[gaika ryōgae]  miércoles 17 de septiembre

Extranjeros en Japón: impacto mixto en sus bolsillos según el país de origen.

📍Tōkyō | 17 de septiembre de 2025

El mercado cambiario japonés tuvo movimientos leves a la espera de la decisión de la Reserva Federal de EE.UU. (FRB) sobre su política monetaria.

El yen se apreció ligeramente frente al dólar, pero se debilitó frente al euro.

📊 Situación del mercado cambiario

Dólar/Yen : El yen se apreció ligeramente frente al dólar, cerrando en 1 USD = 146.66–68 JPY , es decir, 22 sen más fuerte que el día anterior.

Euro/Yen : En cambio, el yen se debilitó frente al euro, cotizándose en 1 EUR = 173.65–69 JPY , 41 sen más débil que el día anterior.

Euro/Dólar: El euro se mantuvo en 1 EUR = 1.1840–41 USD, sin grandes cambios.

👉 En términos simples: el yen se movió poco frente al dólar, pero perdió algo de valor frente al euro.

⚖️ Contexto internacional

El mercado estuvo en “pausa” porque los inversionistas esperaban la decisión de la Reserva Federal de EE.UU. (FRB)y la conferencia de prensa de su presidente Jerome Powell.

La expectativa era saber si habrá más recortes de tasas de interés este año , y a qué ritmo.

Mientras no se aclaraba esto, los inversionistas prefirieron no hacer grandes movimientos.

👩‍👩‍👦 Impacto en los extranjeros residentes

Salarios y gastos diarios Para quienes cobran en yenes y envían dinero a países como EE.UU. o Latinoamérica, un yen más fuerte frente al dólar significa que cada remesa se convierte en más dólares o más soles/pesos al llegar al país de origen.

Sin embargo, frente al euro, el yen más débil encarece productos europeos importados (como vino, alimentos gourmet o medicamentos específicos). Turismo y vida diaria Un yen ligeramente más fuerte frente al dólar hace que Japón se vea un poco más caro para los turistas norteamericanos, pero todavía sigue barato comparado con hace unos años.

Para residentes que viajan a Europa, la debilidad frente al euro encarece pasajes aéreos y gastos en el continente europeo. Estudiantes y becarios Aquellos que reciben becas en dólares podrían beneficiarse si convierten a yenes ahora, porque obtienen más poder de compra en Japón.

En cambio, si sus familias envían dinero desde Europa, la transferencia llega con menos yenes por cada euro, reduciendo el apoyo financiero. Empresas con extranjeros Las compañías que contratan extranjeros en sectores como turismo o tecnología podrían ajustar precios o sueldos según cómo fluctúe el yen, sobre todo si dependen de insumos importados.

🧭 Explicación sencilla

Imagina que el yen es como una balanza que se mueve entre dos fuerzas:

Con el dólar : está más estable, esperando las decisiones de EE.UU.

Con el euro: perdió un poco de fuerza, encareciendo lo que viene de Europa.

Para un extranjero en Japón, esto significa que el costo de vida y el valor de su dinero enviado o recibido desde el extranjero pueden cambiar incluso sin que suban los precios internos en yenes.

