[kinenbi]   Tozan no hi  

Un homenaje a las montañas: espiritualidad, deporte y salud

📍Tōkyō | 3 de octubre

Cada 3 de octubre, Japón celebra el Día del Montañismo (登山の日 Tozan no Hi), una fecha que va mucho más allá de la mera práctica deportiva: es un recordatorio de la relación profunda que une a los japoneses con las montañas, espacios de espiritualidad, cultura y vida.

🌿 Origen de la conmemoración

La idea nació en 1992, gracias a Shigeno Tatsuji (重野太肚二), miembro de la Asociación Japonesa de Guías Alpinos. El respaldo formal lo dio la Nihon Sangakukai (日本山岳会, Asociación Japonesa de Montañismo), una institución con más de un siglo de historia.

La fecha se eligió por dos razones:

En octubre de 1905 , la Asociación Japonesa de Montañismo fue fundada, un hito en la organización moderna del alpinismo nipón.

El juego de palabras: 10 (to) – 3 (zan) → 「とざん」(tozan), que significa “subir montañas”.

⛰️ Significado cultural y humano

En Japón, las montañas no son solo terreno para el deporte. Desde tiempos antiguos han sido morada de kami (神, deidades), escenario de leyendas y centros de peregrinación como el Monte Fuji, el Kumano Kodo o las montañas sagradas de Dewa Sanzan.

El Día del Montañismo busca:

Agradecer a la naturaleza por su majestuosidad y sus recursos.

Promover la seguridad en las excursiones, recordando que cada año hay accidentes en senderistas inexpertos.

Transmitir valores de comunidad , pues subir en grupo fortalece lazos humanos.

Fomentar la salud, porque caminar en montaña ofrece beneficios físicos y psicológicos: desde el entrenamiento cardiovascular hasta el famoso shinrinyoku (森林浴, baño de bosque).

🚶 Formas de practicar el montañismo

El “tozan” no se limita a los picos nevados:

Hikingu ハイキング (senderismo ligero) y torekkingu トレッキング (rutas más largas).

Jūsō 縦走登山 (travesías de varios picos).

Yukiyama tozan 雪山登山 (montañismo en nieve).

Iwa-nobori 岩登り (escalada en roca) o aisukurimingu アイスクライミング (en hielo).

Toreiru ran’ningu トレイルランニング (carreras de montaña).

Cada modalidad exige niveles distintos de técnica, equipo y resistencia.

🏞️ Instituciones y seguridad

La 日本アルパイン・ガイド協会 (Asociación Japonesa de Guías Alpinos) , con sede en Kanagawa, forma guías profesionales, organiza cursos de rescate y enseña a disfrutar la montaña con responsabilidad.

La 日本山岳会 (Asociación Japonesa de Montañismo), en Tokio, investiga sobre medicina de altura, impulsa publicaciones y promueve la conservación de los ecosistemas alpinos.

📅 Relación con otros días conmemorativos

8 de agosto – 山の日 (Yama no Hi, Día de la Montaña) : festivo nacional desde 2016.

13 de cada mes – 石井スポーツ登山の日 (Día del Montañismo de Ishi Sports) : iniciativa privada para fomentar la práctica.

Tercer lunes de julio – 海の日 (Umi no Hi, Día del Mar): complemento natural de la relación de Japón con sus montañas y costas.

🌸 Una mirada humanizada

Para muchos japoneses, el Día del Montañismo es también un día de memoria y respeto: cada año se recuerda a los montañistas que perdieron la vida, se realizan ceremonias de gratitud en templos cercanos a rutas alpinas y se organiza limpieza de senderos.

En un país donde casi el 70% del territorio es montañoso, esta jornada no es solo un homenaje al deporte, sino a un estilo de vida que conecta con la espiritualidad, la salud y la cultura.

📖 En resumen, el 3 de octubre Japón no solo celebra subir una montaña: celebra la capacidad humana de mirar hacia arriba, esforzarse paso a paso y descubrir que la naturaleza no es un obstáculo, sino una maestra.

