[tenki yohō] Jueves 18 de septiembre

🌧️ Japón bajo la amenaza de intensas lluvias y altas temperaturas

📍Tōkyō | 18 de septiembre

Japón enfrenta un día de contrastes climáticos: mientras en la mañana algunas regiones aún sienten el calor del final del verano, la tarde traerá un escenario completamente distinto con tormentas severas y lluvias torrenciales.La Akisamezensen (秋雨前線 / frente otoñal de lluvias) se desplaza de norte a sur sobre el archipiélago, generando un ambiente muy inestable desde Tohoku hasta Kyūshū.

La Agencia Meteorológica de Japón ya emitió alertas de inundaciones y deslizamientos en prefecturas como Yamagata, Niigata y Shimane, donde las montañas saturadas de agua representan un serio peligro.

En la región de Kanto, incluida el área metropolitana de Tokio, la mañana será soleada y calurosa, pero desde la tarde podrían formarse tormentas eléctricas violentas con rayos, ráfagas de viento y hasta granizo. Expertos advierten que podría repetirse un episodio similar al del jueves pasado (11), cuando un aguacero repentino colapsó varias zonas urbanas.

Las previsiones apuntan a que, hasta la mañana del viernes, se registren acumulados de hasta 120 mm de lluvia en Chūgoku, y cerca de 100 mm en Kanto, Hokuriku y Kyūshū norte.

⚠️ Riesgos destacados

Inundaciones urbanas en carreteras y pasos subterráneos.

Crecida de ríos y canales en regiones montañosas.

Deslizamientos de tierra en áreas vulnerables de Tohoku, Hokuriku y Chūgoku.

Rayos y ráfagas de viento especialmente en Kanto.

🛡️ Medidas de prevención

Las autoridades piden evitar ríos y laderas empinadas, no conducir por zonas bajas propensas a inundaciones, y mantenerse atentos a los avisos en tiempo real. En zonas urbanas, se recomienda no utilizar sótanos ni estacionamientos subterráneos, debido al riesgo de quedar atrapado en caso de anegamiento.

En contraste, Hokkaidō vive hoy un respiro: cielos despejados y temperaturas otoñales que apenas superan los 20 °C, un recordatorio de que el cambio de estación está en marcha en el norte del país.

👉 Esta noticia refleja cómo Japón enfrenta una de las transiciones más intensas de su calendario climático: del calor extremo a la llegada de lluvias otoñales que pueden poner a prueba la seguridad de miles de comunidades.



