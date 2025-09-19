[gaika ryōgae]  Mercado estable

El yen se mantiene frente al dólar y gana leve fuerza ante el euro

📍Tōkyō | 19 de septiembre

El tipo de cambio dólar/yen (USD/JPY) se ubicó en torno a 1 dólar = 147,95 yenes, prácticamente sin cambios respecto a dos horas antes (solo se movió 0,02 yenes).



En el caso del euro, la cotización fue de 1 euro = 174 yenes, lo que significó una ligera apreciación del yen frente al euro (unos 0,12 yenes más fuerte).

En términos simples:

Frente al dólar , el yen se mantuvo casi igual.

Frente al euro, el yen se fortaleció un poquito.

💡 Qué significa para los extranjeros en Japón

El impacto depende de si eres un residente que gana en yenes (trabajo local) o alguien que recibe ingresos desde el extranjero.

Extranjeros que viven y trabajan en Japón (salario en yenes): Si mandan dinero a sus familias en países que usan dólares o euros, el efecto es ligero pero negativo .

Ejemplo: antes, con 100.000 yenes obtenías más dólares; ahora, con el mismo monto recibes un poco menos, sobre todo si envías a la zona euro. Extranjeros que reciben dinero desde el extranjero (remesas en dólares/euros): Con el dólar, casi no hay diferencia hoy respecto a ayer: la transferencia rinde lo mismo.

Con el euro, se siente una pequeña desventaja, porque el yen se fortaleció y ahora recibirás menos yenes por cada euro enviado. Extranjeros que viajan o compran en el exterior: Si pagas viajes, estudios o compras en euros, te conviene un poco más porque el yen subió frente al euro.

Si pagas en dólares, casi no notarás cambios.

🏠 Impacto en la vida diaria

Alquiler, comida, transporte: no cambian directamente con este movimiento tan leve.

Envió de remesas: los que mandan dinero a Europa sienten más el impacto, aunque es pequeño.

Ahorros e inversiones: los residentes que invierten en mercados extranjeros pueden notar microvariaciones en el valor de sus carteras.

🤔 ¿Por qué es importante aunque el cambio sea pequeño?

El mercado de divisas se mueve constantemente. Aunque hoy parezca “estable”:

Una tendencia prolongada de yen débil (円安) encarece la vida en Japón porque suben los precios de productos importados (comida, gasolina).

Una tendencia de yen fuerte (円高) hace que enviar dinero desde Japón al extranjero sea menos rentable, pero abarata los viajes y estudios fuera del país.

✅ En resumen:

Hoy el mercado estuvo casi plano frente al dólar y con un leve fortalecimiento frente al euro. Para la mayoría de los extranjeros residentes en Japón, el impacto inmediato es mínimo, pero quienes envían dinero a Europa podrían sentir que reciben un poco menos. Lo clave es observar si esto se mantiene como una tendencia más larga, porque ahí sí cambia el bolsillo y la planificación financiera.

