[kinenbi] iwashi no hi

Un pez frágil que enseña fortaleza: la sardina como emblema de la relación entre pueblo y mar

📍Tokyo, 4 de octubre

Cada 4 de octubre Japón celebra el Día de la Sardina (イワシの日), una fecha nacida en 1985 gracias a la iniciativa del Consejo para el Uso Eficaz de Peces de Gran Captura en Osaka.

El objetivo era doble: dar valor a un pescado humilde pero nutritivo y, al mismo tiempo, recordar la importancia de cuidar los recursos marinos.

🌊 Origen y sentido de la fecha

El día fue elegido por un juego de palabras:

1️⃣ → い (i)

0️⃣ → わ (wa)

4️⃣ → し (shi)

→ formando いわし (iwashi, sardina).

Detrás de este simple juego está la fuerza de un mensaje: no olvidar que los mares que rodean a Japón son fuente de vida, cultura y sustento. En Osaka, región con tradición pesquera en la Bahía de Osaka, académicos y pescadores se unieron para darle un día de reconocimiento a este pez modesto pero esencial.

🐟 La sardina, un pez del pueblo

El iwashi (鰯) es, en realidad, un término que agrupa tres especies principales en Japón:

マイワシ (mai-washi) — sardina japonesa

ウルメイワシ (urume-iwashi) — sardina redonda

カタクチイワシ (katakuchi-iwashi) — anchoa japonesa (anchovy en inglés).

Su nombre en kanji combina el radical de “pez” con el carácter de “débil” (弱). Esto refleja una verdad simple: fuera del agua, la sardina muere rápidamente, mostrando su fragilidad. Sin embargo, pese a su aparente debilidad, es un alimento poderoso y nutritivo.

🍽️ De la mesa familiar a la industria

La sardina ha sido durante siglos el pescado de la gente común:

Se come fresca en sashimi, salada, frita o en guisos.

En su versión juvenil se convierte en しらす (shirasu) o ちりめんじゃこ (chirimen-jako), clásicos en la mesa japonesa.

Se utiliza para elaborar 煮干し (niboshi), base de muchos caldos tradicionales.

También es fuente de aceite, pienso para acuicultura y fertilizante agrícola.

En cada una de estas formas, el iwashi recuerda el vínculo íntimo entre mar, cultura y nutrición en Japón.

❤️ Una lección cultural y ambiental

El Día de la Sardina no es solo una campaña de consumo: es un recordatorio cultural y ambiental. En tiempos en que los recursos marinos se ven presionados por la sobrepesca y el cambio climático, esta efeméride enseña que la riqueza del mar no debe darse por sentada.

Honrar a la sardina es honrar al mar mismo: a su capacidad de alimentar a millones y a la vez recordarnos nuestra responsabilidad de protegerlo.

📌 En resumen:

El 4 de octubre, Japón celebra a la humilde sardina como símbolo de nutrición accesible, cultura popular y conciencia ambiental. Una fecha que nos recuerda que incluso el pez más pequeño puede encerrar una gran lección de vida.

©️Noticias Nippon