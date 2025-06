[jishu kaishū] Hirogaru hōjun jasumin cha

📍Tōkyō | 26 de junio de 2025

Para millones de personas que viven o trabajan en Japón, pasar por un konbini como FamilyMart y comprar un té frío es parte de la rutina diaria.

Sin embargo, lo que parecía un gesto cotidiano se convirtió esta semana en un caso de salud pública potencial.

FamilyMart anunció que retirará voluntariamente hasta 2.27 millones de botellas de su producto “Hirogaru hōjun jasumin cha (1 L) – ひろがる芳醇 ジャスミン茶(1L)” en todo el país (excepto en Kyūshū y Okinawa), tras recibir una denuncia de posible contaminación con fragmentos metálicos.

Aunque por ahora no se han reportado casos de lesiones o intoxicación, la empresa ha activado el protocolo de emergencia, incluyendo reembolsos inmediatos y una línea directa para consumidores.

🔍 Detalles del producto afectado

🧴 Producto: ひろがる芳醇 ジャスミン茶(1L)

💴 Precio: 160 yenes

🏪 Venta: en tiendas FamilyMart (excluyendo Kyūshū y Okinawa)

📆 Fecha de caducidad: marzo de 2026 (marcada en la tapa)

🏭 Código de fabricación: “+HTF”

Este código identifica al proveedor o planta donde fue embotellado el té. Según FamilyMart, la contaminación podría haber ocurrido en el proceso de producción o embotellado, y están investigando junto al fabricante.

Comunicado oficial de FamilyMart y Haruna Produce Co.,

25 de junio de 2025

FamilyMart Co., Ltd.

Haruna Produce Co., Ltd.

A nuestros estimados clientes:

Les agradecemos sinceramente por su continuo apoyo a FamilyMart.

Nos dirigimos a ustedes para informar que se ha detectado la posible presencia de fragmentos metálicos en algunos productos del té de jazmín “Hirogaru Hōjun Jasmine Tea 1L” (precio antes de impuestos: 149 yenes, precio con impuestos: 160 yenes), fabricados por Haruna Produce Co., Ltd. y vendidos en tiendas FamilyMart en todo Japón, excepto en las regiones de Kyūshū y Okinawa.

Lamentamos profundamente los inconvenientes ocasionados a nuestros clientes y ofrecemos nuestras más sinceras disculpas.

Si tiene en su poder el producto afectado o el recibo de compra, le rogamos que acuda con ellos a una tienda FamilyMart, donde se le reembolsará el monto correspondiente. Si observa cualquier otra irregularidad o tiene alguna inquietud, no dude en comunicarse con los números de contacto que indicamos a continuación.

Reiteramos nuestras disculpas por los inconvenientes causados y nos comprometemos, junto con el fabricante, a reforzar aún más nuestro sistema de control para evitar que una situación así vuelva a ocurrir.

【Producto afectado】

Té de jazmín “Hirogaru Hōjun Jasmine Tea 1L” (precio con impuestos: 160 yenes), vendido en las regiones listadas más abajo, con fecha de caducidad impresa en la tapa hasta “marzo de 2026” y el código de fábrica “+HTF” al final.

【Motivo】

Se ha identificado la posibilidad de que fragmentos metálicos estén presentes en parte del producto.

【Cantidad potencialmente afectada】

Hasta 2,271,144 botellas.

【Tiendas involucradas】

Tiendas de FamilyMart en las siguientes prefecturas:

Hokkaidō, Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokio, Kanagawa, Yamanashi, Nagano, Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui, Gifu, Shizuoka, Aichi, Mie, Shiga, Kioto, Osaka, Hyōgo, Nara, Wakayama, Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi, Tokushima, Kagawa, Ehime, Kōchi.

Total aproximado de tiendas: 14,499.

【Líneas de contacto】

● Haruna Produce Co., Ltd.

Teléfono: 0120-122-213

Horario de atención: de 9:00 a 17:00 (excepto fines de semana y feriados)

※ El 25 de junio, atenderán hasta las 22:00 h.

● Centro de Atención al Cliente de FamilyMart

Teléfono gratuito: 0120-079-188

Horario de atención: de 9:00 a 16:30 (excepto fines de semana y feriados)

🛒 ¿Qué debe hacer el consumidor?

Si compraste este té y sospechas que forma parte del lote afectado:

Verifica que la tapa tenga el código “+HTF” y la fecha de caducidad “2026年3月”. Llévalo a cualquier tienda FamilyMart o muestra el recibo de compra. Te reembolsarán inmediatamente los 160 yenes del producto.

Además, la empresa habilitó una línea gratuita para responder preguntas:

📞 0120-079-188 (FamilyMart Centro de Atención)

⚖️ El marco legal: ¿qué dice la ley japonesa?

En Japón, los incidentes como este están regulados por varias normativas, principalmente por la siguiente:

📜 Ley de Higiene Alimentaria (食品衛生法, Shokuhin Eisei-hō)

Prohíbe expresamente la venta de productos alimenticios que contengan “objetos extraños, contaminantes, toxinas o cualquier sustancia nociva para la salud”.

Artículo 6 y 10 de dicha ley obligan a los fabricantes y distribuidores a garantizar que los alimentos y bebidas sean seguros para el consumo humano.

⚠️ ¿Qué consecuencias legales podría haber?

Si se confirma la contaminación, las siguientes consecuencias son posibles:

Sanciones administrativas: El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW) puede ordenar la suspensión temporal de la producción del fabricante.

Puede exigirse el retiro de todos los productos del mismo lote o planta. Multas y responsabilidad civil: Si se prueba negligencia, el fabricante podría enfrentar multas de hasta 1 millón de yenes según el Artículo 55 de la ley.

En caso de daños a la salud, podría haber indemnización directa a las víctimas bajo el marco civil (Ley de Responsabilidad por Productos Defectuosos – PL法). Riesgo reputacional: En Japón, una marca afectada por un escándalo alimentario puede tardar años en recuperar la confianza del consumidor. El daño no es solo económico, sino cultural.

🧠 Una reflexión: ¿por qué importa tanto en Japón?

Japón es uno de los países con mayor confianza en sus productos alimenticios, gracias a décadas de controles estrictos, normas de higiene rigurosas y una cultura corporativa que prioriza la calidad.

Por eso, incluso una sospecha como la que activó este caso —reportada por un solo cliente— desencadena un proceso masivo de respuesta.

La forma rápida y transparente en que FamilyMart ha gestionado el caso, sin ocultar información, es vista como una muestra de responsabilidad empresarial, pero también pone presión sobre el proveedor que embotelló el producto.

