retrasado la entrega de soldados acusados, lo que genera malestar público. Sin embargo, en este caso, al ser detenido in fraganti, no hay conflicto de jurisdicción inicial.

Próximos pasos

La policía japonesa continúa con la investigación. El joven soldado podría enfrentar múltiples cargos combinados, y si se confirma el delito de conducción ebria, lesiones por negligencia y fuga del lugar, podría enfrentar una pena conjunta de más de 10 años de prisión en Japón.

Dependiendo de cómo se desarrolle el caso, podría abrirse un proceso penal japonés, con intervención diplomática y militar desde EE. UU.



©NoticiasNippon