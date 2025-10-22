[konbini] «Namidame onigiri» será símbolo nacional

FamilyMart comparte gratis su ‘onigiri llorón’ para reducir el desperdicio de comida en todo Japón

📍Tōkyō | 22 de octubre

La cadena japonesa FamilyMart ha anunciado que su icónica Namidame onigiri (涙目おにぎり, lágrima de onigiri) —el pequeño sello con rostro suplicante usado para identificar productos próximos a vencer— será liberada como material gráfico gratuito, con el objetivo de que otras empresas, comercios y municipios la utilicen en campañas de reducción de desperdicio alimentario.

🟢 De etiqueta de descuento a emblema social

La iniciativa comenzó en 2024 como parte del programa Famima no Eco-wari (ファミマのエコ割, Descuento ecológico de FamilyMart ), dentro del marco ambiental Famima eco bijon 2050 (ファミマecoビジョン2050), que busca reducir en un 80 % los desechos de alimentos hacia 2050.

El sello, que muestra un onigiri con ojos llorosos y la frase tasuketekudasai (たすけてください, “Ayúdame, por favor”), demostró ser sorprendentemente efectivo: durante pruebas realizadas en octubre de 2024, las ventas de productos con esta etiqueta aumentaron significativamente frente a los descuentos tradicionales.

Cuando la campaña se extendió a nivel nacional en marzo de 2025, se estimó que podría evitar hasta 3.000 toneladas de desperdicio anual. En encuestas, muchos consumidores declararon que “antes me daba vergüenza comprar productos rebajados, pero ahora siento que estoy ayudando”.

🍱 Una empatía que cambia hábitos

El mensaje emocional logró reducir el “tabú” cultural de comprar alimentos rebajados. En diez tiendas de Tokio, FamilyMart constató un aumento promedio del 4 % en la tasa de compra, llegando a superar el 10 % en algunos casos, y una reducción del 5 % en los desechos respecto al año anterior.

Los resultados impulsaron a la compañía a abrir la iniciativa a toda la sociedad: desde hoy, el diseño original del onigiri llorón y cuatro nuevas versiones —pan, carne, pescado y pastel— podrán descargarse libremente desde el sitio oficial de sostenibilidad de FamilyMart.

🔗 https://www.family.co.jp/sustainability/material_issues/environment/circulation.html#store

🧁 Más allá de las tiendas de conveniencia

A partir de esta semana, seis establecimientos en el distrito de Meguro (Tokio) —incluyendo panaderías, confiterías y restaurantes municipales— implementarán los nuevos sellos como parte de un programa piloto.

FamilyMart busca extender la colaboración a gobiernos locales y comercios independientes, promoviendo una cultura en la que “ayudar al alimento” sea un gesto cotidiano.

🌏 Compromiso a largo plazo

Con su estrategia Famima eco Vision 2050, la empresa se compromete a reducir los residuos alimentarios un 50 % para 2030 y un 80 % para 2050. Otras acciones incluyen mejorar la vida útil de los productos, optimizar la previsión de pedidos y mantener la práctica del temaedori (てまえどり, tomar el producto más cercano a vencer).

“Queremos que el acto de salvar un alimento sea tan normal como comprarlo”, declaró el presidente Ken-suke Hosomi.

“Si un onigiri con lágrimas puede inspirar empatía, puede también inspirar cambio”.

©NoticiasNippon