Japón recuerda su fragilidad sísmica: movimiento moderado en la madrugada

📍Tōkyō, 5 de octubre

En la quietud de la medianoche japonesa, cuando el silencio suele cubrir las ciudades y pueblos, un temblor de magnitud 5.7 con epicentro frente a la costa de Fukushima rompió la calma a las 00:21 horas.

El sismo, con una profundidad aproximada de 50 km, sacudió viviendas y despertó a familias enteras, especialmente en la zona costera de Futaba (福島県双葉町), donde se registró la intensidad sísmica máxima de 震度４ en la escala japonesa.

🔹 Shindo (震度, intensidad)

Shindo 4 (震度４ – sacudida fuerte, pero sin riesgo mayor de derrumbes): Fukushima Hamadōri (costa).

Shindo 3 (震度３ – sacudida perceptible y molesta, objetos pueden caer): gran parte del interior de Fukushima, amplias zonas de Miyagi, Ibaraki, Tochigi y hasta el noroeste de Chiba.

La capital, Tokio, sintió el movimiento con intensidad Shindo 2 ～ 1 (震度１～２) un recordatorio de la fragilidad constante en un país donde la tierra nunca está del todo quieta.

Afortunadamente, no se emitió alerta de tsunami, y los sistemas de monitoreo confirmaron que no hay riesgo inmediato en las costas del Pacífico.

🔹 Lugares y personas impactadas

En Futaba, corazón simbólico por su cercanía con la central de Fukushima Daiichi, los vecinos reportaron el movimiento con una mezcla de sobresalto y resignación. “Es corto, pero siempre nos preocupa por lo que hemos vivido”, señaló un residente.

Ciudades como Iwaki, Koriyama y Minamisōma (Shindo 3 – 震度3, intensidad 3) también se estremecieron, mientras en Sendai y alrededores los relojes de pared y lámparas colgantes marcaron el compás del sismo.

Incluso en prefecturas alejadas como Chiba, Tochigi y partes de Saitama y Tokio, la vibración llegó como un eco tenue pero suficiente para interrumpir el sueño.

🔹 Contexto y memoria colectiva

Japón está acostumbrado a convivir con la tierra en movimiento. Este sismo no fue devastador, pero ocurre en una región marcada por la memoria del Gran Terremoto del Este de Japón de 2011, donde Fukushima sigue siendo sinónimo de resiliencia y vulnerabilidad. Cada nuevo temblor, por más moderado que sea, revive en las comunidades costeras la pregunta inevitable: “¿y si esta vez fuera más grande?”

🔹 Qué significa para la vida cotidiana

Transporte: No se reportaron suspensiones mayores en trenes ni daños visibles en carreteras.

Seguridad: Las autoridades pidieron a la población revisar objetos caídos en hogares, asegurar estanterías y mantenerse informados.

Extranjeros residentes: Aunque los niveles no ameritan alarma, es importante familiarizarse con el Shindo (震度, la escala japonesa de intensidades) y recordar que un Shindo 4 (震度４ , intensidad 4) ya puede mover con fuerza objetos y asustar a quienes no están habituados.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 4 o superior.

