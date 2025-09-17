[gaika ryōgae]  miércoles 17 de septiembre

Extranjeros en Japón: impacto mixto en sus bolsillos según el país de origen.
📍Tōkyō | 17 de septiembre de 2025
El mercado cambiario japonés tuvo movimientos leves a la espera de la decisión de la Reserva Federal de EE.UU. (FRB) sobre su política monetaria.
El yen se apreció ligeramente frente al dólar, pero se debilitó frente al euro.
📊 Situación del mercado cambiario
-
Dólar/Yen: El yen se apreció ligeramente frente al dólar, cerrando en 1 USD = 146.66–68 JPY, es decir, 22 sen más fuerte que el día anterior.
-
Euro/Yen: En cambio, el yen se debilitó frente al euro, cotizándose en 1 EUR = 173.65–69 JPY, 41 sen más débil que el día anterior.
-
Euro/Dólar: El euro se mantuvo en 1 EUR = 1.1840–41 USD, sin grandes cambios.
👉 En términos simples: el yen se movió poco frente al dólar, pero perdió algo de valor frente al euro.
⚖️ Contexto internacional
El mercado estuvo en “pausa” porque los inversionistas esperaban la decisión de la Reserva Federal de EE.UU. (FRB)y la conferencia de prensa de su presidente Jerome Powell.
-
La expectativa era saber si habrá más recortes de tasas de interés este año, y a qué ritmo.
-
Mientras no se aclaraba esto, los inversionistas prefirieron no hacer grandes movimientos.
👩👩👦 Impacto en los extranjeros residentes
-
Salarios y gastos diarios
-
Para quienes cobran en yenes y envían dinero a países como EE.UU. o Latinoamérica, un yen más fuerte frente al dólar significa que cada remesa se convierte en más dólares o más soles/pesos al llegar al país de origen.
-
Sin embargo, frente al euro, el yen más débil encarece productos europeos importados (como vino, alimentos gourmet o medicamentos específicos).
-
-
Turismo y vida diaria
-
Un yen ligeramente más fuerte frente al dólar hace que Japón se vea un poco más caro para los turistas norteamericanos, pero todavía sigue barato comparado con hace unos años.
-
Para residentes que viajan a Europa, la debilidad frente al euro encarece pasajes aéreos y gastos en el continente europeo.
-
-
Estudiantes y becarios
-
Aquellos que reciben becas en dólares podrían beneficiarse si convierten a yenes ahora, porque obtienen más poder de compra en Japón.
-
En cambio, si sus familias envían dinero desde Europa, la transferencia llega con menos yenes por cada euro, reduciendo el apoyo financiero.
-
-
Empresas con extranjeros
-
Las compañías que contratan extranjeros en sectores como turismo o tecnología podrían ajustar precios o sueldos según cómo fluctúe el yen, sobre todo si dependen de insumos importados.
-
🧭 Explicación sencilla
Imagina que el yen es como una balanza que se mueve entre dos fuerzas:
-
Con el dólar: está más estable, esperando las decisiones de EE.UU.
-
Con el euro: perdió un poco de fuerza, encareciendo lo que viene de Europa.
Para un extranjero en Japón, esto significa que el costo de vida y el valor de su dinero enviado o recibido desde el extranjero pueden cambiar incluso sin que suban los precios internos en yenes.
©NoticiasNippon