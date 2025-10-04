[kinenbi] iwashi no hi

Un pez frágil que enseña fortaleza: la sardina como emblema de la relación entre pueblo y mar
📍Tokyo, 4 de octubre
Cada 4 de octubre Japón celebra el Día de la Sardina (イワシの日), una fecha nacida en 1985 gracias a la iniciativa del Consejo para el Uso Eficaz de Peces de Gran Captura en Osaka.
El objetivo era doble: dar valor a un pescado humilde pero nutritivo y, al mismo tiempo, recordar la importancia de cuidar los recursos marinos.
🌊 Origen y sentido de la fecha
El día fue elegido por un juego de palabras:
- 1️⃣ → い (i)
- 0️⃣ → わ (wa)
- 4️⃣ → し (shi)
→ formando いわし (iwashi, sardina).
Detrás de este simple juego está la fuerza de un mensaje: no olvidar que los mares que rodean a Japón son fuente de vida, cultura y sustento. En Osaka, región con tradición pesquera en la Bahía de Osaka, académicos y pescadores se unieron para darle un día de reconocimiento a este pez modesto pero esencial.
🐟 La sardina, un pez del pueblo
El iwashi (鰯) es, en realidad, un término que agrupa tres especies principales en Japón:
- マイワシ (mai-washi) — sardina japonesa
- ウルメイワシ (urume-iwashi) — sardina redonda
- カタクチイワシ (katakuchi-iwashi) — anchoa japonesa (anchovy en inglés).
Su nombre en kanji combina el radical de “pez” con el carácter de “débil” (弱). Esto refleja una verdad simple: fuera del agua, la sardina muere rápidamente, mostrando su fragilidad. Sin embargo, pese a su aparente debilidad, es un alimento poderoso y nutritivo.
🍽️ De la mesa familiar a la industria
La sardina ha sido durante siglos el pescado de la gente común:
- Se come fresca en sashimi, salada, frita o en guisos.
- En su versión juvenil se convierte en しらす (shirasu) o ちりめんじゃこ (chirimen-jako), clásicos en la mesa japonesa.
- Se utiliza para elaborar 煮干し (niboshi), base de muchos caldos tradicionales.
- También es fuente de aceite, pienso para acuicultura y fertilizante agrícola.
En cada una de estas formas, el iwashi recuerda el vínculo íntimo entre mar, cultura y nutrición en Japón.
❤️ Una lección cultural y ambiental
El Día de la Sardina no es solo una campaña de consumo: es un recordatorio cultural y ambiental. En tiempos en que los recursos marinos se ven presionados por la sobrepesca y el cambio climático, esta efeméride enseña que la riqueza del mar no debe darse por sentada.
Honrar a la sardina es honrar al mar mismo: a su capacidad de alimentar a millones y a la vez recordarnos nuestra responsabilidad de protegerlo.
📌 En resumen:
El 4 de octubre, Japón celebra a la humilde sardina como símbolo de nutrición accesible, cultura popular y conciencia ambiental. Una fecha que nos recuerda que incluso el pez más pequeño puede encerrar una gran lección de vida.
