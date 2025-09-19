[gaika ryōgae]  Mercado estable

Noticias Nippon

El yen se mantiene frente al dólar y gana leve fuerza ante el euro

 

📍Tōkyō | 19 de septiembre

El tipo de cambio dólar/yen (USD/JPY) se ubicó en torno a 1 dólar = 147,95 yenes, prácticamente sin cambios respecto a dos horas antes (solo se movió 0,02 yenes).

En el caso del euro, la cotización fue de 1 euro = 174 yenes, lo que significó una ligera apreciación del yen frente al euro (unos 0,12 yenes más fuerte).

En términos simples:

  • Frente al dólar, el yen se mantuvo casi igual.

  • Frente al euro, el yen se fortaleció un poquito.

 

💡 Qué significa para los extranjeros en Japón

El impacto depende de si eres un residente que gana en yenes (trabajo local) o alguien que recibe ingresos desde el extranjero.

  1. Extranjeros que viven y trabajan en Japón (salario en yenes):

    • Si mandan dinero a sus familias en países que usan dólares o euros, el efecto es ligero pero negativo.

    • Ejemplo: antes, con 100.000 yenes obtenías más dólares; ahora, con el mismo monto recibes un poco menos, sobre todo si envías a la zona euro.

  2. Extranjeros que reciben dinero desde el extranjero (remesas en dólares/euros):

    • Con el dólar, casi no hay diferencia hoy respecto a ayer: la transferencia rinde lo mismo.

    • Con el euro, se siente una pequeña desventaja, porque el yen se fortaleció y ahora recibirás menos yenes por cada euro enviado.

  3. Extranjeros que viajan o compran en el exterior:

    • Si pagas viajes, estudios o compras en euros, te conviene un poco más porque el yen subió frente al euro.

    • Si pagas en dólares, casi no notarás cambios.

 

🏠 Impacto en la vida diaria

  • Alquiler, comida, transporte: no cambian directamente con este movimiento tan leve.

  • Envió de remesas: los que mandan dinero a Europa sienten más el impacto, aunque es pequeño.

  • Ahorros e inversiones: los residentes que invierten en mercados extranjeros pueden notar microvariaciones en el valor de sus carteras.

 

🤔 ¿Por qué es importante aunque el cambio sea pequeño?

El mercado de divisas se mueve constantemente. Aunque hoy parezca “estable”:

  • Una tendencia prolongada de yen débil (円安) encarece la vida en Japón porque suben los precios de productos importados (comida, gasolina).

  • Una tendencia de yen fuerte (円高) hace que enviar dinero desde Japón al extranjero sea menos rentable, pero abarata los viajes y estudios fuera del país.

 

En resumen:

Hoy el mercado estuvo casi plano frente al dólar y con un leve fortalecimiento frente al euro. Para la mayoría de los extranjeros residentes en Japón, el impacto inmediato es mínimo, pero quienes envían dinero a Europa podrían sentir que reciben un poco menos. Lo clave es observar si esto se mantiene como una tendencia más larga, porque ahí sí cambia el bolsillo y la planificación financiera.

 

