[gaika ryōgae] martes 16 de septiembre

Extranjeros en Japón: remesas en dólares rinden menos, en euros rinden más

📍Tōkyō | 16 de septiembre de 2025

Hoy martes tras el feriado largo, el mercado de divisas en Tokio reaccionó a una noticia política de Estados Unidos.

¿Qué ocurrió?

El Senado aprobó que Stephen Millan, cercano a Donald Trump, sea miembro de la Reserva Federal (FRB).

Trump ha presionado varias veces por bajar las tasas de interés en EE.UU.

Esto generó la idea de que la Fed podría acelerar recortes de tasas.

👉 Resultado: los inversores vendieron dólares y compraron yenes, fortaleciendo la moneda japonesa.

1 dólar = ¥146.88–90 (el yen se apreció 57 sen frente al 12 de septiembre).

Frente al euro, el yen se depreció: 1 euro = ¥173.24–28.

El euro/dólar quedó en 1.1794–95.

🏦 ¿Qué significa esto en palabras sencillas?

El yen se fortaleció frente al dólar → Con cada dólar que llega a Japón, ahora se reciben menos yenes. El yen se debilitó frente al euro → Con cada euro, se obtienen más yenes. Esto refleja que los mercados confían menos en el dólar a corto plazo por la presión política sobre la Fed, pero al mismo tiempo ven al euro como más estable en este momento.

👩‍👩‍👦‍👦 Impacto directo para los extranjeros residentes en Japón

1. Envío de dinero al extranjero

Latinoamericanos, filipinos o vietnamitas en Japón que envían remesas en dólares a sus familias: ahora reciben menos yenes al cambiar dólares, lo que encarece mandar dinero de vuelta.

Pero si las familias reciben euros (ej. quienes tienen vínculos en Europa), el yen más débil frente al euro significa que las remesas en euros rinden más.

2. Costo de vida en Japón

Un yen más fuerte frente al dólar abarata importaciones desde EE.UU.: gasolina, maquinaria, ciertos alimentos (ej. maíz, carne de res).

Eso podría suavizar la inflación en supermercados y konbinis.

Sin embargo, frente a Europa el yen más débil puede encarecer productos europeos: vinos, quesos, medicamentos o cosméticos importados.

3. Turismo y viajes

Para los extranjeros que viajan a EE.UU. desde Japón, sus yenes rinden menos dólares, así que viajar allá será más caro.

Para quienes viajan a Europa, el cambio también sale caro, porque el euro está más fuerte frente al yen.

4. Trabajo y empresas extranjeras en Japón

Empresas exportadoras (Toyota, Sony, etc.) pierden competitividad en EE.UU. porque al fortalecerse el yen, sus productos en dólares son más caros.

Pero para las familias extranjeras que compran productos importados desde EE.UU., puede ser una buena noticia: ciertos precios podrían bajar un poco.

Para quienes trabajan en el sector turismo: un yen más fuerte puede desalentar la llegada de turistas estadounidenses, pero no tanto de europeos, que ahora ven Japón más barato con su euro fuerte.

🧾 En resumen

📈 Yen más fuerte vs. dólar = más barato importar desde EE.UU., más caro enviar dinero allá o viajar.

📉 Yen más débil vs. euro = productos europeos más caros en Japón, pero enviar remesas a Europa es más favorable.

👨‍👩‍👧‍👦 Para los extranjeros en Japón, esto afecta la vida cotidiana: remesas, viajes, compras en el súper y hasta el turismo en sus empleos.



