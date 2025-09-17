[gaika ryōgae]  miércoles 17 de septiembre

Noticias Nippon

PorNoticiasNippon

Extranjeros en Japón: impacto mixto en sus bolsillos según el país de origen.

📍Tōkyō  | 17 de septiembre de 2025

El mercado cambiario japonés tuvo movimientos leves a la espera de la decisión de la Reserva Federal de EE.UU. (FRB) sobre su política monetaria.

El yen se apreció ligeramente frente al dólar, pero se debilitó frente al euro.

 

📊 Situación del mercado cambiario

  • Dólar/Yen: El yen se apreció ligeramente frente al dólar, cerrando en 1 USD = 146.66–68 JPY, es decir, 22 sen más fuerte que el día anterior.

  • Euro/Yen: En cambio, el yen se debilitó frente al euro, cotizándose en 1 EUR = 173.65–69 JPY, 41 sen más débil que el día anterior.

  • Euro/Dólar: El euro se mantuvo en 1 EUR = 1.1840–41 USD, sin grandes cambios.

👉 En términos simples: el yen se movió poco frente al dólar, pero perdió algo de valor frente al euro.

 

⚖️ Contexto internacional

El mercado estuvo en “pausa” porque los inversionistas esperaban la decisión de la Reserva Federal de EE.UU. (FRB)y la conferencia de prensa de su presidente Jerome Powell.

  • La expectativa era saber si habrá más recortes de tasas de interés este año, y a qué ritmo.

  • Mientras no se aclaraba esto, los inversionistas prefirieron no hacer grandes movimientos.

 

👩‍👩‍👦 Impacto en los extranjeros residentes

  1. Salarios y gastos diarios

    • Para quienes cobran en yenes y envían dinero a países como EE.UU. o Latinoamérica, un yen más fuerte frente al dólar significa que cada remesa se convierte en más dólares o más soles/pesos al llegar al país de origen.

    • Sin embargo, frente al euro, el yen más débil encarece productos europeos importados (como vino, alimentos gourmet o medicamentos específicos).

  2. Turismo y vida diaria

    • Un yen ligeramente más fuerte frente al dólar hace que Japón se vea un poco más caro para los turistas norteamericanos, pero todavía sigue barato comparado con hace unos años.

    • Para residentes que viajan a Europa, la debilidad frente al euro encarece pasajes aéreos y gastos en el continente europeo.

  3. Estudiantes y becarios

    • Aquellos que reciben becas en dólares podrían beneficiarse si convierten a yenes ahora, porque obtienen más poder de compra en Japón.

    • En cambio, si sus familias envían dinero desde Europa, la transferencia llega con menos yenes por cada euro, reduciendo el apoyo financiero.

  4. Empresas con extranjeros

    • Las compañías que contratan extranjeros en sectores como turismo o tecnología podrían ajustar precios o sueldos según cómo fluctúe el yen, sobre todo si dependen de insumos importados.

 

🧭 Explicación sencilla

Imagina que el yen es como una balanza que se mueve entre dos fuerzas:

  • Con el dólar: está más estable, esperando las decisiones de EE.UU.

  • Con el euro: perdió un poco de fuerza, encareciendo lo que viene de Europa.

Para un extranjero en Japón, esto significa que el costo de vida y el valor de su dinero enviado o recibido desde el extranjero pueden cambiar incluso sin que suban los precios internos en yenes.

 

©NoticiasNippon

 

Por NoticiasNippon

