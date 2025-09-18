[gaika ryōgae]   jueves 18 de septiembre

Turismo y exportaciones ganan, pero los residentes que envían dinero al exterior pierden poder adquisitivo.

📍Tōkyō | 18 de septiembre

El mercado cambiario japonés cerró este miércoles con un yen más débil frente al dólar y al euro, tras nuevas señales de cautela de la Reserva Federal de Estados Unidos (FRB) sobre futuros recortes de tasas de interés.

📉 Lo que pasó en el mercado

El 18 de septiembre , el yen japonés perdió valor frente al dólar y al euro.

A las 5 de la tarde , el tipo de cambio quedó en: 1 dólar = 147,11–13 yenes , es decir, el yen se depreció 45 sen (0,45 yenes) respecto al día anterior. 1 euro = 174,05–09 yenes , con una caída de 40 sen frente al euro.



La causa principal fue el mensaje de la Reserva Federal de EE. UU. (FRB). Aunque bajó las tasas de interés como se esperaba, el presidente Jerome Powell aclaró que la medida se tomó para “manejar riesgos del mercado laboral” y dejó ver que será más prudente con futuras bajas de tasas.

Esto cambió la lectura del mercado: al inicio los inversionistas compraron yenes, pero después se interpretó como que el dólar seguiría siendo relativamente fuerte → y se dio la venta de yenes.

🏦 ¿Por qué importa para los residentes extranjeros?

El movimiento del yen frente al dólar y el euro afecta directamente la vida cotidiana de quienes viven en Japón, especialmente extranjeros que manejan dos economías al mismo tiempo (su país de origen y Japón).

🔹 Impactos negativos (cuando el yen se debilita)

Envío de dinero al extranjero Si envías yenes a tu país, recibes menos dólares/euros .

Ejemplo: ayer con 100.000 yenes recibías más dólares que hoy, porque el yen vale menos. Viajes y compras al exterior Comprar pasajes de avión internacionales, pagar servicios online en dólares/euros o planear vacaciones fuera de Japón se vuelve más caro. Importaciones más caras Japón depende de importaciones (gasolina, alimentos, tecnología).

Con yen débil, suben los precios en yenes de esos productos, lo que se traduce en inflación interna que afecta tu bolsillo.

🔹 Impactos positivos (cuando el yen se debilita)

Turismo receptivo y empleos Para quienes trabajan en hoteles, restaurantes o servicios turísticos, el yen barato atrae más turistas extranjeros porque para ellos Japón se vuelve más económico.

Esto puede significar más oportunidades laborales y mejores ingresos en esas áreas. Salarios en divisas extranjeras Si recibes pagos en dólares/euros (por trabajos freelance o remesas inversas), al cambiarlos a yenes ganas más.

Ejemplo: 1.000 USD se cambian hoy a más yenes que ayer, porque el dólar subió frente al yen.

✨ Explicación didáctica

Podemos imaginarlo como una balanza:

Si el yen se fortalece → comprar en el extranjero es más barato, pero Japón pierde atractivo para turistas.

Si el yen se debilita → Japón gana turismo y exportadores se benefician, pero los precios internos y los envíos de dinero al extranjero se vuelven más pesados para la gente.

Cómo cambia el impacto del movimiento del yen en la vida de un extranjero residente en Japón:

💸 Ejemplo 1: Enviar dinero al extranjero (dólares)

Ayer (17 de septiembre):

1 USD ≈ 146,66 yenes.

Si envías 100.000 yenes , recibes: 100.000÷146,66≈681,9 USD100.000÷146,66≈681,9USD

Hoy (18 de septiembre):

1 USD ≈ 147,11 yenes.

Si envías 100.000 yenes, recibes: 100.000÷147,11≈679,8 USD100.000÷147,11≈679,8USD

👉 Diferencia: Pierdes unos 2,1 USD en un solo envío de 100.000 yenes. Si mandas dinero todos los meses, esa diferencia se acumula.

💶 Ejemplo 2: Enviar dinero al extranjero (euros)

Ayer (17 de septiembre):

1 EUR ≈ 173,65 yenes.

Con 100.000 yenes , recibes: 100.000÷173,65≈575,9 EUR100.000÷173,65≈575,9EUR

Hoy (18 de septiembre):

1 EUR ≈ 174,05 yenes.

Con 100.000 yenes, recibes: 100.000÷174,05≈574,5 EUR100.000÷174,05≈574,5EUR

👉 Diferencia: Pierdes alrededor de 1,4 EUR por cada 100.000 yenes enviados.

💵 Ejemplo 3: Recibir dinero desde el extranjero

Imagina que recibes 1.000 USD de tu familia o por trabajo freelance:

Ayer (17 de septiembre):

1.000 USD × 146,66 = 146.660 yenes .

Hoy (18 de septiembre):

1.000 USD × 147,11 = 147.110 yenes.

👉 Diferencia: ¡Ganas +450 yenes más hoy que ayer!

📌 Conclusión

Para los extranjeros residentes en Japón:

Si mandas dinero a tu país → hoy te afecta negativamente porque el yen rinde menos.

Si recibes dinero en dólares/euros → es una buena noticia, porque ganas más yenes.

En la vida diaria → habrá presión al alza en precios de productos importados (comida, energía, servicios digitales).

En el empleo → puede ser favorable si trabajas en sectores relacionados con turismo o exportaciones.

👉 En resumen: un yen débil es una espada de doble filo para los extranjeros en Japón, dependiendo de si su economía personal se mueve más con ingresos en yenes o con divisas extranjeras.

