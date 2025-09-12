[gaika ryōgae]  Pequeñas variaciones en Tokio

💱 Más caro el euro, menos favorable el dólar para residentes en Japón

📍Tōkyō | 12 de septiembre

Hoy viernes el mercado cambiario de Tokio mostró un día bastante tranquilo, sin grandes sobresaltos en la cotización del yen frente al dólar y el euro.

Aunque hubo ligeras variaciones, los analistas coinciden en que no aparecieron noticias de peso que movieran de forma significativa las operaciones.

💱 Movimiento frente al dólar

A las 5 de la tarde (hora de Tokio), el yen se cotizó en 1 dólar = 147,45 – 147,47 yenes .

Esto significó que la moneda japonesa se apreció un poco (subió de valor) respecto al día anterior: en concreto, 32 sen (0,32 yenes) más fuerte frente al dólar.

👉 En términos prácticos, quienes reciben o cambian dólares por yenes obtuvieron hoy un poquito menos de yenes por cada dólar que ayer.

💶 Movimiento frente al euro

Frente a la moneda europea, el yen perdió fuerza : terminó en 1 euro = 173,11 – 173,15 yenes .

Esto implicó una depreciación del yen de 32 sen frente al euro.

👉 En otras palabras, a los residentes en Japón que tienen gastos o viajes en Europa les saldría un poco más caro cambiar yenes por euros hoy que ayer.

💵 Relación euro–dólar

El cruce entre las dos monedas internacionales clave quedó en 1 euro = 1,1740 – 1,1741 dólares .

Una cotización relativamente estable, sin grandes sorpresas.

🗣️ Opinión de los analistas

Un operador de mercado explicó que por la mañana se publicó un comunicado conjunto entre las autoridades financieras de Japón y Estados Unidos. Sin embargo, este texto no trajo nada nuevo: solo reafirmó los acuerdos ya conocidos sobre política cambiaria.

➡️ Por eso, los inversionistas lo recibieron como un mensaje rutinario, sin impacto fuerte en las decisiones de compra o venta.

📌 ¿Qué significa para los residentes extranjeros?

Para quienes reciben sueldos o remesas en dólares: el yen un poco más fuerte significa que al cambiar esos dólares obtendrán menos yenes que ayer. Para quienes necesitan euros (viajes, estudios, compras online en Europa): hoy es un día más costoso, ya que el yen se debilitó frente al euro. Para la vida cotidiana en Japón: las variaciones fueron muy pequeñas; no afectan de inmediato los precios de supermercado o servicios, pero muestran que el yen se mueve de manera distinta según la moneda de referencia.

