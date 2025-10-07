[gaika ryōgae] Un yen débil divide opiniones

“Incertidumbre hasta el nombramiento del nuevo primer ministro”: analistas prevén días volátiles para el yen

📍Tōkyō | 7 de octubre

El yen japonés volvió a debilitarse frente al dólar estadounidense, alcanzando los 150.70 yenes por dólar, su nivel más bajo en casi dos meses.

Esto significa que el yen perdió valor y ahora se necesitan más yenes para comprar un dólar.

La caída se produjo tras la elección de Sanae Takaichi como nueva presidenta del Partido Liberal Democrático (PLD), ya que los inversionistas interpretaron que su administración podría mantener una política económica más flexible y de gasto, lo que a su vez hace menos probable que el Banco de Japón (BoJ) suba los tipos de interés pronto.

Al cierre de la jornada, el yen cotizaba en torno a 150.62–150.64 por dólar, mientras que el euro también subió a 175.87–175.91 yenes, reflejando un debilitamiento general del yen frente a las principales monedas.

📉 ¿Por qué bajó el yen?

Los mercados financieros actúan según expectativas. Cuando los inversionistas creen que un país no subirá sus tasas de interés, tienden a vender su moneda, porque ofrece menor rendimiento.

En este caso:

La nueva líder del PLD es vista como favorable a mantener estímulos económicos .

Esto genera la idea de que el Banco de Japón seguirá con su política de tasas muy bajas .

Mientras tanto, en Estados Unidos, la Reserva Federal mantiene tasas altas, lo que hace más atractivo mantener dólares.

Resultado: más demanda de dólares, menos interés por el yen → el yen se debilita.

👨‍👩‍👧‍👦 ¿Qué significa para los extranjeros que viven en Japón?

Este movimiento del yen tiene efectos muy concretos en la vida diaria de los residentes extranjeros:

💰 Envíos de dinero al extranjero :

Si envías dinero a tu país, recibirás más en tu moneda local porque el yen vale menos.

Por ejemplo, 100.000 yenes hoy se convierten en más dólares o soles que hace un mes.

🛒 Productos importados más caros :

En cambio, si compras productos importados (café, electrónicos, ropa, etc.), los precios pueden subir , ya que las empresas necesitan más yenes para pagar bienes del extranjero.

✈️ Viajes internacionales más costosos :

Si planeas viajar fuera de Japón, tu dinero rinde menos en otros países.

Un viaje a Corea o Europa puede resultar más caro por la caída del yen.

💼 Empleo y salarios:

Algunos sectores exportadores (como automotrices o tecnológicos) se benefician, ya que ganan más al vender en dólares.

Esto puede sostener el empleo en esas industrias, aunque no siempre se traduce en aumentos salariales inmediatos para los trabajadores.

📊 ¿Qué dicen los analistas?

Expertos del mercado señalaron que la cotización seguirá inestable hasta que se definan los próximos pasos políticos:

quién será el nuevo primer ministro ,

y qué rumbo tomará el gobierno de coalición.

Mientras tanto, se espera que el yen siga bajo presión frente al dólar.

©NoticiasNippon