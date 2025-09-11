[gaika ryōgae]  Mercado en pausa

Extranjeros en Japón: envíos de dinero al exterior se benefician, ingresos desde fuera pierden valor.

📍Tōkyō | 11 de septiembre de 2025

Hoy jueves en el mercado de divisas de Tokio, el yen tuvo pocos movimientos (es decir, estabilidad con ligeras variaciones).

Según los datos de la sesión, a las 5:00 p.m. el yen se ubicó en 147.77–147.78 por dólar, lo que representa una leve depreciación de 27 sen frente al día anterior.

Frente al euro, la divisa japonesa también retrocedió, cotizando en 172.79–172.83 por euro. El cruce euro-dólar se situó en 1.1693–1.1694 dólares.

Analistas explicaron que los inversionistas optaron por la cautela, ante la posibilidad de que el informe de inflación estadounidense influya en las decisiones futuras de la Reserva Federal.

💡 ¿Qué significa esto para los extranjeros residentes en Japón?

1. Para quienes envían dinero al extranjero

Con un dólar a casi 148 yenes , el yen sigue relativamente débil.

Esto es ventajoso para quienes envían yenes a sus países (remesas), porque con la misma cantidad de yenes se reciben más dólares o euros.

Ejemplo: si antes con 100,000 yenes se recibían 670 dólares, ahora se reciben unos 676 dólares. No es una gran diferencia diaria, pero en el largo plazo suma.

2. Para quienes reciben ingresos del exterior

Si tu familia te manda dólares o euros a Japón, te llega menos dinero en yenes porque el yen está débil.

Ejemplo: con 1,000 dólares antes podías recibir 150,000 yenes, ahora recibes cerca de 147,700 yenes. La pérdida se siente más cuando se trata de cantidades grandes.

3. Para el costo de vida diario

Aunque el movimiento fue pequeño, un yen más débil en general significa que Japón paga más caro por importar productos (alimentos, gasolina, energía).

Esto se refleja en la vida cotidiana: precios más altos en el supermercado o en la electricidad.

Para los extranjeros residentes, que ya enfrentan gastos de vivienda, seguro médico y transporte, esta tendencia puede aumentar la presión en el presupuesto familiar.

4. Para quienes invierten o ahorran

Los residentes que invierten en dólares o euros desde Japón pueden ver beneficios si convierten yenes a divisas extranjeras en este contexto.

Sin embargo, la incertidumbre sobre el IPC de EE. UU. hace que muchos inversionistas sean cautelosos, lo cual también aconseja a los residentes no hacer movimientos apresurados.

🌍 En síntesis

El mercado hoy estuvo tranquilo, pero expectante. Aunque el cambio fue mínimo (apenas unos sen), el trasfondo es importante: todos esperan los datos de inflación de EE. UU., que podrían mover con fuerza al yen en los próximos días.

Para los extranjeros residentes en Japón, este escenario representa:

Un alivio momentáneo para quienes envían dinero a sus países.

Una pequeña pérdida de poder adquisitivo para quienes reciben dólares/euros o consumen muchos productos importados.

Una señal de alerta de que la economía global (en especial la de EE. UU.) sigue influyendo directamente en el bolsillo cotidiano en Japón.

